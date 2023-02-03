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Как можно сделать перерасчёт за услуги ЖКХ и что для этого нужно?

Если вы уверены, что в квитанции неверная сумма, её можно пересчитать

03 февраля 2023, 06:25, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Стоимость услуг ЖКХ – одна из самых горячих тем этой зимы. В декабре 2022 года тарифы на "коммуналку" повысили сразу на 9%. Новые платёжки, мягко говоря, не обрадовали жителей страны. Пришли в шок от начисленных сумм и в Алтайском крае. Впрочем, уменьшить расходы на ЖКХ можно: например, некоторым положены компенсации и субсидии.

Впрочем, в некоторых случаях можно провести и перерасчёт услуг ЖКХ. Рассказываем, как это сделать и что для этого нужно.

1

Что такое перерасчёт за услуги ЖКХ?

Перерасчёт – это процедура, которую могут провести по требованию как жильца, так и поставщика услуг. Если есть основания полагать, что сумма начислена неверно или несправедливо, её могут пересчитать. Причём итоговую стоимость за "коммуналку" могут как уменьшить, так и увеличить.
Если выяснится, что вы переплатили, то деньги вам в прямом смысле не вернут. Сумму зачтут в счёт будущих начислений. Если же вы недоплатили, недостающую сумму запишут в следующую платёжку.
Коммунальные услуги, которые предоставляет управляющая компания, перерасчёту не подлежат. А вот на ресурсы, которые вы получаете от поставщиков, можно сделать перерасчёт.
2

За какие виды коммунальных услуг можно сделать перерасчёт?

Можно сделать перерасчёт стоимости электричества, отопления, водоснабжения и поставки газа, а также канализации и вывоза мусора.
3

В каких случаях можно сделать перерасчёт услуг ЖКХ?

Возможных причин несколько.
  • Во-первых, можно сделать перерасчёт, если был большой перерыв в поставке услуг. Всем знакомы ситуации, когда отключают свет, воду или отопление из-за каких-то неполадок. На самом деле, есть строгие нормативы. Если вынужденная пауза превысила пределы, жильцы имеют право на перерасчёт.
  • Во-вторых, перерасчёт можно провести, если вы уверены, что вам поставляют некачественные услуги. Но сначала вам придётся доказать свою правоту заключением эксперта.
  • В-третьих, перерасчёт доступен, если вы долгое время отсутствовали в квартире и, соответственно, не пользовались частью услуг. Но в этом случае услуга доступна только тем, кто до сих пор не пользуется приборами учёта. Если у вас стоит счётчик, то начисления по показаниям должны быть верны.
  • В-четвёртых, если счётчик вышел из строя или работает некорректно, вам тоже могут сделать перерасчёт.

 

4

Какой должен быть перерыв в подаче услуг, чтобы сделать перерасчёт?

Для каждого вида коммунальных услуг существуют свои нормативы.
  • Например, срок внепланового отключения электричества не должен превышать двух часов, если в доме существует два независимых источника питания. Если источник один, электричества может не быть максимум сутки.
  • Холодную воду могут отключить не дольше чем на четыре часа. А в месяц таких перерывов должно накопиться не больше восьми часов.
  • То же самое и с горячей водой. Но если авария случилась на тупиковой магистрали, перерыв может составить до 24 часов.
  • Точно такие же сроки предусмотрены и для системы водоотведения.
  • Перерывы в отоплении в сумме за месяц не должны быть больше 24 часов. Нормативный срок единовременного отключения зависит от температуры в помещении. Если дома теплее чем +12 градусов, ремонт может продлиться до 16 часов. Если температура от +10 до +12 градусов, отопление должны вернуть через 8 часов. Наконец, если в комнатах +8...+10 градусов, вам обязаны всё починить за четыре часа.
  • Перерывы в подаче газа в общей сложности за месяц не должны превышать четыре часа.
  • В случае с вывозом мусора всё зависит от температуры на улице. Если там теплее +5 градусов, утилизацию отходов могут прервать на 24 часа. Если холоднее – срок увеличивается до 48 часов. При этом за месяц перерывы в вывозе мусора не должны "перевалить" за 72 часа.
5

Как доказать, что мне предоставляют некачественные коммунальные услуги?

