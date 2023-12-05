Министр транспорта рассказал, когда по Барнаулу пустят новенькие трамваи
Осталось подождать совсем немного
05 декабря 2023, 12:08, ИА Амител
Десять новых трамваев, закупленных для города Барнаула, планируют запустить до конца 2023 года. Об этом журналистам во время пресс-конференции рассказал министр транспорта региона Антон Воронов.
"Все трамваи уже здесь, они привезены. Осуществляем приемку запасных частей и ремкомплектов. Они необходимы для обслуживания техники. Как только все комплекты придут, то мы быстро передадим трамваи барнаульским властям. По планам, если белорусский подрядчик нас не подведет, мы запустим новые трамваи", – сообщил Антон Воронов.
Ожидалось, что новые трамваи начнут ходить еще в мае. Однако у подрядчика возникли проблемы с деталями. Потом сроки перенесли на осень и теперь вот – на конец года.
Новые трамваи приобрели за 716 миллионов рублей по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Их собрали в Белоруссии. В отличие от чешских привычных вагонов в новой модели будет четыре двери. Вместительность – 150 человек. При этом 34 пассажира смогут ехать сидя. Вагоны оборудованы кондиционерами, откидными рампами для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформаторами с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, видеокамерами обзора салона, а также электронными информационными табло.
Уже известно, что трамваи пустят по маршрутам № 1 и № 7.
12:15:34 05-12-2023
Как только все комплекты придут, то мы быстро передадим трамваи барнаульским властям. По планам, если белорусский подрядчик на не подведет, мы запустим новые трамваи", - сообщил Антон Воронов.///// давно бы уже сам Антон сгонял в Беларусь и привёз на фуре нужные детали.
14:14:09 05-12-2023
что тянете кота за хвост? (12:15:34 05-12-2023) Как только все комплекты придут, то мы быстро передадим трам... С женой за рулём фуры.
12:27:34 05-12-2023
так когда ????
12:36:35 05-12-2023
я (12:27:34 05-12-2023) так когда ????... Он же сказал: Как только... )))
12:48:39 05-12-2023
Даёшь трамваи к 300 летию Барнаула!
13:29:49 05-12-2023
Гость (12:48:39 05-12-2023) Даёшь трамваи к 300 летию Барнаула!... Не иронизируйте, а то ОНИ именно так и сделают! Если новые трамваи не выйдут к НГ на маршрут, Воронова в отставку!
15:26:09 05-12-2023
Гость (13:29:49 05-12-2023) Не иронизируйте, а то ОНИ именно так и сделают! Если новые т... Как говорили в старой рекламе "Это фантастика"... чтобы у нас кто то уходил из-за каких либо провалов. Хехе .
12:56:40 05-12-2023
ждите мая
13:02:37 05-12-2023
"Все трамваи уже здесь, они привезены. Осуществляем приемку запасных частей и ремкомплектов. Они необходимы для обслуживания техники. Как только все комплекты придут, то мы быстро передадим трамваи барнаульским властям.======================= Интересно трамваи еще не работали, а уже нужны ремкомплекты? Зачем такое барахло? Морда этого трамвая какая то страшная, водило как будет обозревать из под такой дуги?
15:30:14 06-12-2023
Затем. что когда у трамвая будут выходить из строя какие-нибудь узлы, их надо будет оперативно менять и выводить вагоны на линию. А не ждать, как водители азиатских рисовозок, когда привезут контрактные запчасти.
13:20:17 05-12-2023
Зачем новым трамваям запчасти? Сломаются, как нибудь переживем отсутствие, пока едут запасные части. Как то же жили без этих "иномарок".
13:29:03 05-12-2023
откоряки.. как в прочем и всегда
13:29:41 05-12-2023
Зачем такое барахло? - а вы думали нам первую свежесть привезут
15:04:12 05-12-2023
Гость (13:29:41 05-12-2023) Зачем такое барахло? - а вы думали нам первую свежесть приве... Трамваи новые. Вы не удосужились ни текст прочитать, ни на фото взглянуть. Поставка ремкомплекта - часть исполнения госконтракта, так называемый ЗИП. Без них нельзя осуществить приемку трамваев от поставщика, а значит и запустить их в эксплуатацию. Реально, такое ощущение, что комментаторами здесь являются совсем пустоголовые...
