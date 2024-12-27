В Барнауле почти все учителя уволились из школы № 99 после скандала с директором
Таким образом педагогический коллектив поддержал начальника, на которого написал жалобу бывший сотрудник школы
27 декабря 2024, 10:41, ИА Амител
В Барнауле преподаватели школы № 99, расположенной в поселке Лесном, уволились почти полным составом. Об этом amic.ru рассказали читатели.
Напомним, ранее на директора поступила жалоба по вопросу о порядке предоставления отпуска по месту работы от бывшего сотрудника учебного заведения, который служил по контракту полгода в зоне проведения СВО. На фоне угрозы увольнения директора школы родители создали петицию, а педагогический коллектив заявил, что готов уйти.
Накануне стало известно, что директора уволили после проверки комитета по образованию администрации Барнаула. В комитете указали, что были подтверждены факты нарушения трудового законодательства в отношении сотрудника школы. Кроме этого, вскрылись дополнительные факты нарушений.Как рассказал один из читателей amic.ru, на данный момент сложилась такая ситуация, что дети остались без педагогов.
"Преподаватели уволились почти полным составом, осталось три педагога. Все дети остались, так сказать, на улице посреди учебного года. Хотелось бы привлечь как можно больше внимания к этой проблеме: администрацию, Министерство образования, телевидение. Даже на елку ехать детям придется или с родителями, или с не своими учителями", – отметил наш читатель.
По его мнению, всех уволившихся педагогов необходимо "лишить статуса учитель", потому что они "просто бросили детей на произвол судьбы, поступили очень безответственно".
Обновлено в 15:25
Комитет по образованию опроверг массовое увольнение учителей в барнаульской школе № 99
10:47:04 27-12-2024
Неужели до людей дошло наконец...
10:47:51 27-12-2024
а у нас есть статус "учитель"? ну так пусть этот ответственный читатель и пойдет учителем в школу, где директора увольняют по заявлению какого то охранника.
10:47:58 27-12-2024
Лишить статус учитель? Смешно. Ну так пусть новая элита и решит этот вопрос.
10:48:27 27-12-2024
По его мнению, всех уволившихся педагогов необходимо "лишить статуса учитель", потому что они "просто бросили детей на произвол судьбы, поступили очень безответственно".----Что то новенькое в нашем демократическом мире. Может начать с изучения российских законов. И как на это посмотрит наша прокуратура?
10:49:46 27-12-2024
Все дети остались, так сказать, на улице посреди учебного года --- так каникулы. Почти уверен, что за каникулы учителя найдутся. А уволившимся устраиваться надо будет у тех же, кто ихувольнял. Или не в Алтайском крае. Все должно решаться по закону и через суд
10:50:34 27-12-2024
Ух ты) А что, учителя у нас в статусе крепостных, и ТК на них не распространяется? В ТК есть увольнение по собственному и нет "поступили безответственно". Отработал две недели и ушел, или у нас уже и это стало нельзя сделать? И что такое "лишить статуса"? Дипломы отобрать? На основании чего? А, ну есть лайфхак - пусть этот читатель напишет на них заяву за дискредитацию, авось кого и посадят.
12:20:05 27-12-2024
Гость (10:50:34 27-12-2024) Ух ты) А что, учителя у нас в статусе крепостных, и ТК на ни... Ещё половина учителей поди написала "в связи с выходом на пенсию". Вообще хоть когда. А право на пенсию учителя имеют при стаже 25 лет (сейчас ещё +3 года).
А когда врачи в другие регионы за зарплатами уезжают, их не лишают гордого статуса врач"?
10:51:11 27-12-2024
Значит не те зарплаты у учителей, чтобы за работу держаться. У курьеров наверное в 2 раза больше
15:13:57 27-12-2024
Гость (10:51:11 27-12-2024) Значит не те зарплаты у учителей, чтобы за работу держаться.... смотря где и как работаешь и насколько ты хорош в профессии
12:12:38 30-12-2024
Гость (10:51:11 27-12-2024) Значит не те зарплаты у учителей, чтобы за работу держаться.. У курьеров наверное в 2 раза больше.. Вот там этим учителям самое место! Но могут не взять. В частных компаниях майданщиков не приветствуют.
10:52:28 27-12-2024
поди уже на хорошие места устроились...
16:02:35 27-12-2024
Musik (10:52:28 27-12-2024) поди уже на хорошие места устроились...... Кто возьмёт на хорошее место работников, устраивающего, по сути, забастовку, да ещё в бюджетном учреждении?
