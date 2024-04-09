Комфорт от 10 тысяч. Эксперт о "недоступности" Алтая, ценах и как растет сервис

Алтай никогда не был дешевым, напоминает вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Красулина

09 апреля 2024, 11:10, ИА Амител

Уровень сервиса на туристическом Алтае меняется в лучшую сторону, уверена вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Красулина. По ее словам, одна из причин таких изменений – приход Сбербанка на Манжерок. Остальные игроки вынуждены подтягиваться. В итоге Алтай становится все более популярным и все менее доступным. В "Переговорке" на amic.ru Елена Красулина рассказала, сколько готовить денег, чтобы отдохнуть на Алтае летом 2024-го, и можно ли еще забронировать места на хороших базах. Поговорили, как в России "извратили" понятие глэмпинга, к кому обращаться, если хочется "поехать к шаману" (да и нужно ли это). А еще эксперт рассказала, что интересного и необычного в этом году ждет туристов в нашем регионе.

Кто в "Переговорке"



Елена Красулина – вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма.

Совладелица туристической компании "Пятница".

Руководитель представительства Женского Собрания Парламентского клуба при Федеральном Собрании РФ в Алтайском крае.

02:15 Правда ли, что уровень сервиса на Алтае растет и чем это вызвано?

04:11 О "недоступности" Алтая.

06:52 От 10 тысяч до 47. Сколько стоит отдохнуть на Алтае.

08:44 Где отдыхать, если у вас нет 40 тысяч за номер на базе.

09:39 Как в России "извратили" понятие глэмпинга.

11:21 "Люди прилетали, а гиды их бросали на маршрутах". Об эзотерических турах и мошенниках. Как сохранить свои деньги и нервы.

15:34 О юбилее Рериха и мероприятиях в его честь на Алтае.

16:05 "Время для себя". Об интересных проектах, которые проведут на Алтае.

20:41 Правда ли, что на Алтае уже сейчас не найти места для летнего отдыха?

21:58 Куда поехать, если ближний Алтай уже изучили?

22:16 Что интересного этим летом будет на Алтае для туристов и возвращения каких трендов ждут эксперты.