16:51:37 05-12-2023
Гость (15:04:12 05-12-2023) Трамваи новые. Вы не удосужились ни текст прочитать, ни на ф... А дуракам полработы не показывают.
17:40:12 05-12-2023
Гость (15:04:12 05-12-2023) Трамваи новые. Вы не удосужились ни текст прочитать, ни на ф... Кто так контракты оформляет - тем надо статью за вредительство и лоб зеленкой, новой технике ЗИП не понадобится сразу, и долго если она исправна. А уж если нет - поставщик должен получить такие санкции что остаться без штанов. Но у нас супер лига юристов, поработала, похоже. Им слабо а народ без трамваев при их фактическом наличии
16:18:30 05-12-2023
Гость (13:29:41 05-12-2023) Зачем такое барахло? - а вы думали нам первую свежесть приве... Ну тут одни дворяне собрались "на серебре едали"
17:27:03 05-12-2023
Гость (16:18:30 05-12-2023) Ну тут одни дворяне собрались "на серебре едали"... Пролетарий на фанёре, привык на списанных московских трамваях и автобусах ездить? Когда из тебя дух б/у хлама выветрится?
14:29:25 05-12-2023
а на 3 маршрут не надо? там же ведра!!!
14:41:31 05-12-2023
Водители не хотят на них ездить! Потому что часто при ДТП вину ставят водителю трамвая и водитель сам оплачивает ремонт вагона. Чешские трамваи старенькие и ремонт обходится ни так уж дорого. А за новые насчитают суммы приличные... Все отказываются, рисковать не хотят!
14:52:45 05-12-2023
Надо было не отдавать 700 млн. Белорусам, чтобы не подвели.
14:59:14 05-12-2023
А теперь вдумайтесь в уровень развития- поставка из республики Белоруссии. Ощущаете гордость? Но мало того, в наших руках это же просто кусок метала без их запчастей.
15:14:25 05-12-2023
Гость (14:59:14 05-12-2023) А теперь вдумайтесь в уровень развития- поставка из республи... А техника МАЗ, тракторы Беларусь нормально так ценились и при СССР. В чем проблема-то? Просто при СССР искусственно разделили промышленность, и наиболее развитая ее часть была на Украине и Белоруссии. На тех мощностях и сейчас технику производят.
17:21:33 05-12-2023
Гость (15:14:25 05-12-2023) А техника МАЗ, тракторы Беларусь нормально так ценились и пр... Ценились пока другую технику из загнивающего Запада не видели и своей пятой точкой не пробовали, а также ремонтом не занимались. Алтайскому краю достался тракторный завод, ну что с ним сделали, плакальщик ты наш?
17:29:04 05-12-2023
Гость (17:21:33 05-12-2023) Ценились пока другую технику из загнивающего Запада не видел... Так там и ценник принципиально иной) тут купили 10 вагонов за 700 лямов. А тот же Сименс от 130 до 150 за единицу)
00:30:55 06-12-2023
Гость (17:29:04 05-12-2023) Так там и ценник принципиально иной) тут купили 10 вагонов з... Это только трамваи из Белоруссии с такой низкой ценой. Российские трамваи стоят примерно в два раза дороже, но и качеством намного выше, чем у белорусских. Внутренний интерьер у российских намного лучше и комфортнее, более высокая плавность хода, отличная надежность Вот только купить их не совсем просто и дело даже не в более высокой цене. Заказы расписаны на год вперед.
15:34:27 06-12-2023
Гость (00:30:55 06-12-2023) Это только трамваи из Белоруссии с такой низкой ценой. Росси... Это Усть-Катавские громыхающие коробки с гильотинными дверями?
18:57:24 05-12-2023
Так когда?