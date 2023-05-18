Когда запустят троллейбусы в новые районы Барнаула и почему это очень дорого

Жители новостроек смогут добираться до центра города на общественном транспорте

18 мая 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта Барнаула

Проект по продлению троллейбусных линий в новые районы Барнаула будет готов в ближайшие месяцы. Речь идёт о 3,5-километровом участке по улице Взлётной от Попова до Северного Власихинского проезда. Об этом в программе "Переговорка" сообщил заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

Для улучшения транспортного обслуживания населения предлагается строительство контактной сети для продления троллейбусного маршрута № 7. После этого на маршрут планируют направить дополнительные два троллейбуса.

По словам представителя мэрии, власти уже заключили контракт на разработку проектной документации на продление троллейбусных линий. Подрядной организацией стал "Алтайкоммунпроект", который должен разработать и утвердить проект в ближайшее время.

"Мы неоднократно получали просьбы от жителей новых районов краевой столицы о том, чтобы провести туда троллейбусную сеть. Этот проект был заложен в генеральный план города ещё много лет назад. Более того, там даже установили опоры под контактную сеть. Для развития этого района города нужно будет сделать линию. Для жителей района появится возможность ездить на комфортном общественном транспорте, который сможет доставить их в центр города", – пояснил Антон Шеломенцев.

Маршрут будет проходить по улице Взлётной до проезда Северного Власихинского – в новые микрорайоны. Там же построят разворотное кольцо. Полная стоимость реализации проекта станет известна после всех экспертиз. В любом случае, пояснил представитель мэрии, это не очень дёшево.

"Ждём стоимость реализации проекта от экспертов. Подводка электрических сетей – всегда очень дорого. Однако это позволит пользоваться общественным транспортом огромному количеству человек", – добавил Шеломенцев.