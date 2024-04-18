В мае на прибавку могут рассчитывать некоторые категории

18 апреля 2024, 08:14, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Две главные пенсионные индексации (страховых и социальных выплат) в 2024 году уже прошли. Тем не менее практически каждый месяц отдельные категории пенсионеров получают различные прибавки.

Рассказываем, у кого пенсия может увеличиться с 1 мая 2024 года.

Выплаты к 9 Мая

Это не полноценная прибавка, а ежегодная выплата. Так, некоторым категориям пенсионеров в России положены выплаты ко Дню Победы. Ее размер – 10 тысяч рублей.

Эти деньги перечисляют участникам Великой Отечественной войны как в составе армии, так и в партизанских и подпольных отрядах. Но есть и другие категории.

"Право на нее имеют [...] военнослужащие, служившие более шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", и ряд других льготников. Выплату получат все граждане, которые перечислены в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", – рассказала порталу Life ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.Кстати, эти доплаты придут ветеранам уже в конце апреля.

Помимо федеральных властей, своим ветеранам помогают и регионы. Но здесь размер выплаты зависит от каждого отдельного субъекта РФ.

Пенсионеры, достигшие 80-летия

Пенсионерам, которые в апреле отметили 80-летний юбилей, в мае будет положена прибавка к пенсии. Фиксированную пенсионную выплату увеличат вдвое, а пенсия вырастет сразу на 8134,88 рубля.

Такая же прибавка ждет пенсионеров, которым установили первую группу инвалидности.

Но эти две прибавки не сочетаются друг с другом: если пенсионер уже имеет инвалидность, по достижению 80-летия удвоения фиксированной ставки не будет.

Пенсионеры, уволившиеся с работы

Напомним, пенсионерам, которые продолжают официально трудиться, пенсию уже много лет не индексируют. Но как только человек увольняется, уже в следующем месяце он получает выплату с учетом всех надбавок и индексаций за предыдущие годы.

Так что в мае прибавку к пенсии получат люди пенсионного возраста, которые закончили работать в апреле.

Летчики и шахтеры

Кроме того, с 1 мая на прибавку к пенсии смогут рассчитывать летчики и шахтеры. Членам летных экипажей и некоторым работникам угольной промышленности пенсии пересчитывают несколько раз в год. Размер выплат корректируют исходя из данных о стаже и среднемесячном заработке.