В Барнауле почти все учителя уволились из школы № 99 после скандала с директором

Таким образом педагогический коллектив поддержал начальника, на которого написал жалобу бывший сотрудник школы

27 декабря 2024, 10:41, ИА Амител

Школа № 99 / Фото: shkola99barnaul-r22.gosweb.gosuslugi.ru

В Барнауле преподаватели школы № 99, расположенной в поселке Лесном, уволились почти полным составом. Об этом amic.ru рассказали читатели.

Напомним, ранее на директора поступила жалоба по вопросу о порядке предоставления отпуска по месту работы от бывшего сотрудника учебного заведения, который служил по контракту полгода в зоне проведения СВО. На фоне угрозы увольнения директора школы родители создали петицию, а педагогический коллектив заявил, что готов уйти.



Накануне стало известно, что директора уволили после проверки комитета по образованию администрации Барнаула. В комитете указали, что были подтверждены факты нарушения трудового законодательства в отношении сотрудника школы. Кроме этого, вскрылись дополнительные факты нарушений.Как рассказал один из читателей amic.ru, на данный момент сложилась такая ситуация, что дети остались без педагогов.

"Преподаватели уволились почти полным составом, осталось три педагога. Все дети остались, так сказать, на улице посреди учебного года. Хотелось бы привлечь как можно больше внимания к этой проблеме: администрацию, Министерство образования, телевидение. Даже на елку ехать детям придется или с родителями, или с не своими учителями", – отметил наш читатель.

По его мнению, всех уволившихся педагогов необходимо "лишить статуса учитель", потому что они "просто бросили детей на произвол судьбы, поступили очень безответственно".

Обновлено в 15:25

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