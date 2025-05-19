Когда перекроют движение на Социалистическом в Барнауле из-за ремонта водопровода?

Работы продлятся до конца августа

19 мая 2025, 14:27, ИА Амител

Ремонт водопровода на Социалистическом / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Движение на проспектах Социалистическом и Строителей в Барнауле ограничат практически на все лето из-за масштабных работ на сетях. Проводит их "Росводоканал Барнаул". Специалисты уже приступили к ремонту, который потребуют частичного перекрытия дорог. Рассказываем, на каких конкретно участках ограничат движение для транспорта.

На каких участках ограничат движение?

– С 12 по 27 мая – пересечение Социалистического проспекта и улицы Молодежной;

– с 19 мая по 19 августа – крайняя правая полоса по нечетной стороне Социалистического проспекта от площади Победы до улицы Молодежной;

– с 26 июля по 22 августа – крайняя правая полоса по четной стороне проспекта Строителей от улицы Профинтерна до площади Победы.

Какие работы пройдут?

Работы включают замену участка водопровода на проспекте Строителей от улицы Профинтерна до Социалистического проспекта по четной стороне, а также на Социалистическом проспекте до улицы Молодежной по нечетной стороне. Для ремонта специалисты используют метод горизонтально направленного бурения.

В общей сложности заменят более 985 м водопроводных сетей диаметром от 160 до 355 мм. Стоимость проекта составляет 66 млн рублей (без НДС).

Отметим, что в 2019 году прошла масштабная реконструкция дороги на проспекте Социалистическом в данной части города и тогда новый асфальт уложили на старый.