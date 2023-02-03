Как можно сделать перерасчёт за услуги ЖКХ и что для этого нужно?

Если вы уверены, что в квитанции неверная сумма, её можно пересчитать

03 февраля 2023, 06:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

Стоимость услуг ЖКХ – одна из самых горячих тем этой зимы. В декабре 2022 года тарифы на "коммуналку" повысили сразу на 9%. Новые платёжки, мягко говоря, не обрадовали жителей страны. Пришли в шок от начисленных сумм и в Алтайском крае. Впрочем, уменьшить расходы на ЖКХ можно: например, некоторым положены компенсации и субсидии.

Впрочем, в некоторых случаях можно провести и перерасчёт услуг ЖКХ. Рассказываем, как это сделать и что для этого нужно.

1 Что такое перерасчёт за услуги ЖКХ? Перерасчёт – это процедура, которую могут провести по требованию как жильца, так и поставщика услуг. Если есть основания полагать, что сумма начислена неверно или несправедливо, её могут пересчитать. Причём итоговую стоимость за "коммуналку" могут как уменьшить, так и увеличить. Если выяснится, что вы переплатили, то деньги вам в прямом смысле не вернут. Сумму зачтут в счёт будущих начислений. Если же вы недоплатили, недостающую сумму запишут в следующую платёжку. Коммунальные услуги, которые предоставляет управляющая компания, перерасчёту не подлежат. А вот на ресурсы, которые вы получаете от поставщиков, можно сделать перерасчёт.

2 За какие виды коммунальных услуг можно сделать перерасчёт? Можно сделать перерасчёт стоимости электричества, отопления, водоснабжения и поставки газа, а также канализации и вывоза мусора.

3 В каких случаях можно сделать перерасчёт услуг ЖКХ? Возможных причин несколько. Во-первых, можно сделать перерасчёт, если был большой перерыв в поставке услуг. Всем знакомы ситуации, когда отключают свет, воду или отопление из-за каких-то неполадок. На самом деле, есть строгие нормативы. Если вынужденная пауза превысила пределы, жильцы имеют право на перерасчёт.

Во-вторых, перерасчёт можно провести, если вы уверены, что вам поставляют некачественные услуги. Но сначала вам придётся доказать свою правоту заключением эксперта.

В-третьих, перерасчёт доступен, если вы долгое время отсутствовали в квартире и, соответственно, не пользовались частью услуг. Но в этом случае услуга доступна только тем, кто до сих пор не пользуется приборами учёта. Если у вас стоит счётчик, то начисления по показаниям должны быть верны.

В-четвёртых, если счётчик вышел из строя или работает некорректно, вам тоже могут сделать перерасчёт.

4 Какой должен быть перерыв в подаче услуг, чтобы сделать перерасчёт? Для каждого вида коммунальных услуг существуют свои нормативы. Например, срок внепланового отключения электричества не должен превышать двух часов, если в доме существует два независимых источника питания. Если источник один, электричества может не быть максимум сутки.

Холодную воду могут отключить не дольше чем на четыре часа. А в месяц таких перерывов должно накопиться не больше восьми часов.

То же самое и с горячей водой. Но если авария случилась на тупиковой магистрали, перерыв может составить до 24 часов.

Точно такие же сроки предусмотрены и для системы водоотведения.

Перерывы в отоплении в сумме за месяц не должны быть больше 24 часов. Нормативный срок единовременного отключения зависит от температуры в помещении. Если дома теплее чем +12 градусов, ремонт может продлиться до 16 часов. Если температура от +10 до +12 градусов, отопление должны вернуть через 8 часов. Наконец, если в комнатах +8...+10 градусов, вам обязаны всё починить за четыре часа.

Перерывы в подаче газа в общей сложности за месяц не должны превышать четыре часа.

В случае с вывозом мусора всё зависит от температуры на улице. Если там теплее +5 градусов, утилизацию отходов могут прервать на 24 часа. Если холоднее – срок увеличивается до 48 часов. При этом за месяц перерывы в вывозе мусора не должны "перевалить" за 72 часа.

5 Как доказать, что мне предоставляют некачественные коммунальные услуги? Здесь вам понадобится помощь специалистов. Если вы считаете, что вам поставляют некачественные услуги, нужно обратиться в Жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. Эксперт должен будет провести замеры и выяснить, насколько справедливо вы возмущаетесь. Нормативные требования к качеству услуг и допустимые отклонения прописаны в постановлении правительства, СанПиН и договорах с поставщиками. Если выяснится, что отклонения превышены, сумму должны пересчитать. Электричество должны поставлять только по ГОСТу, соблюдая необходимые частоту тока и напряжение.

В случае с отоплением есть нормы не только по температуре в помещениях, но и по давлению внутри системы. Нарушением не будет считаться превышение температуры на 4 градуса, а также снижение на 3 градуса в ночное время. Но если становится холоднее днём, это уже нарушение.

Электроснабжение. Поставка электричества должна соответствовать ГОСТу по частоте тока и напряжению в квартирных сетях. Отклонений от норм, прописанных в государственном стандарте, быть не должно.

Для газа установлено нормативное давление 0,0012-0,003 МПа. Отклонения допустимы лишь в пределах 0,0005 МПа.

Горячая вода, помимо требований к качеству, должна быть определённой температуры. Согласно санитарным нормам, это от 60 до 75 градусов. Днём колебания температуры не должны быть более 3°С. Точные требования, которые действуют в вашем доме, можно посмотреть в договоре с поставщиком.

6 Сколько я должен отсутствовать дома, чтобы мне сделали перерасчёт? От пяти дней. Напомним, это правило актуально лишь для тех, у кого нет дома счётчиков. В этом случае неважно, по какой причине вы не жили дома: уехали куда-то, попали в больницу или прочее. Если вас не было дольше пяти дней – можно написать заявление на перерасчёт. При этом отсутствовать вы можете сроком до полугода. Если вас нет дома дольше, через шесть месяцев заявление на перерасчёт нужно подавать повторно.