16:09:40 27-12-2024
Гость (16:02:35 27-12-2024) Кто возьмёт на хорошее место работников, устраивающего, по с... Какую забастовку, вы о чем вообще? Написать заявление по собственному и уволиться - это право любого работника. Даже, о ужас, бюджетного учреждения. Вообще, похоже, прав был человек, написавший, что все проблемы нашего общества оттого, что у нас права по какой-то непонятной причине считаются привилегиями. И любое из них почему-то надо "заслужить".
18:31:36 15-01-2025
Гость (16:02:35 27-12-2024) Кто возьмёт на хорошее место работников, устраивающего, по с... так у них уже есть новый учитель всего, он и директор и физрук, и завхоз,и завуч, и учитель начальных классов, и физик,и химик, и русичка, и биологичка.
10:55:12 27-12-2024
Т.Е. жалоба участника СВО потянула на увольнение директора, а коллектив встал на сторону директора!
В этом и есть вся вертикаль власти выстроенная в России!, Главный сказал, что участники СВО -УМ, Честь, Совесть нашей эпохи - на местах чинуши - сказали ЕСТЬ!!! Ждем дальнейших увольнений.....
11:01:53 27-12-2024
ну пусть участник руководит
11:05:23 27-12-2024
иван дурак (11:01:53 27-12-2024) ну пусть участник руководит ... Участник - новая "элита".
11:02:25 27-12-2024
учителей сейчас дефицит, без проблем найдут работу, а в 99 охранник будет вести диалоги о влажном и прочие уроки
11:04:35 27-12-2024
По его мнению, всех уволившихся педагогов необходимо "лишить статуса учитель",
Не иначе из минпроса "читатель"?
11:08:55 27-12-2024
Гость (11:04:35 27-12-2024) По его мнению, всех уволившихся педагогов необходимо "лишить... "читатель", это пена, которая лезет в трудные дни для страны.
11:12:55 27-12-2024
"просто бросили детей на произвол судьбы, поступили очень безответственно"____-действительно ищь че удумали, свой протест решили выражать! Силой вернуть всех или отправить .... ну сами знаете куда.
11:12:57 27-12-2024
Учителя поступили как настоящие человеки. Если есть несправедливость, то с ней нужно бороться. А власть пусть немного подумает, точно ли полгода СВО (ничуть не умаляю заслуг ее участников) это важнее 40 лет учебы детей?
11:14:12 27-12-2024
Даже на елку ехать детям придется или с родителями, или с не своими учителями", - да вы что... вот главная причина.. родителям прийдется пилить по пробкам
11:25:56 27-12-2024
Заметьте, что сути конфликта охранника и директора нигде не описано. Но по умолчанию директор виновен. На тему безответственности в середине года - мы все помним свои права, про обязанности забываем. Учитель, как ни странно, тоже человек. Про это все (особенно родители учеников) забывают. Просто поймите что накипело и терпеть подобное учителя не согласились более.
11:29:52 27-12-2024
Новая элита ...
15:18:09 27-12-2024
Гость (11:29:52 27-12-2024) Новая элита ...... Кто нибудь из выше написавших подумал ,где здесь учителя .Учитель для чего существует Учить ,а здесь получается что ? Что и кому они доказали ? Это конфликт между участником СВО и директором ,учителя здесь при чем ?У них что борьба за живучесть коробля - покидая борт как крысы - извините ,.Здесь нет учителей , как бы они себя не считали ,есть люди оказывающие услугу ,чему могут научить ,что можно вот так просто поставить свои омбиции поверх всего ?
15:56:49 27-12-2024
Владимир (15:18:09 27-12-2024) Кто нибудь из выше написавших подумал ,где здесь учителя .Уч... Вы не правы. Учитель, помимо знаний, должен нести доброе светло и видя не справедливость не должен с ней мериться. Если они видя ее не могут на это повлиять никак кроме как уволиться, то правильно сделали. Лично для меня хоть немного вернули веру, что еще не все сними потеряно.
19:31:44 27-12-2024
Владимир (15:18:09 27-12-2024) Кто нибудь из выше написавших подумал ,где здесь учителя .Уч... Вовик, как тебя помню, ты многие годы прешь свою однобокую политику...
06:23:01 28-12-2024
Филипп Филиппыч (19:31:44 27-12-2024) Вовик, как тебя помню, ты многие годы прешь свою однобокую п... Где ты увидел однобокую политику,это смысл жизни общества ,кто н будь подумал из этих "учителей" а что последует для детей когда все скопом увольняются ?Прежде чем так поступать ,нужно было все обсудить и взвесить ,чем обернется все для школьников ,ни одного разумного действия ,просто написали заявления и все и что толку ,директора все равно сняли ,хотят они того или нет ,их действия это предать школьников - просто бросить и уйти ,из этого следует это не учителя ,правильно требуют лишить статуса учителя ,
13:17:23 30-12-2024
Владимир (06:23:01 28-12-2024) Где ты увидел однобокую политику,это смысл жизни общества ,к...
