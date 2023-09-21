Великая стена и рельсы. Как идет строительство моста на Новом рынке в Барнауле
До конца сентября подрядчик уже планирует завершить основу моста
21 сентября 2023, 06:15, ИА Амител
Работы по строительству моста на Новом рынке продолжаются в Барнауле. На днях здесь начали укладывать рельсы со стороны улицы Кулагина. Как пишет Telegram-канал "Мост", рабочие в течение месяца будут монтировать рельсы протяженностью около 500 метров. На самом мосту между третьей и четвертой опорами укладывают плиты проезжей части, их уже смонтировано 39 из 90. На малом путепроводе приступают к монтажу переходной зоны.
Обустройство подхода со стороны ТРЦ "Пионер" будет заключительным этапом. Скорее всего, из-за работ трамвайное кольцо возле ТЦ будет разобрано. Администрацией прорабатывается вариант автобусного маршрута до остановки "Новый рынок". На нем также будет действовать беспересадочный тариф.
Напомним, ремонт двух путепроводов должен завершиться к 30 ноября этого года.
Как выглядит мост сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже.
07:50:51 21-09-2023
Когда швы между плит потекут, кто будет нести ответственность?
10:02:50 21-09-2023
Чучмек (07:50:51 21-09-2023) Когда швы между плит потекут, кто будет нести ответственност... Да с тебя и спросят.
15:58:26 21-09-2023
А что с "великой стеной"?
14:27:56 02-10-2023
Ох что-то медленно продвигается... На трёхпролётном уже полгода топчут бетон и почти не заметно продвижение. А тут участок от первой до третьей опорой точно такая же технология. Где же они успеют с такими темпами? К лету 24-го бы запустили((( Десяток человек ходят, арматуру перетаскивают... А весь город ждёт конца ноября!
14:14:30 05-10-2023
Шпалы для трамвая бетонные, деревянные б/ушные это ненадежно, их менять надо будет через несколько лет
22:17:35 14-10-2023
Сваи между рельсов, которые как спички, какая в них смысловая нагрузка? вся нагрузка слева и справа на колоннах, а весь этот цирк который 1,5 года тянется чтобы согласовать с железнодорожниками нужен график чтобы ремонт растянуть, они еще и 204 ляма выманили из бюджета сверх заявленного в тендере как допсоглашения с администрацией. Делайте выезд под мостом с Кулагина на Юрина, сдвигайте в сторону жд пути, если будут мешать.