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50 елочных базаров откроются в Барнауле. Список адресов

Обойдется одно деревце минимум в 1500 рублей

12 декабря 2023, 14:05, ИА Амител

Изображения: мэрия Барнаула

Власти Барнаула разрешили торговать хвойными деревьями в специально отведенных для этого местах. Елочные базары начнут активно разворачиваться после 15 декабря и будут работать до 31-го числа – без обедов и выходных.

Как сообщили в мэрии, приобрести елку горожане смогут во всех районах города – всего будет работать 50 базаров. Цена за деревце – от 1500 рублей, в зависимости от высоты и пышности.

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