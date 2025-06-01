Когда поликлиника горбольницы № 3 переедет в новое здание на ул. Матросова?

Пока корпус доделывают, медучреждение продолжает работать в ветхом двухэтажном здании

01 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Будущая поликлиника на ул. Матросова / Фото: amic.ru

Капитальный ремонт медицинского корпуса по адресу ул. Матросова, 115, находится на завершающем этапе. Об этом amic.ru рассказал главный врач барнаульской горбольницы № 3 Александр Шпиготский – работать в здании будут его сотрудники. Когда объект сдадут в эксплуатацию, там разместятся центр амбулаторной хирургии и поликлиника, врачи которой сейчас ютятся в аварийном здании.

О том, когда медики переедут и начнут принимать пациентов в современных условиях, – в материале amic.ru.

Остались детали

Как пояснил Шпиготский, все основные работы уже выполнены. Сейчас на объекте проводятся пусконаладочные работы вытяжных и противопожарных систем. Все инженерные сети также уже заменили. Главная задача рабочих на данный момент – внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории.

Главврач сообщил, что расположение внутри здания будет следующим: первые три этажа займет поликлиника, а четвертый и пятый – центр амбулаторной хирургии.

Когда ремонт будет полностью закончен, в корпус завезут не только новую мебель, но и специально купленное оборудование.

Руководитель также подчеркнул, что переезд позволит значительно расширить функционал поликлиники. Там будут принимать хирурги, неврологи, кардиологи и эндокринологи. Здесь будут работать отделения рентгена, эндоскопии, ультразвуковой и функциональной диагностики, а также инфекционный блок с отдельным входом.

Когда переедет поликлиника?

По словам Шпиготского, полностью завершить все работы на объекте планируется в ноябре 2025 года. Но сразу запустить работу не получится: сначала нужно будет провести обязательную процедуру лицензирования.

Сколько времени потребуется на все бюрократические процедуры, предсказать трудно. По оценке главврача, поликлиника и центр хирургии начнут работу в новом здании в период с декабря 2025-го по февраль 2026 года.

Поликлиника горбольницы № 3 на ул. Бехтерева, 26 / Фото: amic.ru

Переезд затянулся

Поликлиника горбольницы № 3 уже много лет работает в стареньком двухэтажном здании на ул. Бехтерева, 26. Аварийное состояние помещений видно невооруженным глазом. Здание построено в далеком 1956 году: почти за 70 лет капремонта здесь не было.

Но в Минздраве региона знали о проблеме и давно пытались ее решить. Несколько лет назад у ведомства созрело оптимальное решение. Поликлинике нашли новый дом – корпус по ул. Матросова, 115. Ранее там располагалась база онкологического диспансера. В 2016-м отделение переехало в "Надежду", освободив площади.

Но сначала здание нужно было отремонтировать: работы начали в 2019-м. Когда реконструкция была уже на завершающей стадии, выяснилось, что в проекте были изъяны. Сдачу объекта отложили на неопределенный срок.

Работы могли закончить и раньше, но вмешалась пандемия. Поскольку на деле здание находится в высокой стадии готовности, в 2021-м его решили использовать в качестве одного из ковидных госпиталей. Здесь развернули работу красной зоны: людям это помогло, но переезд поликлиники затянулся еще больше.

Подробнее о том, почему переезд поликлиники в новый корпус так сильно затянулся, читайте в материале amic.ru.

В итоге принципиальное решение появилось только в 2024-м: краевые власти нашли и деньги, и подрядчика на завершение капитального ремонта. Теперь – финишная прямая. Уже в начале следующего года поликлиника переедет в современное здание.