Количество пострадавших в столкновении трамваев в Кемерове возросло до 90 человек
Среди них пятеро детей
06 июня 2024, 13:16, ИА Амител
Кадры с места аварии / Mash Siberia
В результате аварии с участием двух трамваев в Кемерове возросло до 90 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Среди них пятеро детей. Госпитализированы 78 человек.
Ранее сообщалось, что один пострадавший скончался в больнице. Состояние остальных госпитализированных не вызывает у врачей опасений.
13:25:01 06-06-2024
Этож сколько в этих трамваях было набито народу, если столько пострадало???