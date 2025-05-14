Когда пройдут выпускные в школах в 2025 году?

В России постоянные даты для проведения в школах выпускных и последних звонков не установлены

14 мая 2025, 11:00, ИА Амител

Выпускные / Фото из архива amic.ru

Выпускной вечер – одно из самых значимых и долгожданных событий в жизни каждого школьника. Ждать его одиннадцатиклассникам осталось меньше месяца. Даты проведения этого праздника ежегодно устанавливает Минпросвещения, и каждый год они разные. Когда пройдут школьные выпускные в 2025 году, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Когда российские школы отпразднуют выпускные в 2025 году?

В этом году выпускные вечера в России пройдут 27 и 28 июня (пятница и суббота). Такие даты в 2025 году рекомендовало Минпросвещения. По своему усмотрению школа, гимназия или лицей могут назначить для проведения этого мероприятия любой другой день, но чаще всего учебные учреждения придерживаются рекомендаций профильного ведомства.

Тем более что к этому времени все экзамены будут сданы, известны результаты ЕГЭ, а значит, учителя могут выставить итоговые отметки выпускникам и вручить аттестаты.

Традиции выпускного вечера

Выпускной вечер – это не просто прощание с учебным заведением, это целое событие, наполненное традициями и эмоциями. На праздник девушки приходят в шикарных платьях и с прическами, парни, как правило, в строгих костюмах. Обычно выпускной вечер начинается с торжественной линейки, на которой директор школы вручает ребятам аттестаты о среднем образовании и благодарственные письма лучшим ученикам. Также одинадцатиклассникам надевают ленту выпускника.

Программа обычно включает творческие и шоу-номера, поздравления от педагогов и родителей. Выпускники часто дарят учителям подарки и сувениры на память, а в завершении официальной части делают групповую фотографию класса на память.

После торжественной части выпускники и их родители обычно отправляются на праздничный ужин в ресторан или кафе. Это время, когда можно расслабиться и насладиться обществом друзей и близких. Вечер часто завершается дискотекой, где выпускники могут танцевать и веселиться до утра. Это время, когда можно вспомнить школьные годы и провести последние часы вместе с одноклассниками.