Несколько барнаульских пионерлагерей уже готовятся к открытию

16 мая 2023, 13:41, Анастасия Бичакова

Фото: altairegion22.ru

Многие родители ломают голову, куда бы отправить ребёнка предстоящим летом. А барнаульские загородные лагеря тем временем уже готовятся к первой в этом году смене и, конечно, встрече с детьми.

Когда начнётся первая смена и какие лагеря откроются для школьников на летних каникулах 2023 – читайте на amic.ru.

1 Когда начнётся первая смена в барнаульских летних лагерях? Первая смена в барнаульских летних лагерях в этом году начнётся 9 июня. В частности, в этот день откроется лагерь "Дружных". Но это вовсе не единственный лагерь, куда может поехать ваш ребёнок.

2 В какой лагерь можно отправить ребёнка в Барнауле? В любой – как говорится, куда душа пожелает. К открытию уже готовятся лагеря "Медвежонок", "Парус", "Спутник-2", "Маяк", "Дружных", "Соснячок" и "Звёздный".

3 Сколько же мест в барнаульских пионерлагерях? Немало. В этом году отдохнуть в лагерях смогут 3,6 тысячи детей, отмечают на сайте администрации Барнаула.

4 А сколько в этом году стоит путёвка? 26 600 рублей.

5 Можно ли купить путёвку дешевле? Можно. В городском бюджете заложены деньги на софинансирование стоимости путёвок. Это значит, что можно купить путёвку в детский лагерь и сразу получить вычет. И суммы возможного софинансирования весьма внушительные: родителям детей от 6,5 до 15 лет (включительно), а также выпускникам детских садов в Алтайском крае – 12,5 тыс. рублей;

дополнительно сотрудникам краевых госучреждений – 5 тыс. рублей;

многодетным семьям, отправившим отдыхать в лагеря троих и более детей от 6,5 до 15 лет – на первых двух детей по 12,5 тыс. рублей, а на третьего и каждого следующего ребёнка – по 25 тыс. рублей.

6 Понятно, а будут ли в барнаульских лагерях профильные смены этим летом? Да, будут. В барнаульских загородных лагерях, кроме традиционных, пройдут разные профильные смены – военно-спортивная, творческая, для дружин юных пожарных и юных инспекторов дорожного движения. В "Маяке" впервые пройдёт профильная смена для кадетов из лицея № 52. В "Дружных" проведут смену для ребят с ограниченными возможностями", – добавил председатель комитета по образованию города на заседании Совета Общественной палаты Барнаула Андрей Муль.