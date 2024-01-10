Когда начнут разбирать городок на Сахарова в Барнауле и запустят движение для авто
Новогоднему городку осталось простоять недолго
10 января 2024, 06:15, ИА Амител
Фото: amic.ru
Новогодний городок на площади Сахарова в Барнауле разберут уже в ближайшие дни. После этого для автомобилей откроют движение. Рассказываем, когда это произойдет.
Когда начнут разбирать городок? Я успею сходить?
Традиционно после празднования старого Нового года. Демонтаж елки и скульптур начнется утром 14 января. Успевайте.
А когда откроют движение по площади Сахарова?
Уже спустя два дня – 16 января.
А что будет с новогодним городком на улице Мало-Тобольской?
Он простоит столько, сколько позволит погода. Если в Барнауле резко не потеплеет, то ледовые фигурки и горки не демонтируют до самой весны.
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06:21:01 10-01-2024
Вот лучше вообще никакой не делать, чем такой. Ощущение ипподрома было - лошадок много, лабиринт размером с 10 рублей, паровозик и шашлычные
07:26:57 10-01-2024
Гость (06:21:01 10-01-2024) Вот лучше вообще никакой не делать, чем такой. Ощущение иппо... Да вам реально ничего делать не надо. Работать только по 14 часов заставить.
06:24:07 10-01-2024
Или в мэрии товарищ Огурцов за праздник отвечает...
07:30:29 10-01-2024
Городок?! Вы смеетесь?! ... над своей глупостью.
07:58:06 10-01-2024
Да-а-а...! В этом году "городок" подкачал!?... Собственно как и все другие, районные, по столице края...! На старом базаре более менее можно пятерку поставить не сказать что твердую...!? Но пятерку. А всё остальное убранство на троечку...? У властей, конечно есть отмазка козырная, специальная, оперирующая...? Ну как тут против неё попрешь?
08:55:18 10-01-2024
Гость (07:58:06 10-01-2024) Да-а-а...! В этом году "городок" подкачал!?... Собственно ка... Вы про оттепель вспомните. В такую погоду какие "снежные городки" ?
09:19:39 10-01-2024
Маленький лабиринт и ни одной даже малюсенькой горки - детям там просто делать нечего, только просить что-нибудь купить - базар одним словом!
10:25:56 10-01-2024
Ради такого городка вообще не стоило перекрывать... электрогирлянду конусообразную можно было хоть где поставить, хоть напротив Шишковки, хоть на нулевом километре, хоть на Ленина надеть. Вот в 90ые городки были... стены из снега и льда, кучи горок, фигуры снежные. Ёлка с игрушками интересная и в дневное время, а не только ночью.
11:09:48 10-01-2024
на нулевой километр ёлку ставить это идея!!! а всё остальное до комсомольского размещай нехочу...
12:10:31 11-01-2024
Возьмите пример с Томска, есть фигуры, горка, каток, все украшено. Создана праздничная атмосфера. Приятно прогуляться вечером. Рядом с катком и горкой продают кофе, чай. Все сделано для удрбства детей и взрослых.
10:44:25 12-01-2024
Вообще,шляпа полная. Центральная ёлка алтайского края. Позорище! Какие нафиг для детей могут быть отмазки? Короче опять всё дело в деньгах,евреям они нужнее.