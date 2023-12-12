Где появятся новогодние елки и снежные городки в Барнауле и когда они откроются?

Новогодние городки появятся в каждом районе Барнаула

12 декабря 2023, 13:25, ИА Амител

Новогодний городок на ул. Мало-Тобольская / Фото: amic.ru

До Нового года остается все меньше времени. Барнаул уже украсили к празднику, и сейчас в городе активно строятся новогодние городки и заливаются катки. Amic.ru рассказывает, где появятся снежные городки и елки на этот Новый год.

Где будет главная елка города?

Главная елка Барнаула откроется 29 декабря в 17 часов на площади Сахарова. Здесь состоится концертно-театрализованное представление "Царевна-Лебедь". На сцене выступят вокалисты и танцевальные коллективы.

В Новый год на площади Сахарова будет работать большой снежный городок с горками и ледяными фигурами.

Где еще сделают городки и поставят елки?

Второй по значимости снежный городок будет на ул. Мало-Тобольской. Там поставят елку, горку, а также ледяные и светодиодные фигуры.

В Индустриальном районе елку установят в Парке спорта Алексея Смертина. Открытие ее также состоится 29 декабря в 17 часов.

На площади 5-й Гвардейской Городокской стрелковой дивизии (находится между зданием на ул. Германа Титова, 9 и ул. Германа Титова) расположится снежный городок Октябрьского района. Там поставят елку и установят световые конструкции.

В Ленинском районе 12-метровую елку уже установили на площади Мира. Там же сделали две деревянные горки для детей, светодиодные фигуры и конструкцию "Световой потолок".

А площадкой Центрального района станет Дворец культуры "Южный".

Как отмечали в пресс-службе мэрии, открытие всех районных елок тоже планируется на 29 декабря.

Кроме того, в парке "Изумрудный" к Новому году нарядят две растущие елки (в начале и в конце парка), также там будет работать так называемый "Домик сказок", где будут программы.

Когда городки закроют?

Точная дата пока неизвестна. Однако судя по информации с портала госзакупок, новогодние городки перестанут работать примерно в середине января.

Где откроются катки?

Катки откроются в парках "Эдельвейс", "Экстрим", "Арлекино", "Центральный", два катка (открытый и закрытый) появится в Парке спорта. Уже открылся каток у торговых центров "Галактика" и "Огни". Почти на всех этих локациях рядом с катками будут елки и украшенные новогодние городки.

Кроме того, каток планируется сделать и в парке "Изумрудный" на месте пруда. Он должен открыться примерно к 20-м числам декабря. Рядом с катком будут работать пункты проката.