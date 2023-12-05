Министр транспорта рассказал, когда по Барнаулу пустят новенькие трамваи

Осталось подождать совсем немного

05 декабря 2023, 12:08, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

Десять новых трамваев, закупленных для города Барнаула, планируют запустить до конца 2023 года. Об этом журналистам во время пресс-конференции рассказал министр транспорта региона Антон Воронов.

"Все трамваи уже здесь, они привезены. Осуществляем приемку запасных частей и ремкомплектов. Они необходимы для обслуживания техники. Как только все комплекты придут, то мы быстро передадим трамваи барнаульским властям. По планам, если белорусский подрядчик нас не подведет, мы запустим новые трамваи", – сообщил Антон Воронов.

Ожидалось, что новые трамваи начнут ходить еще в мае. Однако у подрядчика возникли проблемы с деталями. Потом сроки перенесли на осень и теперь вот – на конец года.

Новые трамваи приобрели за 716 миллионов рублей по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Их собрали в Белоруссии. В отличие от чешских привычных вагонов в новой модели будет четыре двери. Вместительность – 150 человек. При этом 34 пассажира смогут ехать сидя. Вагоны оборудованы кондиционерами, откидными рампами для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформаторами с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, видеокамерами обзора салона, а также электронными информационными табло.

Уже известно, что трамваи пустят по маршрутам № 1 и № 7.