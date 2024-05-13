Когда в барнаульском зоопарке появится памятник собаке, которая спасла солдат СВО?

Памятник планируют установить на входе в зоопарк

13 мая 2024, 13:15, ИА Амител

Памятник собаке Варе / Фото предоставлено Сергеем Писаревым

Памятник собаке-герою Варе, которая спасла сибирских солдат в зоне СВО и пожертвовала своей жизнью, планируют установить в барнаульском зоопарке в начале июня. Сейчас скульптура уже готова, ее отправили из Санкт-Петербурга на Каслинский завод архитектурно-художественного литья. Там ее отливают в бронзе. И в течение месяца памятник должен прийти в Барнаул. Об этом amic.ru рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.

По словам Писарева, арт-объект сделал санкт-петербургский скульптор Ярослав Барков. Ранее он уже создавал для парка памятники Курочке Рябе и медведице Глаше.

"Я с директором Каслинского завода уже созвонился. Скульптура пришла туда. Сейчас они ее в бронзе отольют, и, я думаю, что в течение месяца мы ее будем устанавливать. Это произойдет где-то в начале июня. Мы уже привезли камни из Колывани, на которых будет собака установлена. Будет такое мощное открытие. Памятник изображен в виде собаки, которая подает лапу. У нас мысль поставить ее где-то на входе, чтобы люди могли входить в зоопарк и поздороваться с собакой, пожать ей лапу", – прокомментировал Писарев.

Памятник собаке Варе / Фото предоставлено Сергеем Писаревым

Директор зоопарка отметил, что власти в установке памятника не участвуют. К нему обратились волонтеры из общественной организации "Весточка из дома" с "просьбой заняться решением вопроса изготовления памятника", руководитель зоопарка согласился и нашел спонсоров, которые оплатили его изготовление.

Размеры скульптуры будут соответствовать размерам собаки, подчеркнул Писарев.

Напомним, что собака Варя в зоне СВО ходила с бойцами в обходы, копала блиндажи и сообщала им об опасности. В ноябре 2023 года она заметила дрон-камикадзе и начала громко лаять, из-за чего солдаты успели отбежать на безопасное расстояние и спастись. Собаке же в живот попал осколок разрывного снаряда, и она умерла.