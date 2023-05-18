Когда запустят троллейбусы в новые районы Барнаула и почему это очень дорого
Жители новостроек смогут добираться до центра города на общественном транспорте
18 мая 2023, 08:01, ИА Амител
Проект по продлению троллейбусных линий в новые районы Барнаула будет готов в ближайшие месяцы. Речь идёт о 3,5-километровом участке по улице Взлётной от Попова до Северного Власихинского проезда. Об этом в программе "Переговорка" сообщил заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.
Для улучшения транспортного обслуживания населения предлагается строительство контактной сети для продления троллейбусного маршрута № 7. После этого на маршрут планируют направить дополнительные два троллейбуса.
По словам представителя мэрии, власти уже заключили контракт на разработку проектной документации на продление троллейбусных линий. Подрядной организацией стал "Алтайкоммунпроект", который должен разработать и утвердить проект в ближайшее время.
"Мы неоднократно получали просьбы от жителей новых районов краевой столицы о том, чтобы провести туда троллейбусную сеть. Этот проект был заложен в генеральный план города ещё много лет назад. Более того, там даже установили опоры под контактную сеть. Для развития этого района города нужно будет сделать линию. Для жителей района появится возможность ездить на комфортном общественном транспорте, который сможет доставить их в центр города", – пояснил Антон Шеломенцев.
Маршрут будет проходить по улице Взлётной до проезда Северного Власихинского – в новые микрорайоны. Там же построят разворотное кольцо. Полная стоимость реализации проекта станет известна после всех экспертиз. В любом случае, пояснил представитель мэрии, это не очень дёшево.
"Ждём стоимость реализации проекта от экспертов. Подводка электрических сетей – всегда очень дорого. Однако это позволит пользоваться общественным транспортом огромному количеству человек", – добавил Шеломенцев.
08:24:37 18-05-2023
Там узкие улицы и пробки. Какие троллейбусы?! Микроавтобусы подойдут
08:54:14 18-05-2023
Гость (08:24:37 18-05-2023) Там узкие улицы и пробки. Какие троллейбусы?! Микроавтобусы ... с одной стороны верно НО!!! эти микроавтобузы - летают как ненормальные и график - "захочу поеду, захочу не поеду..." а может раньше с линии, а может графиком подвинусь, то берет безналом, то только наличной (например как 47й маршрут). Так что пусть 7ку делают, у нее логистика нормальная.
09:15:47 18-05-2023
Гость (08:24:37 18-05-2023) Там узкие улицы и пробки. Какие троллейбусы?! Микроавтобусы ... Точно, там улицы реально узкие, забиты машинами, сейчас то часто проблема проехать. Троллейбус также там будет просто стоять.
08:54:23 18-05-2023
Да пустите уже оттуда прямой маршрут. Чтобы он не объезжал полгорода, а шел бы сразу в центр. На этой семерке пока все объедешь, состариться можно.
09:08:07 18-05-2023
шел бы сразу в центр. - по Павлику провода тянуть?
09:25:46 18-05-2023
Гость (09:08:07 18-05-2023) шел бы сразу в центр. - по Павлику провода тянуть?... Чукча не читатель? Я где-то пишу, что надо запустить именно троллейбусный маршрут?.. Оттуда ни один автобус или маршрутка не идет напрямую, практически все объезжают полгорода, да еще и ходят в час по чайной ложке.
13:01:08 18-05-2023
Вот только сегодня по каналу "Россия" показывали сюжет с счастливыми жителями из соседней страны Московии, как они не нарадуются новеньким электробусам и как хают бывшие троллейбусы, насколько помниться у нас тоже был такой проект и катались пару электробусов-троллейбусов даже до Новоалтайска пустить их хотели, вот где они сейчас, вот их и добавьте и на проектах и проводах сэкономите, а там мож Собянин чего подкинет (но это не точно).
16:33:41 18-05-2023
Гость (13:01:08 18-05-2023) Вот только сегодня по каналу "Россия" показывали сюжет с сча... у них после пары зим сели батарейки — катаются, но теперь только с поднятыми рогами, заменить аккумуляторы стоит как купить пол-тролля
22:24:28 18-05-2023
Один троллейбусный маршрут по Взлетной проблему общественного транспорта в этом большом плотно застроенном районе не решает. Нужны несколько автобусных маршрутов большой вместимости с малым интервалом движения по Балтийской, по Павловскому, по Власихинской.