Когда в Барнауле ради развязки снесут кафе "У Григорича" и куда оно переедет?

Культовое заведение пойдёт под снос ради многоуровневой развязки

08 апреля 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков

фото: amic.ru

Известное в Барнауле кафе-шашлычная "У Григорича" на Змеиногорском тракте пойдёт под снос ради строительства дорогостоящей развязки за 2,9 миллиарда рублей. Рассказываем, когда разрушат здание и куда переедет заведение.

Итак, когда снесут кафе?

Как пояснил журналистам заместитель начальника "Алтайавтодора" Евгений Строганов, в ближайшие дни начнётся демонтаж шашлычной, который завершится в конце апреля.

И куда переедет заведение?

Шашлычная переедет в новый придорожный сервис, который уже давно построили неподалёку. Новый комплекс занимает участок площадью 1,9 га. Площадь самих помещений составит более 3 тыс. кв. метров. По планам новый сервис наполнят столовая, кафе, мини-магазин, душевая для дальнобойщиков. Уже на втором этапе откроется гостиница. Сейчас территорию украшает колонна с часами, внутри неё располагается водонапорная башня.

Заработает новое заведение в начале мая.

А какие-то ещё участки изъяли ради развязки?

Да, три участка, на которых находились нежилые помещения. Их уже снесли и рабочие строят котлован. На одном из участков как раз должна будет располагаться одна из опор путепровода будущей развязки.

Что вообще за развязка?

Двухуровневую развязку построят на пересечении Южного и Змеиногорского трактов к концу 2024 года. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.