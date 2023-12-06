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Когда в Барнаул придет 41 новый автобус и будут ли власти покупать их еще

Общественный транспорт города ждет серьезное обновление в 2024 году

06 декабря 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле
Фото: сообщество транспорта в Барнауле

65 новых автобусов начнут приходить в Алтайский край уже в декабре. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр транспорта региона Антон Воронов.

В крае планируют закупить 41 единицу большого класса, 5 – среднего и 19 – малого на общую сумму 800 млн рублей. Автобусы большого класса марки НефАЗ поставит ООО "Автобусный – Центр Столица", среднего класса марок КАВЗ и ПАЗ – ООО "СпецЦентр", малого класса марки ГАЗ – ООО "АлтайГазАвтосервис".

Транспорт передадут в Алейск, Заринск, Славгород, Каменский, Змеиногорский и Локтевский районы. Барнаул получит 41 новый автобус.

"Согласно графику, придут они в Алтайский край все до конца первого квартала 2024 года. Заключено три разных контракта с поставщиками, поэтому сбоя в поставках в министерстве не ожидают. После этого мы передадим технику муниципалитетам", – пояснил Антон Воронов.

Будут ли покупать в 2024 году еще новые автобусы, пока неизвестно. По словам министра, запрос на это у жителей края есть.

"Выйдут новые автобусы на линию, и мы будем смотреть, как они покажут себя. Только после этого будем принимать решения о покупке еще автобусов", – пояснил Воронов.

Отметим, что новые автобусы перейдут на баланс городских властей, а если конкретнее – МУП "Горэлектротранс". Ходить автобусы будут по популярным городским маршрутам № 1 и № 10.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 21

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Гость

09:36:03 06-12-2023

что за заголовок? конечно не будут покупать! всё же у нас с общественным транспортом хорошо! всё же решили давным двыно!

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Гость

10:15:46 06-12-2023

Гость (09:36:03 06-12-2023) что за заголовок? конечно не будут покупать! всё же у нас с ... Тебе, тормозу, специально русским языком написали - оплачено 65 новых автобусов, из них 41 большой вместимости марки НЕФАЗ для Барнаула, остальные для малых городов края. Поставка в первом квартала следующего года.

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Гость

10:42:37 06-12-2023

А в каком состоянии троллейбусы вышли на линии после открытия моста! Проржавевшие! Грязные. Ну хоть помыть-то их за 1,5 года можно было?

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Гость

11:49:22 06-12-2023

Гость (10:42:37 06-12-2023) А в каком состоянии троллейбусы вышли на линии после открыти... А 1,5 года троллейбусы не ходили что-ли? В гараже стояли? Такие же ржавые и грязные ездили...

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Гость

10:43:42 06-12-2023

1 и 10 какой вместимости? Как сейчас?

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Гость

10:47:53 06-12-2023

Гость (10:43:42 06-12-2023) 1 и 10 какой вместимости? Как сейчас?... Вы совсем читать разучились? Шары разуй. Для Барнаула закуплены автобусы большой вместимости марки НЕФАЗ пр-ва АО КАМАЗ. Вместимость каждого - 100 человек. Будут использованы на маршрутах 1 и 10. Будут в числе автопарка нового городского МУП.

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Дмитрий

10:55:48 06-12-2023

На 59 маршрут надо большие автобусы пустить! А не эти шалубушки китайские !!! Утром хрен зайдешь хрен выйдешь от туда ! Да еще и ходят раз в час !!!

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Гость

09:56:45 09-12-2023

Дмитрий (10:55:48 06-12-2023) На 59 маршрут надо большие автобусы пустить! А не эти шалубу... привет усольцеву,еще и вечером не уедешь с южного,чуть ли не в 7 вечера к жене торопятся

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Гость

11:07:55 06-12-2023

т.е 47, 29, 59.80, 65 и т.п маршруты так и будут скотовозками, и напутствия обнуленного президента не будут исполнятся - о комфортном общественном транспорте.

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Гость

11:17:17 06-12-2023

Гость (11:07:55 06-12-2023) т.е 47, 29, 59.80, 65 и т.п маршруты так и будут скотовозка... Да

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Юрий

13:40:20 06-12-2023

Гость (11:07:55 06-12-2023) т.е 47, 29, 59.80, 65 и т.п маршруты так и будут скотовозка... Ну надо же на чём то тебя возить...

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Гость

15:04:07 06-12-2023

Юрий (13:40:20 06-12-2023) Ну надо же на чём то тебя возить...... Таких козлов как ты лечить надо дубиной с детства.

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Гость

12:05:17 06-12-2023

Очередная байка, скриньте

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Гость

12:11:24 06-12-2023

И где их собственно хранить будут то, обслуживать, в аварийных помещениях троллейбусного депо, аль в разрушенной бывшей 1243 автоколонне, а нигде - на улице!

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Гость

12:22:36 06-12-2023

А кто ими будет управлять, на базе МУПа и так кадровый голод, так ещё и с подкатегорией Д тем более не сыщите водителей с мизерной оплатой труда, в отличие от частных перевозчиков

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Гость

16:54:40 06-12-2023

Гость (12:22:36 06-12-2023) А кто ими будет управлять, на базе МУПа и так кадровый голод... Частные перевозчики получают деньги наличными или переводом на карты водителей. Из за них страдают честные водители которые принимают деньги легальным путем

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Гость1

12:39:44 06-12-2023

Ну всё проблема общественного транспорта решена.

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Гость

13:12:59 06-12-2023

почему на "наиболее востребованных и популярных маршрутах для горожан" конкретно сегодня работают 2 (две!) единицы транспорта - и это даже не автобусы на 100 человек? почему вечером нельзя развезти толпы людей с остановок хотя бы до конца Ленинского проспекта на троллейбусе номер 1 (4 единицы в час пик вчера вечером)? автобусы еще одного популярнейшего 35 маршрута не справляются с потоком пассажиров, работая за себя и "тех парней". несколько месяцев зимы еще потерпим, никуда не денемся?

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Мария

15:08:28 06-12-2023

Как было всё, так и останется, грязный, вонючий транспорт, водители в наглую курят во время езды. Про кондукторов можно не говорить, это отдельная категория людей. Так люди стоят на остановках и не могут уехать.

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Гость

10:56:28 07-12-2023

А автобусы надеюсь на экологичном МЕТАНЕ по 25 р за литр? Или на вонючем дизтопливе по 70 рублей литр? И потом опять нытье что дорого и надо повысить стоимость проезда?

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Змей

23:54:20 08-12-2023

С учётом сложившейся ситуации, городу надо закупать не 40, а 240 автобусов большой вместительности и направить их на обслуживание маршрутов 16, 17, 19, 24, 25, 35, 54, 55, 57 и 60, а не только на 1 и на 10

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