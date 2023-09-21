Трамвайное кольцо возле Нового рынка хотят разобрать в октябре и запустить автобусы
Прорабатывается вопрос организации автобусного маршрута с беспересадочным тарифом
21 сентября 2023, 12:14, ИА Амител
В Барнауле вскоре начнут разбирать разворотное трамвайное кольцо возле моста на проспекте Ленина, сообщает Telegram-канал "Мост"."
"Финальным этапом станет обустройство подхода со стороны ТРЦ "Пионер". Здесь строительная необходимость может привести к тому, что трамвайное кольцо будет разобрано", – говорится в сообщении.
На этот случай прорабатывается вопрос организации автобусного маршрута для сообщения центральной части города и остановки "Новый рынок", на котором также будет действовать беспересадочный тариф.
Как уточняет "Толк", трамвайное кольцо могут разобрать в октябре, схема движения трамваев при этом будет изменена.
Руководитель подрядной организации "Барнаульское ДСУ № 4" Николай Данилин отметил, что за сентябрь планируется завершить основу моста, чтобы в октябре и ноябре перейти к устройству асфальтобетонных покрытий, тротуаров, опор освещения и опор контактной сети трамвайной линии.
"Завершающим этапом станет обустройство подхода к путепроводу со стороны ТРЦ "Пионер", – указал Данилин.
Ранее amic.ru показал на фото, как рельсы начали укладывать возле моста со стороны улицы Кулагина.
13:12:17 21-09-2023
больше года прошло и додумались? мне вот на ленинский дальше надо, приходится чапать до жилплощадки от дома быта, ведь от нового рынка автобусов не было
16:01:54 21-09-2023
Асфальт будут ложить в ноябре в мороз, а на следующий год ремонтировать...
18:52:59 21-09-2023
Гость (13:12:17 21-09-2023) больше года прошло и додумались? мне вот на ленинский дальше... Эти три локации так и не будут связаны до открытия путепровода
20:42:02 21-09-2023
Так хотят или будут разбирать? А им то что, нагонят работяг в жилетах с написью "Pataya" и те в минус 30 будут асфальтировть.
17:24:26 02-10-2023
Пожалуйста сделайте в срок очень ждём!