Комфорт от 10 тысяч. Эксперт о "недоступности" Алтая, ценах и как растет сервис
Алтай никогда не был дешевым, напоминает вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Красулина
09 апреля 2024, 11:10, ИА Амител
Уровень сервиса на туристическом Алтае меняется в лучшую сторону, уверена вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Красулина. По ее словам, одна из причин таких изменений – приход Сбербанка на Манжерок. Остальные игроки вынуждены подтягиваться. В итоге Алтай становится все более популярным и все менее доступным. В "Переговорке" на amic.ru Елена Красулина рассказала, сколько готовить денег, чтобы отдохнуть на Алтае летом 2024-го, и можно ли еще забронировать места на хороших базах. Поговорили, как в России "извратили" понятие глэмпинга, к кому обращаться, если хочется "поехать к шаману" (да и нужно ли это). А еще эксперт рассказала, что интересного и необычного в этом году ждет туристов в нашем регионе.
Кто в "Переговорке"
Елена Красулина – вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма.
Совладелица туристической компании "Пятница".
Руководитель представительства Женского Собрания Парламентского клуба при Федеральном Собрании РФ в Алтайском крае.
02:15 Правда ли, что уровень сервиса на Алтае растет и чем это вызвано?
04:11 О "недоступности" Алтая.
06:52 От 10 тысяч до 47. Сколько стоит отдохнуть на Алтае.
08:44 Где отдыхать, если у вас нет 40 тысяч за номер на базе.
09:39 Как в России "извратили" понятие глэмпинга.
11:21 "Люди прилетали, а гиды их бросали на маршрутах". Об эзотерических турах и мошенниках. Как сохранить свои деньги и нервы.
15:34 О юбилее Рериха и мероприятиях в его честь на Алтае.
16:05 "Время для себя". Об интересных проектах, которые проведут на Алтае.
20:41 Правда ли, что на Алтае уже сейчас не найти места для летнего отдыха?
21:58 Куда поехать, если ближний Алтай уже изучили?
22:16 Что интересного этим летом будет на Алтае для туристов и возвращения каких трендов ждут эксперты.
12:47:07 09-04-2024
А кто назначает экспердом? Может ли эксперд назначить сам себя и балагурить на всеобщие темы, в коих любой гражданин края "секет" про отдых и че он стоит)) и только Манжерок, граждан местных не имеет в виду, а с ивропейской части нашей необъятной с более тугими гаманками
09:07:53 12-04-2024
гость (12:47:07 09-04-2024) А кто назначает экспердом? Может ли эксперд назначить сам се... тоже задался этим вопросом: какая то придуманная должность, как и вся контора целиком "вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма " Дармоеды-балоболы
12:58:25 09-04-2024
Приход больших игроков вытесняет местных туристов.
16:27:29 09-04-2024
Приедут хозяева жизни с европейской части России,скупят все,загадят,засерут природу и, кроме,космического ценника ни чего не будет.
06:50:07 10-04-2024
Цены взлетели после того,как во время пандемии сюда хлынули Москвичи. 8 лет назад Акташ был диким селом, сейчас там движение летом, как на МКАДе. Вот местные и смекнули, что с них можно побольше содрать и начали выкручивать цены. Абсолютно необоснованно, снять "сарай из досок с пообедать из пластиковой посуды" стоит дороже в два раза, чем снять номер и пообедать в ресторане в центре Москвы. Совсем оборзели. Сервис действительно стали улучшать (почему только сейчас, а не 10 лет назад? - просто дешёвый заработок на туристах), как и поднимать цены. Манжерок не сильно то и "Горный", в основном разрекламированное попсовое место.
Простые вещи, и экспертом не надо быть, чтобы все это видеть.