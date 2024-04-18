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Когда придет пенсия в мае и будут ли задержки из-за праздников?

В Соцфонде уже рассказали, когда пенсионеры получат деньги

18 апреля 2024, 15:21, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

В Соцфонде рассказали, как будут выплачивать пенсии и пособия в мае 2024 года. Напомним, иногда из-за майских праздников график выплат сдвигается, из-за чего пенсионеры получают деньги не в привычные сроки.

Рассказываем, будут ли задержки в этот раз, или, наоборот, пенсию пришлют раньше.

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Будут ли задержки выплаты пенсий в мае 2024 года?

Нет. Никаких задержек точно не будет.
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Может быть, майскую пенсию пришлют досрочно?

Тоже нет. Об этом рассказали в отделении Социального фонда России по Алтайскому краю. Там подчеркнули, что майские праздники никак не повлияют на даты выплат пенсий.
"Юридических оснований для досрочной выплаты пенсий и пособий нет – 2 и 3 мая в этом году рабочие дни, суббота, 4 мая, рабочая в большинстве отделений почтовой связи", – говорится в сообщении Соцфонда.
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Так когда придет пенсия в мае 2024 года?

Пенсии начинают начислять не раньше 3-го числа каждого месяца. Это касается и зачислений на карту, и почтовых переводов.
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А когда в мае 2024-го придут пособия на детей?

Все детские пособия выплачивают в один день – третьего числа каждого месяца. В эту дату родители получают выплату за предыдущий месяц. 
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Кстати, а как мы отдыхаем на майские праздники в 2024 году?

И на Первомай, и на День Победы у нас будут длинные выходные. Подробнее о том, как мы будем отдыхать, читайте в материале amic.ru.
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А у кого вырастут пенсии в мае?

Таких категорий несколько. Ознакомиться с ними можно в нашей рубрике "Вопрос-Ответ".
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

У кого в России вырастут пенсии с 1 мая 2024 года?

В мае на прибавку могут рассчитывать некоторые категории
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