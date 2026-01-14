Это торжество несет в себе глубокий важный смысл – встречу истинно верующего человека с Богом

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

На начало года приходится важный православный праздник – Сретение Господне. В этот день верующие вспоминают одно из самых знаковых библейских событий, посвященных первым дням жизни Иисуса Христа.

О том, когда празднуют Сретение Господне в 2026 году и какие традиции с ним связаны, – в материале amic.ru.

1 Что за праздник Сретение Господне и в чем его суть? В переводе с церковнославянского слово "сретение" обозначает "встречу", но в более глобальном понимании. Так называют явление, когда что-то маленькое встречается с чем-то большим. В православии суть этого Сретения описывают как встречу верующего человека с Господом. События, которым посвящен праздник, описаны в Евангелие от Луки: через 40 дней после рождения Христа его увидел мудрый старец по имени Симеон.

2 Когда празднуют Сретение Господне в 2026 году? Дата праздника непереходящая: она привязана к Рождеству Христову, поскольку тоже посвящена событию из земной жизни Иисуса. Сретение отмечают ровно через 40 дней после Рождества, то есть 15 февраля.

3 Какой встрече посвящено Сретение Господне? Согласно Евангелию от Луки, старец Симеон увидел Иисуса Христа спустя 40 дней после его рождения. Мужчина был книжником и переводил Священное Писание. Существует легенда, что он перевел с ошибкой следующую фразу: "Се Дева во чреве приимет и родит Сына". Симеона смутило, что "дева" может родить, и заменил это слово на "жену". Сразу после этого ему явился ангел и сказал поменять все назад. Мудрецу было сказано, что он будет жить до тех пор, пока своими глазами не увидит переведенное пророчество – появление Христа Господня. В день Сретения родители Иисуса, Мария и Иосиф, пришли в Иерусалим с младенцем, чтобы провести обряд посвящения Господу. Тогда к ним и подошел старец, взял Иисуса на руки и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Согласно преданию, сразу после этого старец умер – пророчество сбылось. На момент знаковой встречи ему было порядка 360 лет.

4 Какие традиции есть у Сретения Господня в православии? Главные христианские традиции Сретения связаны с походом в церковь. В этот день во всех храмах проводят особенные литургии, которые иногда заканчиваются крестными ходами. Обычно верующие забирают свечи со сретенской службы с собой, чтобы зажигать во время домашней молитвы. После богослужений они собирают за торжественным обедом самых близких людей. А перед тем как приступить к еде, обязательно читают благодарственную молитву.

5 Что нельзя делать на Сретение Господне? В этот день, как и в большинство великих праздников, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, а также работать по дому и топить баню. На Сретение нельзя ссориться, браниться, драться, а также грустить и унывать. Праздник стоит провести дома и не отправляться в дальнюю дорогу. Также есть поверье, что в этот день нельзя класть деньги на кухонный стол – считается, что из дома можно прогнать удачу.