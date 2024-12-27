Комитет по образованию опроверг массовое увольнение учителей в барнаульской школе №99
На данный момент такое решение приняли лишь пять педагогов
27 декабря 2024, 15:19, ИА Амител
Комитет по образованию администрации Барнаула работает в школе № 99. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, на сегодняшний день решение об увольнении приняли лишь пять педагогов.
Ситуация находится на особом контроле у заместителя по социальной политике Александра Артемова и в городском комитете по образованию. Школа работает в штатном режиме, а учебный процесс второй четверти уже завершен. Сегодня, 27 декабря, дети посетили праздничные представления в театре драмы в сопровождении педагогов.
В школе работают председатель комитета Андрей Муль и его заместитель Наталья Михальчук. Они проводят беседы с членами педагогического коллектива.
"Всего в школе 41 работник, из них 24 – педагоги. На сегодняшний день пять педагогов приняли решение об увольнении. Работа с коллективом продолжается. Идет подготовка к началу третьей четверти", – добавили в пресс-центре.
Напомним, что на директора школы поступила жалоба по вопросу о порядке предоставления отпуска по месту работы от бывшего сотрудника учебного заведения, который служил по контракту полгода в зоне проведения СВО. На фоне угрозы отставки главы образовательного учреждения родители создали петицию, а педагоги заявили, что готовы уйти вместе с ним. Накануне директора уволили после проверки. Специалисты подтвердили жалобу, а также выявили дополнительные факты нарушений.
Сегодня читатель amic.ru рассказал, что после разрыва трудовых отношений с директором педагоги якобы уволились полным составом – утверждалось, что осталось лишь три учителя, а ехать на елку детям придется или с родителями, или не со своими педагогами.
15:27:30 27-12-2024
5 педагогов это вообще- то 20% от общего числа учителей. Никак не влияет?
15:55:21 27-12-2024
гость (15:27:30 27-12-2024) 5 педагогов это вообще- то 20% от общего числа учителей. Ник... Какие они педагоги, если бросили детей посреди учебного года? Пусть идут работать в Пятерочку или Марийку, а в образовательных учреждениях им не место! Уволить саботажниц с волчьими билетами!
16:04:17 27-12-2024
Гость (15:55:21 27-12-2024) Какие они педагоги, если бросили детей посреди учебного года... Внезапно, у нас нет крепостного права. Пока, по крайней мере. А ТК един для всех. Уволиться в любое время может любой человек - даже учитель во время учебного года или главбух во время сдачи годовой отчетности. ЗЫ В телеге вон пишут, что охранник хотел преподавать историю, не имея образования. Становится все интереснее и интереснее.
19:45:17 27-12-2024
Гость (16:04:17 27-12-2024) Внезапно, у нас нет крепостного права. Пока, по крайней мере... Таблетку примите
06:20:54 30-12-2024
Гость (19:45:17 27-12-2024) Таблетку примите... То есть своим заявлением прот таблетку вы подтверждаете, что право крепостное так и не закончилось)) )
16:16:09 27-12-2024
Гость (15:55:21 27-12-2024) Какие они педагоги, если бросили детей посреди учебного года... Вот как раз они и педагоги, у которых есть чувство собственного достоинства. Вот они то и могут научить детей уважать себя и окружающих, а не быть бессловесными рабами. Как раз это пример детям что за справедливость можно и нужно бороться.
16:26:27 27-12-2024
Гость (16:16:09 27-12-2024) Вот как раз они и педагоги, у которых есть чувство собственн... В чём их достоинство проявилось? Поддержали подружайку? Видимо, без неё им зарплаты срежут? Так бывает, когда приходят по блату и получают суммы, не соответствующие их профессиональным качествам.
06:21:55 30-12-2024
Гость (16:26:27 27-12-2024) В чём их достоинство проявилось? Поддержали подружайку? Види... Тот есть если всём 24 учителям хорошо платили, то это, по вашему мнению, блат?
17:51:07 27-12-2024
Гость (16:16:09 27-12-2024) Вот как раз они и педагоги, у которых есть чувство собственн... Про их достоинства мы все знаем! На выборы ходим! И здесь какой-то шкурный интерес преследуют. Опасаются, что новый директор проведет аттестацию и зарплата будет соответствовать их скромным способностям. Что-то раньше, до скандала об этой школе и успехах учеников не слышали, видимо, нечем было похвалиться. Зато теперь вышли из тени, потрясая "достоинством")))
06:13:15 28-12-2024
Гость (17:51:07 27-12-2024) Про их достоинства мы все знаем! На выборы ходим! И здесь ка... Ещё один знаток нашелся. Ходи на выборы, а не в интернете сиди. Тогда будут выбирать не бабушки, которых все устраивают, а ты.
