Когда в 2025 году православные отмечают Прощеное воскресенье?
Рассказываем, у кого нужно просить прощения в этот день и как правильно это делать
24 января 2025, 07:14, ИА Амител
Прощеное воскресенье – один из самых важных праздников православных. Каждый год его дата меняется. Когда будет Прощеное воскресенье в 2025 году и как правильно просить прощения, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Какого числа будет Прощеное воскресенье в 2025 году?
Прощеное воскресенье в 2025 году выпадает на 2 марта. Этот день знаменует собой завершение масленичной недели и служит подготовкой к Великому посту. В прощеное воскресенье верующие просят прощения друг у друга, а также искренне прощают тех, кто их обидел.
Почему праздник называют Прощеным воскресеньем?
Еще в Древнем Египте монахи, перед тем как уйти на время Великого поста в пустыню, просили прощения за обиды. Там им предстояло провести более 40 дней практически без пищи и воды. Они понимали, что могут назад уже не вернуться, поэтому за день до расставания они примирялись друг с другом: просили прощения за все. Отсюда и пошло название Прощеное воскресенье.
Чуть позже традицию просить прощения переняли христиане на Руси. В Прощеное воскресенье старались завершить даже давние конфликты, семьи собирались вместе, чтобы примириться и наладить отношения друг с другом и с Богом.
А зачем нужно просить прощения и как это делать правильно?
Верующие в этот день обращаются друг к другу с просьбой о прощении, произнося фразу "Прости меня", на что обычно отвечают "Бог простит, и я тебя прощаю". Очень важно в этот день говорить не "извини", а именно "прости". Таким образом Бога просят принять человека, пусть и виноватого, но готового меняться, чтобы становиться лучше.
В первую очередь прощения нужно просить у тех, кого вы действительно чем-то обидели, и делать это нужно от всего сердца. Согласно церковной традиции, прощения нужно попросить у всех. Кстати, РПЦ выступила против СМС с извинениями в Прощеное воскресенье. Самое трудное – это действительно простить реального обидчика или попросить прощения у того, кого сильно обидели, и кто эту обиду носит в своем сердце.
Люди просят прощения, чтобы очистить душу перед Великим постом и полностью сосредоточиться на духовной жизни в эти важные дни.
Что еще принято делать в Прощеное воскресенье?
В Прощеное воскресенье в храмах проводятся богослужения. А вечером в храме совершается особая служба, в конце которой священнослужители и прихожане также просят друг у друга прощения. После окончания службы принято давать милостыню нуждающимся.
Прощеное воскресенье – это не только последний день подготовки к Великому посту, но также конец масленичной недели. В этот день народ провожает зиму, устраивает народные гулянья и сжигает чучело Масленицы, что символизирует прощание с зимой и встречу весны. Пепел разбрасывают по полям для богатого урожая.
Что нельзя делать в Прощеное воскресенье?
Самым главным запретом этого дня считается то, что нельзя отказывать человеку в прощении. Это считается большим грехом.
Нельзя сквернословить, врать, ругаться, разжигать конфликты и сплетничать.
Несмотря на то, что Великий пост начинается в понедельник, уже в воскресенье, согласно церковным канонам, мясо в пищу употреблять нельзя.
А еще вопреки распространенному в народе мнению в Прощеное воскресенье не ходят на кладбище.
09:10:40 24-01-2025
А давайте не будем напоминать и тогда глаза у многих раскроются. Никому не интересны эти религиозные пережитки. Если бы это было не так, то не было бы необходимости об этом постоянно напоминать.
09:34:30 24-01-2025
Дюша (09:10:40 24-01-2025) А давайте не будем напоминать и тогда глаза у многих раскрою... Праздников мало не бывает! Сейчас встретим китайский НГ, потом масленицу и Прощёное воскресенье.
Интересная опция! Некто тебе гадил целый год, потом звонит:"Прости!". Ты такой: "Да, конечно, конечно! Бог простит!"
09:26:18 24-01-2025
Они сами должны знать наизусть все свои праздники. реально хватит пол ленты этим забивать.