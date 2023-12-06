Когда в Барнаул придет 41 новый автобус и будут ли власти покупать их еще

Общественный транспорт города ждет серьезное обновление в 2024 году

06 декабря 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

65 новых автобусов начнут приходить в Алтайский край уже в декабре. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр транспорта региона Антон Воронов.

В крае планируют закупить 41 единицу большого класса, 5 – среднего и 19 – малого на общую сумму 800 млн рублей. Автобусы большого класса марки НефАЗ поставит ООО "Автобусный – Центр Столица", среднего класса марок КАВЗ и ПАЗ – ООО "СпецЦентр", малого класса марки ГАЗ – ООО "АлтайГазАвтосервис".

Транспорт передадут в Алейск, Заринск, Славгород, Каменский, Змеиногорский и Локтевский районы. Барнаул получит 41 новый автобус.

"Согласно графику, придут они в Алтайский край все до конца первого квартала 2024 года. Заключено три разных контракта с поставщиками, поэтому сбоя в поставках в министерстве не ожидают. После этого мы передадим технику муниципалитетам", – пояснил Антон Воронов.

Будут ли покупать в 2024 году еще новые автобусы, пока неизвестно. По словам министра, запрос на это у жителей края есть.

"Выйдут новые автобусы на линию, и мы будем смотреть, как они покажут себя. Только после этого будем принимать решения о покупке еще автобусов", – пояснил Воронов.

Отметим, что новые автобусы перейдут на баланс городских властей, а если конкретнее – МУП "Горэлектротранс". Ходить автобусы будут по популярным городским маршрутам № 1 и № 10.