19:02:11 27-12-2024
Гость (15:55:21 27-12-2024) Какие они педагоги, если бросили детей посреди учебного года... Не прогнулись педагоги, под новую элиту...
20:51:51 27-12-2024
Гость (15:55:21 27-12-2024) Какие они педагоги, если бросили детей посреди учебного года... Учитель что - родитель, что "бросил" учеников? У учителя обязанность по Конституции не оставлять школу в середине года?
10:42:46 28-12-2024
Гостья (20:51:51 27-12-2024) Учитель что - родитель, что "бросил" учеников? У учителя обя... так то оно так... По закону то конечно а вот по совести.... Совести нет вот в чем проблема. Есть опыт преподавания, стаж, образование а совести нету. А нужен ли другим школам учитель без совести? Чему он будет учить молодежь????
14:44:02 28-12-2024
Уверен, как только справедливость будет восстановлена, учителя вернутся в школу.
06:24:22 30-12-2024
Гостья (20:51:51 27-12-2024) Учитель что - родитель, что "бросил" учеников? У учителя обя... Да. И кто меня остановит? Дай мне номер статьи Конституции, почитаю хоть) А про то, что учитель-селовек там не написано?
08:14:26 30-12-2024
Гость (06:24:22 30-12-2024) Да. И кто меня остановит? Дай мне номер статьи Конституции, почитаю хоть) А про то, что учитель-селовек там не написано?"Учитель - селовек" - много вас таких в лесной школе "селовеков", для которых хотите отдельную Конституцию?)))))
06:19:13 30-12-2024
Гость (15:55:21 27-12-2024) Какие они педагоги, если бросили детей посреди учебного года... Умник, долго думал? Я сам плюнул на всë и ушла работать через интернет. Нисколько не жалею. У детей есть родители, а пусть они и беспокоятся за своих чад. Превратили учителя в прислугу. Не мучительно меня работать, а учитесь платить нормально и с уважением относитесь к труду учителя, а то всякие гости да проходимцы написывают тут всякое. Давай тебя в школу закинем на несколько месяцев - взвоет, как волк в дикие холода.
06:43:34 28-12-2024
гость (15:27:30 27-12-2024) 5 педагогов это вообще- то 20% от общего числа учителей. Ник... там написало много, но сразу прибежал комитет по образованию и после встречи многие отозвали свои заявления
15:28:22 27-12-2024
ну, началось.... я - не я, и ж...а не моя....
15:47:00 27-12-2024
Гость (15:28:22 27-12-2024) ну, началось.... я - не я, и ж...а не моя....... В наших реалиях как только официоз начинает что-либо опровергать, - к бабке не ходи, значит все так и было.
15:40:24 27-12-2024
Ну конечно, пятая часть это ни о чем, подумаешь нет математика и историка
15:41:46 27-12-2024
Забегали вокруг ёлочки?
15:55:24 27-12-2024
В школах скоро технички директорами будут командовать?
16:21:34 27-12-2024
Гость (15:55:24 27-12-2024) В школах скоро технички директорами будут командовать? ... Если профессиональный уровень директора ниже, чем у технички, то так и должно быть!
16:59:52 27-12-2024
Гость (16:21:34 27-12-2024) Если профессиональный уровень директора ниже, чем у технички... А если наоборот?
17:43:19 27-12-2024
Гость (16:59:52 27-12-2024) А если наоборот? ... Налицо непрофессионализм директора. Не смог разрулить ситуацию. После подбил коллег на саботаж. Вон уже пишут комменты против Министерства, шантажируют.
06:44:35 28-12-2024
Гость (15:55:24 27-12-2024) В школах скоро технички директорами будут командовать? ... сторожа педагогами
15:58:16 27-12-2024
Ну несколько дней назад у нас и мазут на черноморском побережье весь уже собрали или вот-вот должны были собрать. А потом р-раз - и вводят ЧС. Интересно бы эти "беседы" было послушать - уволитесь, никто больше никуда не возьмет работать, или как?
16:11:07 27-12-2024
Жалоба сотрудника по вопросу о порядке предоставления отпуска стала причиной увольнения директора школы? На основе каких документов принимали решение?
СМИ дайте полную информацию, не заканчивайте на "сенсации" и концы в воду.
16:12:36 27-12-2024
" поступила жалоба по вопросу о порядке предоставления отпуска по месту работы", а эту жалобу АМИК осветить более подробно не может? Суть конфликта не понятен.
10:42:36 30-12-2024
ППШариков (16:12:36 27-12-2024) " поступила жалоба по вопросу о порядке предоставления отпус... Судя по инфе в СМИ, проверка прошла по обращению бывшего работника, но в результате выявлено множество других нарушений, поэтому директор уволен.