Здесь вам понадобится помощь специалистов. Если вы считаете, что вам поставляют некачественные услуги, нужно обратиться в Жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. Эксперт должен будет провести замеры и выяснить, насколько справедливо вы возмущаетесь.
Нормативные требования к качеству услуг и допустимые отклонения прописаны в постановлении правительства, СанПиН и договорах с поставщиками. Если выяснится, что отклонения превышены, сумму должны пересчитать.
  • Электричество должны поставлять только по ГОСТу, соблюдая необходимые частоту тока и напряжение.
  • В случае с отоплением есть нормы не только по температуре в помещениях, но и по давлению внутри системы. Нарушением не будет считаться превышение температуры на 4 градуса, а также снижение на 3 градуса в ночное время. Но если становится холоднее днём, это уже нарушение.
  • Электроснабжение. Поставка электричества должна соответствовать ГОСТу по частоте тока и напряжению в квартирных сетях. Отклонений от норм, прописанных в государственном стандарте, быть не должно.
  • Для газа установлено нормативное давление 0,0012-0,003 МПа. Отклонения допустимы лишь в пределах 0,0005 МПа.
  • Горячая вода, помимо требований к качеству, должна быть определённой температуры. Согласно санитарным нормам, это от 60 до 75 градусов. Днём колебания температуры не должны быть более 3°С.

Точные требования, которые действуют в вашем доме, можно посмотреть в договоре с поставщиком.

6

Сколько я должен отсутствовать дома, чтобы мне сделали перерасчёт?

От пяти дней. Напомним, это правило актуально лишь для тех, у кого нет дома счётчиков. В этом случае неважно, по какой причине вы не жили дома: уехали куда-то, попали в больницу или прочее. Если вас не было дольше пяти дней – можно написать заявление на перерасчёт.
При этом отсутствовать вы можете сроком до полугода. Если вас нет дома дольше, через шесть месяцев заявление на перерасчёт нужно подавать повторно.
7

Как сделать перерасчёт за услуги ЖКХ?

Нужно обратиться заявлением в вашу УК, ТСЖ или напрямую в ресурсоснабжающую организацию. К заявлению следует приложить подтверждающие документы.
В случае вашего отсутствия это могут быть билеты или документы из гостиницы, справка из больницы или что-то другое. Если вы недовольны некачественными услугами, нужно приложить заключение эксперта.
Фото: amic.ru

