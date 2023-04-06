Стало известно, когда в Барнауле завершится отопительный сезон

В 2022 году отопление в городе отключили 4 мая

06 апреля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Специалисты СКГ пояснили, когда в Барнауле может завершиться отопительный сезон, пишет "Комсомольская правда".

"Это произойдёт, если среднесуточная температура будет держаться на отметке +8 градусов в течение пяти дней", - отмечает издание.

Обычно отопление в Барнауле отключают в конце апреля – начале мая. В 2022 году это произошло 4 мая.

В СГК подчеркнули, что решение об отключении принимает городская администрация.

На данный момент точной даты окончания отопительного сезона пока нет, более того, в ближайшее время в Алтайском крае ожидается похолодание.