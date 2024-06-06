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Количество пострадавших в столкновении трамваев в Кемерове возросло до 90 человек

Среди них пятеро детей

06 июня 2024, 13:16, ИА Амител

Кадры с места аварии / Mash Siberia
Кадры с места аварии / Mash Siberia

В результате аварии с участием двух трамваев в Кемерове возросло до 90 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди них пятеро детей. Госпитализированы 78 человек. 

Ранее сообщалось, что один пострадавший скончался в больнице. Состояние остальных госпитализированных не вызывает у врачей опасений.

ДТП Кемеровская область

Комментарии 1

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Гость

13:25:01 06-06-2024

Этож сколько в этих трамваях было набито народу, если столько пострадало???

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