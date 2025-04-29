Когда сажать картофель на Алтае и как получить богатый урожай: советы агронома

Владимир Марков рассказал об удобрениях, семенах и можно ли не окучивать картошку

29 апреля 2025, 08:46, ИА Амител

Весна-2025 на Алтае выдалась непривычно теплой, и многие дачники уже на майских праздниках планируют сажать картофель. Другие пока не спешат, так как опасаются возвратных заморозков. Когда же наступит идеальный момент для посадки "второго хлеба" в наших непростых сибирских условиях, сколько лет можно выращивать этот овощ на одном и том же месте, как получить богатый урожай и какой лайфхак спасет от сорняков, amic.ru рассказал председатель отделения Союза садоводов России в Алтайском крае, опытный агроном Владимир Марков.

Когда в Сибири нужно сажать картофель?

Конкретной даты посадки картофеля в Сибири нет: все зависит от погодных условий, говорит Владимир Марков. Учитывая, что зима была мягкой, а март и апрель в Алтайском крае выдались на 2-3 градуса теплее нормы, земля оттаяла раньше, поэтому картофель уже смело можно высаживать.

"Я уже проверил: на глубине 15 сантиметров температура земли выше +12 градусов, а это значит, что картофель можно смело высаживать хоть на первых, хоть на вторых майских праздниках. Да, на Алтае зачастую даже в начале июня бывают возвратные заморозки, но для корнеплода они не страшны: ботва еще не успеет взойти, земля их защитит", – говорит агроном.

Как выбрать и подготовить посадочный материал?

Чтобы получить богатый урожай картофеля, эксперт рекомендует достать клубни минимум за неделю до планируемой даты посадки. Хранить их нужно будет в теплом, хорошо освещаемом, но при этом проветриваемом помещении. Такой короткий "карантин" не только стимулирует образование ростков, но и позволяет провести выбраковку. Самое важное для получения высоких урожаев – это качественный посадочный материал.

"За это время себя проявят больные клубни: начнется их запревание, подогревание. Такие экземпляры выбраковываем. Для посадки я отбираю клубни среднего и крупного размера. Первые с ростками можно отправлять в лунку целиком, те, что побольше, лучше разрезать пополам или на три-четыре части. Но на каждой из долек должно быть три-пять ростков. Мелкий картофель я вообще не высаживаю. Слишком велика вероятность, что такой же картофель уродится осенью", – говорит Владимир Марков.

Кроме того, чтобы не терять урожайность, нужно каждый год проводить сортообновление. Не обязательно даже тратиться на покупку элитных семян, можно поменять три-четыре ведра своей картошки на этот овощ, который вырастили в другом районе края. "Вы им, они вам", – рекомендует агроном.

Для подтверждения своих слов он предлагает огородникам провести эксперимент: посадить свой старый сорт и рядом – пару ведер нового, привезенного с другой территории региона. Владимир Марков уверяет, что новой картошки нарастет минимум в два раза больше.

По словам специалиста, к снижению урожайности также ведет его выращивание на одном и том же участке. При выращивании картофеля по возможности раз в три-четыре года надо проводить севооборот. Либо вносить в землю удобрения.

Какие удобрения подходят для картофеля и нужно ли их обрабатывать от вредителей?

Для того чтобы удобрить землю, можно внести перегной. Если его много, можно распределить под перекопку всего участка. Если мало – положить по горсти в каждую посадочную лунку. Но Владимир Марков предупреждает, что даже в этом сегменте много мошенников, в связи с чем к покупке этого природного удобрения нужно подходить предвзято.

"У нас в пригороде Барнаула уже животноводческих хозяйств практически нет. А когда спрашиваешь у продавцов, откуда перегной, зачастую они отвечают, что из пригорода. Это уже повод насторожиться. В чем хитрость? Они берут опилки, пропитывают азотом, пропаривают и получают схожее по цвету "удобрение", но пользы от него не будет. Либо берите настоящий перегной у проверенных людей, либо покупайте в магазине готовые комплексные минеральные удобрения. Последние нужно насыпать в каждую лунку примерно со спичечный коробок", – дает рекомендацию агроном.

Картофель подвержен различным заболеваниям и вредителям – они даже могут находиться на поверхности семенного картофеля, говорит Марков. Поэтому обрабатывать перед посадкой клубни методом замачивания все-таки надо. Не забудьте купить необходимый препарат. Они в широком ассортименте представлены в специализированных магазинах для садоводов и огородников.

Как сократить количество сорняков на картофеле?

Наконец, картошка посажена, но это не значит, что пришло время расслабиться. По словам агронома, участок обязательно нужно проборонить граблями, чтобы выровнять. А через неделю-полторы, когда начнут появляться первые сорняки, процедуру лучше повторить. На первый взгляд может показаться, что это лишняя работа, но, по словам Маркова, эффект колоссальный.

"Этот сорнячок, который первый хотел взойти, достаточно граблями два раза пройти, и он весь погибнет. А самое главное, растение, которое еще даже не появилось, будет дышать. Особенно это актуально, если почва суглинистая: на ней после первого дождя образуется корка. А это ограничивает доступ воздуха к корням и не дает нежным росткам пробиться на свет. Эту процедуру нужно делать строго до всходов, чтобы не повредить молодое растение", – объясняет Владимир Марков.

Если вы хотите получить хороший урожай, не стоит отказываться и от окучивания картофеля, говорит агроном. Без него кусты картофеля вырастут низкими, а клубни будут выползать на поверхность, где начнут зеленеть и гнить. В идеале это нужно сделать дважды.

"Окучивание стимулирует рост подземных побегов, на которых растут клубни, также улучшается водоотведение в почве и подавляется рост сорняков. Копать картофель по пояс в траве – то еще приключение. Без окучивания можно обойтись, если у вас легкая, рыхлая почва. Тогда клубни сами уйдут вглубь. Но на тяжелых и глинистых грунтах без окучивания картошка полезет вверх, где будет "загорать" и зеленеть. В таких условиях окучивание просто необходимо, чтобы сохранить урожай", – заключил Владимир Марков.