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Трамвайное кольцо возле Нового рынка хотят разобрать в октябре и запустить автобусы

Прорабатывается вопрос организации автобусного маршрута с беспересадочным тарифом

21 сентября 2023, 12:14, ИА Амител

Строительство кольца летом 2022 года / Фото: amic.ru
Строительство кольца летом 2022 года / Фото: amic.ru

В Барнауле вскоре начнут разбирать разворотное трамвайное кольцо возле моста на проспекте Ленина, сообщает Telegram-канал "Мост"."

"Финальным этапом станет обустройство подхода со стороны ТРЦ "Пионер". Здесь строительная необходимость может привести к тому, что трамвайное кольцо будет разобрано", – говорится в сообщении.

На этот случай прорабатывается вопрос организации автобусного маршрута для сообщения центральной части города и остановки "Новый рынок", на котором также будет действовать беспересадочный тариф.

Как уточняет "Толк", трамвайное кольцо могут разобрать в октябре, схема движения трамваев при этом будет изменена.

Руководитель подрядной организации "Барнаульское ДСУ № 4" Николай Данилин отметил, что за сентябрь планируется завершить основу моста, чтобы в октябре и ноябре перейти к устройству асфальтобетонных покрытий, тротуаров, опор освещения и опор контактной сети трамвайной линии.

"Завершающим этапом станет обустройство подхода к путепроводу со стороны ТРЦ "Пионер", – указал Данилин.

Ранее amic.ru показал на фото, как рельсы начали укладывать возле моста со стороны улицы Кулагина.

Великая стена и рельсы. Как идет строительство моста на Новом рынке в Барнауле

До конца сентября подрядчик уже планирует завершить основу моста
НОВОСТИОбщество
Барнаул общественный транспорт Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 5

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Гость

13:12:17 21-09-2023

больше года прошло и додумались? мне вот на ленинский дальше надо, приходится чапать до жилплощадки от дома быта, ведь от нового рынка автобусов не было

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Гость

16:01:54 21-09-2023

Асфальт будут ложить в ноябре в мороз, а на следующий год ремонтировать...

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Гость

18:52:59 21-09-2023

Гость (13:12:17 21-09-2023) больше года прошло и додумались? мне вот на ленинский дальше... Эти три локации так и не будут связаны до открытия путепровода

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Гость

20:42:02 21-09-2023

Так хотят или будут разбирать? А им то что, нагонят работяг в жилетах с написью "Pataya" и те в минус 30 будут асфальтировть.

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Людмила

17:24:26 02-10-2023

Пожалуйста сделайте в срок очень ждём!

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