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Комментарии 26

  • В советское время квитанции были в пару строк и заполнялись от руки шариковой авторучкой парой бухгалтерш. А суммы квартплаты были абсолютно смешные. *** Сейчас платежи расчитываются на компьютерах целым офисным штатом бухгалтеров и "мастеров" УК, распечатываются на листах А4, а разобраться в них не способны даже сами вальяжные офисные сотрудники УК. Кроме этого содержится целый штат офисных сотрудниц, которые расчитывают всякого рода льготы и дотации, получая за это основную массу денег, выделяемых на эти самые льготы и дотации из бюджета. Всё делается на компьютерах, на обслуживание которых тоже тратятся огромные деньги. *** Абсурд заключается в том, что компьютеризация и автоматизация привели лишь к обвальному росту бюрократизма, отчётности, бюрократического офисного планктона и как следствие массовых поборов с жильцов на безбедное содержание участников всего этого бумажно-бюрократического абсурда.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Надо быть физиком и математиком, чтоб разобраться с квитанциями нынешних чиновников от ЖКХ.Правильно пишет товарищ выше, что квитанции при Советах были в несколько раз меньше по площади листа и в десятки раз дешевле.Умом понимаю, что у нас капитализм,кто-то желает обогатиться в т.ч. на ЖКХ, на то он и капитализм.Но прожившему около 40 лет при СССР все-таки трудно дается понимание, что живем при строе, где "Человек человеку - волк". Полностью согласен с выводами товарища выше.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • В квитанции ничего сложного объем услуг на тариф = цена .Просто все двоечники не умеют ничего в математику.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • В квитанции ничего сложного объем услуг на тариф = цена .Просто все двоечники не умеют ничего в математику. ***** А что у вас было по русскому? Такой же "отличник" как и по математике?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Ну конечно, и трава зеленее была, и деревья выше. В моем вот советском детстве сколько родители платили за коммуналку не знаю - наверняка копейки, как и зарплата их была копеечная. Только вот при этом свет постоянно вырубали, особенно зимой. Мне то это прикольно было - по дому шариться в темноте со свечкой, а родителям не очень. Один раз с подружкой играли - так у нее волосы вспыхнули. Хорошо, хоть вода в тот день была))) И воду тоже кстати отключали помню - но тогда колонки почти везде были, недалеко от дома, в колонках вода всегда была. А сейчас их нет вроде нигде - может просто не замечаю.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • е умеют ничего в математику. --- Русский язык не является тебе родным? Электорат едра?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Электорат едра?---- Судя по построению тобой первой фразы, ты используешь онлайн-переводчики. Электорат Зеленского?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше плохо писать с ашипками чем не уметь считать цифры.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • платили за коммуналку не знаю - наверняка копейки - Раз вы не знаете зачем говорите?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Русский язык не является тебе родным? Электорат едра? **** Вы, видимо, более чем старшего возраста) говорю так потому, что устойчивое выражение «не умеешь в …» родилось в интернете в последние годы. Это не безграмотность, это современный сетевой язык.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Ну конечно, и трава зеленее была, и деревья выше. **** И самое главное - в "совке" не было смартфонов. Вот только их и в капиталистических странах не было, как не было и торговых центров. А центрального отопления в большинстве стран Европы нет до сих пор. И до сих пор топят брикетами. Ездил, видел, знаю. Хотя такой разнузданной коррупции и открытого воровства нет больше нигде в цивилизованных странах.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • А что у вас было по русскому? Ро русскому три. По математике 5. Два диплома - высшее экономическое образование. А у Вас?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • И самое главное - в "совке" не было смартфонов. ***** Да при чем здесь смартфоны) в Совке элементарной туалетной бумаги не было, газетами опы терли)
    03 февраля, Гость   Ответить
  • А центрального отопления в большинстве стран Европы нет до сих пор. И до сих пор топят брикетами. **** А вот здесь справедливо замечено.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Хотя такой разнузданной коррупции и открытого воровства нет больше нигде в цивилизованных странах. **** Бросьте, везде коррупция есть. И об ее уровне судить по картинкам, где шведский или голландский премьер едет на работу на велосипеде, это такое себе. Это называется популизм. Коррупцию не надо воспринимать тупо как взятку, есть множество иных форм. И Запад давно в эти формы играет.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Какие 9%, было в ноябре 4500т.р а в декабре 7500т.р за 60м.кв в новом доме. У меня получается 67%
    03 февраля, Гость   Ответить
  • в Совке элементарной туалетной бумаги не было, газетами опы терли) **** Все знали, что в любой аптеке буквально за копейки продаётся белоснежная и мягкая как промокашка фильтровальная бумага. Пользовались ей.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • мягкая как промокашка фильтровальная бумага. Пользовались ей. **** Кому вы пудрите мозг, Козюльский (с) х/ф Ширли-Мырли Мне рассказывать не надо, что было в Барнауле и чего не было. Я здесь всю жизнь прожил.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • В квитанции ничего сложного объем услуг на тариф = цена .Просто все двоечники не умеют ничего в математику. --- ну расскажи, математик, как при потреблении 0,7гига тепла по счетчику, в платежке появляется 1,8?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Коммуналка грабительская, за 30 кв. я вчера заплатила 6000, при зарплате в 13000, субсидия 1800, как выжить на оставшиеся 8800 при наших ценах, огорода нет, это ли не голодные 90 е. Зарплаты как в России, а коммуналка как в Европе. В советское время моя зарплата была 300 руб. за коммуналку платила 3 руб. да и продукты всегда стоили копейки, поесть в гостях было нормой, сейчас при этих ценах на продукты в гостях уже не кто не накормит. Эта власть берет от СССР все самое худшее, а вот самое лучшее даже не вспоминает, только глупые могут поддерживать власть, которая довела людей и государство до такого состояния. На какие 11% повысилась коммуналка, когда квитанция с 3500 выросла до 6000, они думают мы считать не умеем, зачем так безбожно врать своему народу.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Что за зарплата в 13 рублей? Видимо еще и пенсия есть, но об этом вы умолчали) как мило)
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Так-то многие в городе работаю за минималку. Если вы получаете зарплату из бюджета, то не надо за всех других говорить. Практически во всех частных организациях платят минималку. Так что зарплата в 13 тыс. рублей в месяц - довольно частое явление в Барнауле.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • В городе нет з/платы в 13000. Единственное это если работать только 1-2 часа в день и то не каждый день
    03 февраля, Гость   Ответить
  • если работать только 1-2 часа в день и то не каждый день То ЗП будет 4500-5000 и не больше
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Так-то многие в городе работаю за минималку--- если не секрет, кем работаете? Не знаю ни одного человека , с з/п меньше 45 тыс.. И никто из них не имеет никакого отношения к бюджетникам. может вам работу сменить?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • . Практически во всех частных организациях платят минималку. Так что зарплата в 13 тыс. рублей в месяц - довольно частое явление в Барнауле. **** Вы серьезно? То есть на руки вы получаете за месяц работы с 48-часовой рабочей неделей 13 тысяч рублей? Скажите, а вы кем тогда работаете? Просто в окно смотрите на прохожих?
    03 февраля, Гость   Ответить
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