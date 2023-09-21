Трамвайное кольцо возле Нового рынка хотят разобрать в октябре и запустить автобусы

Прорабатывается вопрос организации автобусного маршрута с беспересадочным тарифом

21 сентября 2023, 12:14, ИА Амител

Строительство кольца летом 2022 года / Фото: amic.ru

В Барнауле вскоре начнут разбирать разворотное трамвайное кольцо возле моста на проспекте Ленина, сообщает Telegram-канал "Мост"."

"Финальным этапом станет обустройство подхода со стороны ТРЦ "Пионер". Здесь строительная необходимость может привести к тому, что трамвайное кольцо будет разобрано", – говорится в сообщении.

На этот случай прорабатывается вопрос организации автобусного маршрута для сообщения центральной части города и остановки "Новый рынок", на котором также будет действовать беспересадочный тариф.

Как уточняет "Толк", трамвайное кольцо могут разобрать в октябре, схема движения трамваев при этом будет изменена.

Руководитель подрядной организации "Барнаульское ДСУ № 4" Николай Данилин отметил, что за сентябрь планируется завершить основу моста, чтобы в октябре и ноябре перейти к устройству асфальтобетонных покрытий, тротуаров, опор освещения и опор контактной сети трамвайной линии.

"Завершающим этапом станет обустройство подхода к путепроводу со стороны ТРЦ "Пионер", – указал Данилин.

Ранее amic.ru показал на фото, как рельсы начали укладывать возле моста со стороны улицы Кулагина.