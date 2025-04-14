Когда в 2025 году пройдет прямая линия с Владимиром Путиным, которую анонсировал Кремль?
Этот формат действительно нужен людям, убежден пресс-секретарь президента
14 апреля 2025, 14:50, ИА Амител
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, ставшая уже традиционной, состоится и в 2025 году. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что формат уже давно доказал свою востребованность у жителей страны.
О том, когда состоится прямая линия с президентом и как задать свой вопрос, – в материале amic.ru.
1
Когда будет прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году?
Пока неизвестно. Дмитрий Песков лишь подтвердил, что прямая линия точно состоится, но не назвал конкретной даты.
Отметим, что традиционно это событие проходит в конце года. Президент не только отвечает на вопросы россиян, но и подводит итоги года. Так что ждать прямой линии в ближайшее время не стоит.
2
В каком формате в 2025 году пройдет прямая линия?
Тоже неизвестно. Но отметим, что два последних года прямая линия Владимира Путина проходила в совмещенном формате с большой пресс-конференцией. Это значит, что вопросы ему задавали не только простые жители России, но и журналисты. О том, будет ли формат таким же и в 2025-м, информации пока нет.
3
Как задать свой вопрос Владимиру Путину?
Сбор вопросов открывают за несколько недель до прямой линии. Тогда же Кремль и указывает, каким образом можно обратиться к президенту. Традиционно вопросы собирают через специальный сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Но при этом организаторы прямой линии предусматривают и множество других вариантов: телефонный звонок, СМС на короткий номер, в социальных сетях и отдельном мобильном приложении.
4
Как прямая линия с Владимиром Путиным прошла в 2024 году?
В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным прошла 19 декабря и длилась больше четырех с половиной часов. За это время президент успел высказаться о ситуации в Курской области, ракете "Орешник", экологической катастрофе в Керченском проливе, демографии и даже замедлении YouTube.
Подробнее о том, что говорил Владимир Путин в ходе прямой линии в 2024 году, можно прочитать в нашем материале.
23:34:52 14-04-2025
дублер начинает действовать...
12:50:05 15-04-2025
А смысл этих прямых линий? Часами слушать витиеватые ответы и ничего не услышать?
04:27:11 16-04-2025
Я из Дагестана щас Москве у меня вопрос президенту России почему нет ответа на моё обращение к вам В В Путин. Я понимаю что вам не до меня я пращу прощения пожалуйста 🥺 помощь мне я живу уже 25 лет на улице 🥺
04:35:59 16-04-2025
Мне дали землю но у меня забрали эту землю которую дали государство у меня нет жилья 🤷 я не знаю как бороться за справедливость на моём участке провели нефть 🛢️ трубу а землю написано на меня и мне не дают построить ничего . так же не дали землю я проживаю. Можно сказать как бож Бездомный я прошу вас помогите пожалуйста мне как мне быть я уже 25 лет живу наулице 🥺🥺