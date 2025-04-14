Этот формат действительно нужен людям, убежден пресс-секретарь президента

14 апреля 2025, 14:50, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, ставшая уже традиционной, состоится и в 2025 году. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что формат уже давно доказал свою востребованность у жителей страны.

О том, когда состоится прямая линия с президентом и как задать свой вопрос, – в материале amic.ru.

1 Когда будет прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году? Пока неизвестно. Дмитрий Песков лишь подтвердил, что прямая линия точно состоится, но не назвал конкретной даты. Отметим, что традиционно это событие проходит в конце года. Президент не только отвечает на вопросы россиян, но и подводит итоги года. Так что ждать прямой линии в ближайшее время не стоит.

2 В каком формате в 2025 году пройдет прямая линия? Тоже неизвестно. Но отметим, что два последних года прямая линия Владимира Путина проходила в совмещенном формате с большой пресс-конференцией. Это значит, что вопросы ему задавали не только простые жители России, но и журналисты. О том, будет ли формат таким же и в 2025-м, информации пока нет.

3 Как задать свой вопрос Владимиру Путину? Сбор вопросов открывают за несколько недель до прямой линии. Тогда же Кремль и указывает, каким образом можно обратиться к президенту. Традиционно вопросы собирают через специальный сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Но при этом организаторы прямой линии предусматривают и множество других вариантов : телефонный звонок, СМС на короткий номер, в социальных сетях и отдельном мобильном приложении.