Когда начнётся первая смена в барнаульских летних лагерях?
Несколько барнаульских пионерлагерей уже готовятся к открытию
16 мая 2023, 13:41, Анастасия Бичакова
Многие родители ломают голову, куда бы отправить ребёнка предстоящим летом. А барнаульские загородные лагеря тем временем уже готовятся к первой в этом году смене и, конечно, встрече с детьми.
Когда начнётся первая смена и какие лагеря откроются для школьников на летних каникулах 2023 – читайте на amic.ru.
Когда начнётся первая смена в барнаульских летних лагерях?
Первая смена в барнаульских летних лагерях в этом году начнётся 9 июня. В частности, в этот день откроется лагерь "Дружных".
Но это вовсе не единственный лагерь, куда может поехать ваш ребёнок.
В какой лагерь можно отправить ребёнка в Барнауле?
В любой – как говорится, куда душа пожелает.
К открытию уже готовятся лагеря "Медвежонок", "Парус", "Спутник-2", "Маяк", "Дружных", "Соснячок" и "Звёздный".
Сколько же мест в барнаульских пионерлагерях?
А сколько в этом году стоит путёвка?
Можно ли купить путёвку дешевле?
Можно. В городском бюджете заложены деньги на софинансирование стоимости путёвок.
Это значит, что можно купить путёвку в детский лагерь и сразу получить вычет.
И суммы возможного софинансирования весьма внушительные:
- родителям детей от 6,5 до 15 лет (включительно), а также выпускникам детских садов в Алтайском крае – 12,5 тыс. рублей;
- дополнительно сотрудникам краевых госучреждений – 5 тыс. рублей;
- многодетным семьям, отправившим отдыхать в лагеря троих и более детей от 6,5 до 15 лет – на первых двух детей по 12,5 тыс. рублей, а на третьего и каждого следующего ребёнка – по 25 тыс. рублей.
Понятно, а будут ли в барнаульских лагерях профильные смены этим летом?
Да, будут. В барнаульских загородных лагерях, кроме традиционных, пройдут разные профильные смены – военно-спортивная, творческая, для дружин юных пожарных и юных инспекторов дорожного движения.
В "Маяке" впервые пройдёт профильная смена для кадетов из лицея № 52. В "Дружных" проведут смену для ребят с ограниченными возможностями", – добавил председатель комитета по образованию города на заседании Совета Общественной палаты Барнаула Андрей Муль.
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