16:30:40 27-12-2024
"Стандартное" опровержение чиновников. Одновременное увольнение 20% учителей в школе это катастрофа, тем более, при общей большой проблеме в Барнауле и крае.
Другой возможности обратить внимание всех на несправедливость увольнения у коллег нет.
16:43:48 27-12-2024
Гость (16:30:40 27-12-2024) "Стандартное" опровержение чиновников. Одновременное увольне... Увольнение шантажистов только на благо Барнаулу и краю.
16:55:28 27-12-2024
Гость (16:30:40 27-12-2024) "Стандартное" опровержение чиновников. Одновременное увольне... Вы учитель из школы №99? Считаете, что своеобразными забастовками создадите проблему Министерству? Шантажируете правительство? Ну-ну!
17:36:03 27-12-2024
Гость (16:55:28 27-12-2024) Вы учитель из школы №99? Считаете, что своеобразными забаст... Что ж вы так тужитесь, вот вот обоср....сь. Работник комитета по образованию? Или то охранник?
17:57:33 27-12-2024
Гость (17:36:03 27-12-2024) Что ж вы так тужитесь, вот вот обоср....сь.. Вижу, других аргументов не находите! Обращение к фекальной теме выдает в вас учителя школы №99 и показывает уровень преподавания в данном учебном заведении.
18:32:37 27-12-2024
Гость (17:57:33 27-12-2024) Вижу, других аргументов не находите! Обращение к фекальной т... Ну если судить по вашим скаканиям,то только две версии,либо вы заинтересованное лицо,либо простой проплаченный бот
08:30:42 30-12-2024
Гость (17:57:33 27-12-2024) Вижу, других аргументов не находите! Обращение к фекальной т...
Интересно, кем и где вы работаете. А то на ваш уровень профессиональный очень хочется посмотреть!
17:32:31 27-12-2024
С детьми ездили родители, а не учителя - инфа 100%ая
17:56:49 27-12-2024
надо директору через суд восстанавливаться, сейчас каждый СВО-шник будет условия диктовать?
09:05:59 30-12-2024
Гость (17:56:49 27-12-2024) надо директору через суд восстанавливаться, сейчас каждый СВ... В том-то и дело, что директор не обращается в суд! Видимо, справедливо опасаясь, что в результате разбирательства получит статью за дискредитацию и штраф тысяч сто.
15:24:20 31-12-2024
Гость (17:56:49 27-12-2024) надо директору через суд восстанавливаться, сейчас каждый СВ... А судьи кто! (риторический вопрос)
19:51:28 27-12-2024
История о высаженном из автобуса барнаульском мальчике оказалась выдумкой. Неделю назад была статья совсем про другое. Может и про эту ситуацию дней через 10 нам скажут что-то интересное.
20:15:22 27-12-2024
Чиновники мин обра сели в лужу полным составом , и не увольняются. Наверное туда надо охранника к ним взять, будет главным в районном мин обре.
23:03:00 27-12-2024
Чиновники не услышали или не хотели услышать учителей и родителей. Других возможностей добиться справедливости не осталось.
08:38:08 28-12-2024
Гость (17:51:07 27-12-2024) Про их достоинства мы все знаем! На выборы ходим! И здесь ка... Следили за ними что ли, как выбирают? Каждый раз про педагогов слышу, это они на выборах.....
08:49:39 28-12-2024
лишь пять --- интересно зачем врали про 20. Может поработать с теми, кто фейк запускал
03:57:30 30-12-2024
Вот поэтому у нас и образование и медицина в "з...м про...де", потому-что какой-то сторож- плебей по доносу может "уволить" директора школы.
07:57:56 30-12-2024
Гость (03:57:30 30-12-2024) Вот поэтому у нас и образование и медицина в "з...м про...де... Кто там про «доброе, вечное»?))) Аристократы из сельской школы (Лесной – посёлок, если что)?))) У них голубая кровь? Они «выше плебеев»? Каста неприкасаемых?))) Был такой деятель с усиками в прошлом веке, который считал одних людей выше других. Продолжатели его дела обосновались в поселковой школе? Да, поворот в истории…
21:09:21 05-01-2025
Гость (17:43:19 27-12-2024) Налицо непрофессионализм директора. Не смог разрулить ситуац... подбил всех проитв сторожа ))) налицо ))) господи разобраться надо в департаменте образования там, яб скатнулся в командировочку, посмотреть кто там кого обижает, кресла повылетали бы. обновлять надо департамент, засиделись.
00:24:30 11-01-2025
Гость (16:26:27 27-12-2024) В чём их достоинство проявилось? Поддержали подружайку? Види... По блату в обычную школу в глухомани с з.п. в 25т.? Прям МЕЧТА!