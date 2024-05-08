Синоптик рассказала, какой будет погода на Алтае 9 мая

08 мая 2024, 12:34, ИА Амител

Архивное фото со Дня Победы в Барнауле: Екатерина Смолихина / amic.ru

Погода в Алтайском крае на День Победы, по прогнозам синоптиков, будет теплой, солнечной. Временами возможна небольшая облачность, однако осадков не предвидится, поэтому можно смело планировать пешие прогулки или поездку на дачу.

"В Алтайском крае в ночь на 9 мая столбики термометров покажут от +2 до +7°С, в Барнауле температура будет колебаться от +4 до +6. Днем в регионе воздух прогреется до +23...+28°С, теплее всего будет в предгорьях. А в краевой столице в День Победы ожидается +23...+25°С", – рассказала amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае, как и во многих других российских регионах, из соображений безопасности отменили салюты и шествие "Бессмертного полка" на День Победы. Однако концерт и другие праздничные мероприятия состоятся. Подробнее о том, куда сходить на 9 Мая и что интересного можно будет увидеть в Барнауле, читайте в нашем материале.