Количество пострадавших в столкновении трамваев в Кемерове возросло до 90 человек

Среди них пятеро детей

06 июня 2024, 13:16, ИА Амител

Кадры с места аварии / Mash Siberia

В результате аварии с участием двух трамваев в Кемерове возросло до 90 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди них пятеро детей. Госпитализированы 78 человек.

Ранее сообщалось, что один пострадавший скончался в больнице. Состояние остальных госпитализированных не вызывает у врачей опасений.