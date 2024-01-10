Когда начнут разбирать городок на Сахарова в Барнауле и запустят движение для авто

Новогоднему городку осталось простоять недолго

10 января 2024, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Новогодний городок на площади Сахарова в Барнауле разберут уже в ближайшие дни. После этого для автомобилей откроют движение. Рассказываем, когда это произойдет.

Когда начнут разбирать городок? Я успею сходить?

Традиционно после празднования старого Нового года. Демонтаж елки и скульптур начнется утром 14 января. Успевайте.

А когда откроют движение по площади Сахарова?

Уже спустя два дня – 16 января.

А что будет с новогодним городком на улице Мало-Тобольской?

Он простоит столько, сколько позволит погода. Если в Барнауле резко не потеплеет, то ледовые фигурки и горки не демонтируют до самой весны.