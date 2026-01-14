Когда отмечают Сретение Господне в 2026 году и что это за христианский праздник?
Это торжество несет в себе глубокий важный смысл – встречу истинно верующего человека с Богом
14 января 2026, 06:50, ИА Амител
На начало года приходится важный православный праздник – Сретение Господне. В этот день верующие вспоминают одно из самых знаковых библейских событий, посвященных первым дням жизни Иисуса Христа.
О том, когда празднуют Сретение Господне в 2026 году и какие традиции с ним связаны, – в материале amic.ru.
Что за праздник Сретение Господне и в чем его суть?
Когда празднуют Сретение Господне в 2026 году?
Дата праздника непереходящая: она привязана к Рождеству Христову, поскольку тоже посвящена событию из земной жизни Иисуса.
Сретение отмечают ровно через 40 дней после Рождества, то есть 15 февраля.
Какой встрече посвящено Сретение Господне?
Согласно Евангелию от Луки, старец Симеон увидел Иисуса Христа спустя 40 дней после его рождения.
Мужчина был книжником и переводил Священное Писание. Существует легенда, что он перевел с ошибкой следующую фразу:
"Се Дева во чреве приимет и родит Сына".
Симеона смутило, что "дева" может родить, и заменил это слово на "жену". Сразу после этого ему явился ангел и сказал поменять все назад. Мудрецу было сказано, что он будет жить до тех пор, пока своими глазами не увидит переведенное пророчество – появление Христа Господня.
В день Сретения родители Иисуса, Мария и Иосиф, пришли в Иерусалим с младенцем, чтобы провести обряд посвящения Господу. Тогда к ним и подошел старец, взял Иисуса на руки и сказал:
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».
Согласно преданию, сразу после этого старец умер – пророчество сбылось. На момент знаковой встречи ему было порядка 360 лет.
Какие традиции есть у Сретения Господня в православии?
Главные христианские традиции Сретения связаны с походом в церковь. В этот день во всех храмах проводят особенные литургии, которые иногда заканчиваются крестными ходами. Обычно верующие забирают свечи со сретенской службы с собой, чтобы зажигать во время домашней молитвы. После богослужений они собирают за торжественным обедом самых близких людей. А перед тем как приступить к еде, обязательно читают благодарственную молитву.
09:26:05 14-01-2026
Целая статья буквально ни о чем, ведь по какой-то причине рпц стесняется говорить, что на восьмой день после Рождества празднуется Обрезание Господне.
И посвящён этот день не встрече конкретно с Симеоном, а посещением Храма и имянаречению, что в христианский традиции трактуется как связь Старого Завета с Новым.