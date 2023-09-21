До конца сентября подрядчик уже планирует завершить основу моста

21 сентября 2023, 06:15, ИА Амител





















































































Мост на Новом рынке / Фото: amic.ru

Работы по строительству моста на Новом рынке продолжаются в Барнауле. На днях здесь начали укладывать рельсы со стороны улицы Кулагина. Как пишет Telegram-канал "Мост", рабочие в течение месяца будут монтировать рельсы протяженностью около 500 метров. На самом мосту между третьей и четвертой опорами укладывают плиты проезжей части, их уже смонтировано 39 из 90. На малом путепроводе приступают к монтажу переходной зоны.

Обустройство подхода со стороны ТРЦ "Пионер" будет заключительным этапом. Скорее всего, из-за работ трамвайное кольцо возле ТЦ будет разобрано. Администрацией прорабатывается вариант автобусного маршрута до остановки "Новый рынок". На нем также будет действовать беспересадочный тариф.

Напомним, ремонт двух путепроводов должен завершиться к 30 ноября этого года.

Как выглядит мост сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже.