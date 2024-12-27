Комитет по образованию опроверг массовое увольнение учителей в барнаульской школе №99

На данный момент такое решение приняли лишь пять педагогов

27 декабря 2024, 15:19, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Комитет по образованию администрации Барнаула работает в школе № 99. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, на сегодняшний день решение об увольнении приняли лишь пять педагогов.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя по социальной политике Александра Артемова и в городском комитете по образованию. Школа работает в штатном режиме, а учебный процесс второй четверти уже завершен. Сегодня, 27 декабря, дети посетили праздничные представления в театре драмы в сопровождении педагогов.

В школе работают председатель комитета Андрей Муль и его заместитель Наталья Михальчук. Они проводят беседы с членами педагогического коллектива.

"Всего в школе 41 работник, из них 24 – педагоги. На сегодняшний день пять педагогов приняли решение об увольнении. Работа с коллективом продолжается. Идет подготовка к началу третьей четверти", – добавили в пресс-центре.

Напомним, что на директора школы поступила жалоба по вопросу о порядке предоставления отпуска по месту работы от бывшего сотрудника учебного заведения, который служил по контракту полгода в зоне проведения СВО. На фоне угрозы отставки главы образовательного учреждения родители создали петицию, а педагоги заявили, что готовы уйти вместе с ним. Накануне директора уволили после проверки. Специалисты подтвердили жалобу, а также выявили дополнительные факты нарушений.

Сегодня читатель amic.ru рассказал, что после разрыва трудовых отношений с директором педагоги якобы уволились полным составом – утверждалось, что осталось лишь три учителя, а ехать на елку детям придется или с родителями, или не со своими педагогами.