Праздник здесь. Как в центре Барнаула строят новогодние городки
Уже совсем скоро красками заиграет главная елка города
22 декабря 2023, 07:01, ИА Амител
Барнаул продолжает преображаться к Новому году. Почти все улицы уже украшены праздничной иллюминацией и елочками. А самая главная уже вот-вот зажжет свои огни.
На площади Сахарова почти смонтировали пушистую красавицу, сейчас здесь идет оформление льдом нижней части елки, а на самой площадке – строительство ледовых и снежных фигур. Напомним, открытие новогоднего городка запланировано на 29 декабря в 17:00, а в 18:00 на площади прогремит салют.
Еще один новогодний городок в центре строится на пешеходной улице Мало-Тобольской. Здесь уже установили елку, привезли горки и размещают световые фигуры. В вечернее время улица красиво озаряется огоньками иллюминации. Открытие городка, как сообщает мэрия, состоится 29 декабря.
UPD. Салютов на Новый год не будет в Барнауле - мэрия города.
07:20:31 22-12-2023
Главный ёршик на месте!
12:41:29 22-12-2023
"Пушистая красавица"...Мда...