Колы много не бывает. "Бочкари" приняли участие в Дне поля и напоили всех газировкой

А также вкусными энергетиками и освещающей минеральной водой

03 июля 2023, 11:00, ИА Амител LjN8JvwGU

Лимонад от "Бочкарей" на Дне поля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Что несколько тысяч человек делали 28-29 июня на масштабном форуме "День сибирского поля" под Барнаулом? Конечно, знакомились с новинками и проверенными образцами аграрной техники, гладили племенных коров и угощались алтайскими продуктами питания. А запивали колой и другими напитками местных производителей. В том числе и "Бочкарей".

Вкусно и много

Под вкусности отвели целую площадку – выставку-ярмарку "Алтайские продукты +100 к здоровью!". Гостей тут было много все два дня. Особенно популярным был стенд компании "Бочкари" (купить вкусные напитки можно было и в нескольких точках на территории самого форума).

В эти дни там наливали давно полюбившиеся напитки из серии Bochkari Hit*: Cola Bochkari*, Orange Bochkari* и CitrusHit Bochkari*. А еще квас "Андреич", минеральную воду "Завьяловская" и безалкогольные газированные энергетики серии Тarget*. Кстати, на форуме компания презентовала новые вкусы энергетика: яблоко-киви и ананас-кокос.

"Кола" от "Бочкарей"

"Кола" от "Бочкарей"

Лимонад от "Бочкарей"

Лимонад от "Бочкарей"

Лимонад от "Бочкарей"

Вода "Завьяловская" от "Бочкарей"

Дегустация безалкогольного энергетика Тarget

"Бочкари"













"Бочкари" на "Дне поля" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Масштабный форум

Бочкаревский пивоваренный завод – постоянный участник "Дня поля".

"Это дружеская площадка, где можно не просто пообщаться с партнерами, жителями и гостями региона, но и угостить всех своими напитками. С каждым годом форум становится все масштабнее. И это замечательно, что здесь так много алтайских компаний и алтайских продуктов – вкусных, качественных, уникальных", – рассказали представители компании корреспонденту amic.ru, который после активной работы на площадке форума под солнцем пришел освежиться и попить любимой и приятно холодненькой колы.

Кстати, в линейке колы тоже обновление: с недавнего времени ее выпускают в стекле (0,45 л) и банке (0,45 и 0,25 л).

Как ранее сообщал amic.ru, в начале 2023 года "Бочкари" приняли участие в 30-й международной выставке "Продэкспо", откуда вернулись с золотой медалью "Дегустационного конкурса "Продэкспо" и званием "Лучший продукт" за свою "Колу". Оно и понятно, ведь менее чем за год жители России выпили больше 10 млн литров "Колы" – значит, полюбилась.

* Bochkari Hit ("Бочкари Хит"), Cola Bochkari ("Кола Бочкари"), Orange Bochkari ("Орандж Бочкари") и CitrusHit Bochkari ("ЦитрусХит Бочкари"), Тarget ("Таргет").

ООО "Бочкаревский пивоваренный завод"

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