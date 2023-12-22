Праздник здесь. Как в центре Барнаула строят новогодние городки

Уже совсем скоро красками заиграет главная елка города

22 декабря 2023, 07:01, ИА Амител

Елка на площади Сахарова / Фото: Мария Власова / amic.ru

Барнаул продолжает преображаться к Новому году. Почти все улицы уже украшены праздничной иллюминацией и елочками. А самая главная уже вот-вот зажжет свои огни.

На площади Сахарова почти смонтировали пушистую красавицу, сейчас здесь идет оформление льдом нижней части елки, а на самой площадке – строительство ледовых и снежных фигур. Напомним, открытие новогоднего городка запланировано на 29 декабря в 17:00, а в 18:00 на площади прогремит салют.

Новогодний городок на Сахарова / Фото: Мария Власова /amic.ru

Еще один новогодний городок в центре строится на пешеходной улице Мало-Тобольской. Здесь уже установили елку, привезли горки и размещают световые фигуры. В вечернее время улица красиво озаряется огоньками иллюминации. Открытие городка, как сообщает мэрия, состоится 29 декабря.

Новогодний городок на Мало-Тобольской / Фото: Михаил Полубедов / "Вечерний Барнаул"

UPD. Салютов на Новый год не будет в Барнауле - мэрия города.