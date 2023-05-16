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Когда начнётся первая смена в барнаульских летних лагерях?

Несколько барнаульских пионерлагерей уже готовятся к открытию

16 мая 2023, 13:41, Анастасия Бичакова

Фото: altairegion22.ru
Фото: altairegion22.ru

Многие родители ломают голову, куда бы отправить ребёнка предстоящим летом. А барнаульские загородные лагеря тем временем уже готовятся к первой в этом году смене и, конечно, встрече с детьми.

Когда начнётся первая смена и какие лагеря откроются для школьников на летних каникулах 2023 – читайте на amic.ru.

1

Когда начнётся первая смена в барнаульских летних лагерях?

Первая смена в барнаульских летних лагерях в этом году начнётся 9 июня. В частности, в этот день откроется лагерь "Дружных".

Но это вовсе не единственный лагерь, куда может поехать ваш ребёнок.

2

В какой лагерь можно отправить ребёнка в Барнауле?

В любой – как говорится, куда душа пожелает.

К открытию уже готовятся лагеря "Медвежонок", "Парус", "Спутник-2", "Маяк", "Дружных", "Соснячок" и "Звёздный".

3

Сколько же мест в барнаульских пионерлагерях?

Немало. В этом году отдохнуть в лагерях смогут 3,6 тысячи детей, отмечают на сайте администрации Барнаула.
4

А сколько в этом году стоит путёвка?

26 600 рублей.
5

Можно ли купить путёвку дешевле?

Можно. В городском бюджете заложены деньги на софинансирование стоимости путёвок.

Это значит, что можно купить путёвку в детский лагерь и сразу получить вычет.

И суммы возможного софинансирования весьма внушительные:

  • родителям детей от 6,5 до 15 лет (включительно), а также выпускникам детских садов в Алтайском крае – 12,5 тыс. рублей;
  • дополнительно сотрудникам краевых госучреждений – 5 тыс. рублей;
  • многодетным семьям, отправившим отдыхать в лагеря троих и более детей от 6,5 до 15 лет – на первых двух детей по 12,5 тыс. рублей, а на третьего и каждого следующего ребёнка – по 25 тыс. рублей.
6

Понятно, а будут ли в барнаульских лагерях профильные смены этим летом?

Да, будут. В барнаульских загородных лагерях, кроме традиционных, пройдут разные профильные смены – военно-спортивная, творческая, для дружин юных пожарных и юных инспекторов дорожного движения.

В "Маяке" впервые пройдёт профильная смена для кадетов из лицея № 52. В "Дружных" проведут смену для ребят с ограниченными возможностями", – добавил председатель комитета по образованию города на заседании Совета Общественной палаты Барнаула Андрей Муль.

7

Мой ребёнок не хочет в оздоровительный лагерь. А пришкольные лагеря будут работать?

Да, в Барнауле будет работать 86 пришкольных лагерей, которые смогут принять более 21 тыс. детей. Места на всех хватит.
Фото: pixabay.com

Готовь сани летом, а лагерь – зимой: как правильно выбрать путёвку в летний детский центр

Обращайте внимание на интересы и особенности ребёнка, а также на расположение и тематическую направленность самого лагеря
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