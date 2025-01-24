Рассказываем, у кого нужно просить прощения в этот день и как правильно это делать

24 января 2025, 07:14, ИА Амител

Прощеное воскресенье / Фото: Екатерина Смолихина, из архива amic.ru

Прощеное воскресенье – один из самых важных праздников православных. Каждый год его дата меняется. Когда будет Прощеное воскресенье в 2025 году и как правильно просить прощения, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Какого числа будет Прощеное воскресенье в 2025 году?

Прощеное воскресенье в 2025 году выпадает на 2 марта. Этот день знаменует собой завершение масленичной недели и служит подготовкой к Великому посту. В прощеное воскресенье верующие просят прощения друг у друга, а также искренне прощают тех, кто их обидел.

Почему праздник называют Прощеным воскресеньем?

Еще в Древнем Египте монахи, перед тем как уйти на время Великого поста в пустыню, просили прощения за обиды. Там им предстояло провести более 40 дней практически без пищи и воды. Они понимали, что могут назад уже не вернуться, поэтому за день до расставания они примирялись друг с другом: просили прощения за все. Отсюда и пошло название Прощеное воскресенье.

Чуть позже традицию просить прощения переняли христиане на Руси. В Прощеное воскресенье старались завершить даже давние конфликты, семьи собирались вместе, чтобы примириться и наладить отношения друг с другом и с Богом.

А зачем нужно просить прощения и как это делать правильно?

Верующие в этот день обращаются друг к другу с просьбой о прощении, произнося фразу "Прости меня", на что обычно отвечают "Бог простит, и я тебя прощаю". Очень важно в этот день говорить не "извини", а именно "прости". Таким образом Бога просят принять человека, пусть и виноватого, но готового меняться, чтобы становиться лучше.

В первую очередь прощения нужно просить у тех, кого вы действительно чем-то обидели, и делать это нужно от всего сердца. Согласно церковной традиции, прощения нужно попросить у всех. Кстати, РПЦ выступила против СМС с извинениями в Прощеное воскресенье. Самое трудное – это действительно простить реального обидчика или попросить прощения у того, кого сильно обидели, и кто эту обиду носит в своем сердце.

Люди просят прощения, чтобы очистить душу перед Великим постом и полностью сосредоточиться на духовной жизни в эти важные дни.

Что еще принято делать в Прощеное воскресенье?

В Прощеное воскресенье в храмах проводятся богослужения. А вечером в храме совершается особая служба, в конце которой священнослужители и прихожане также просят друг у друга прощения. После окончания службы принято давать милостыню нуждающимся.

Прощеное воскресенье – это не только последний день подготовки к Великому посту, но также конец масленичной недели. В этот день народ провожает зиму, устраивает народные гулянья и сжигает чучело Масленицы, что символизирует прощание с зимой и встречу весны. Пепел разбрасывают по полям для богатого урожая.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье?

Самым главным запретом этого дня считается то, что нельзя отказывать человеку в прощении. Это считается большим грехом.

Нельзя сквернословить, врать, ругаться, разжигать конфликты и сплетничать.

Несмотря на то, что Великий пост начинается в понедельник, уже в воскресенье, согласно церковным канонам, мясо в пищу употреблять нельзя.

А еще вопреки распространенному в народе мнению в Прощеное воскресенье не ходят на кладбище.