Однобокую увидел. И кособокую. И напроходящую глупость, которая в каждом собщении. Сто раз писали, что над жителями края смеются, как над недоумками. Но вы все равно уняться не можете и свои кривые пять копеек вставляете.
07:34:51 21-01-2025
Владимир (06:23:01 28-12-2024) Где ты увидел однобокую политику,это смысл жизни общества ,к... Так может они взвесили все и коллегиально приняли единственно верное решение в этой ситуации. Может по-другому их не слышат!
02:33:36 28-12-2024
Владимир (15:18:09 27-12-2024) Кто нибудь из выше написавших подумал ,где здесь учителя .Уч... Омбиции? Трепетное отношение к своему делу? и прочие высказывания о некоей совести? А в чем проблема директора и бывшего сотрудника никто не говорит. Где -то "собака" порылась, я так думаю!
18:33:01 15-01-2025
Владимир (15:18:09 27-12-2024) Кто нибудь из выше написавших подумал ,где здесь учителя .Уч... а ты ребенка рожал с мыслью - я создаю учителя? Или для чего именно ты существуешь?
11:31:07 27-12-2024
Интересно. А вот если бы, например, Андрея Генриховича вот по такой жалобе уволили бы, сколько сотрудников комитета уволилось бы из солидарности?
Этот вопрос должен задать себе каждый руководитель и ЛПР принявший решение по Бабаку
15:12:56 27-12-2024
Майк (11:31:07 27-12-2024) Интересно. А вот если бы, например, Андрея Генриховича вот ... Извините, а кто такой Андрей Генрихович?
16:19:35 27-12-2024
Горожанин. (15:12:56 27-12-2024) Извините, а кто такой Андрей Генрихович?... https://barnaul-obr.ru/komitet/rukovodstvo/
11:40:50 27-12-2024
"Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить…(с)
11:41:12 27-12-2024
всех уволившихся педагогов необходимо "лишить статуса учитель"---А что они нарушили?
11:50:12 27-12-2024
Законы РФ обязательны к исполнению.директор слишком высокомерен и что его законы не касаются?не таких чиновников ломали.а коллектив учителей пусть идут на СВО.может там мозги на место встанут.сидя на диване осуждать участника СВО это может не далёкого ума человек.закон принят значить выполнять.
12:08:08 27-12-2024
Гость (11:50:12 27-12-2024) Законы РФ обязательны к исполнению.директор слишком высоком... Сначала понять суть спора. Потом принимать решение. Участник СВО сможет вести нагрузку за 18 человек? Уверен что нет
11:50:34 27-12-2024
По сотке получали бы, может не уволились бы. А на полтиник наверное найдут работу. Директору сложней, он то сотку наверное получал
12:10:30 27-12-2024
В чем суть конфликта? И факты из жалобы подтвердились, то какие? А то как то не патриотично новость освещается, односторонне!
12:14:38 27-12-2024
Несколько моих знакомых на сво. Двое сидельцы. Еще один любитель выпить до белочки. Еще трое просто любители выпить . Все они туда пошли за деньгами. Какие из них руководители учители. Они грамотно говорить не могут. Каким ценностям они научат...
19:38:08 27-12-2024
Иван (12:14:38 27-12-2024) Несколько моих знакомых на сво. Двое сидельцы. Еще один люби... Иван, президент сказал, что они элита. Против президента пока не попрешь.
11:09:51 30-12-2024
Иван (12:14:38 27-12-2024) Несколько моих знакомых на сво. Двое сидельцы. Еще один люби... Иван, ты пожаловался, что круг твоих знакомых не очень… Верю на слово, что ты сам имеешь гораздо больше достоинств! Поэтому в скором времени желаешь отправиться на СВО, если по возрасту не подходишь, то твои сыновья, зятья, внуки? А ведь если ребята, которые ныне на боевых рубежах за деньги, перестанут заключать контракты, то вместо них мобилизуют вас, «достойных»!
12:17:51 27-12-2024
А что, хорошая идея - статус Учитель.
Только прежде чем его лишать надо хотя бы его создать. Ау, законодатели, разработайте и примите Закон о статусе Учителя. В котором всё будет определено. В том числе права, обязанности и защита. Сначала учителей наделите этим статусом, а потом в крайнем случае по самым серьёзным мотивам его лишайте. Заодно подумайте о статусе Чиновника. Разработайте, проверьте сколько чиновников ему соответствуют и не падайте в обморок.
12:19:18 27-12-2024
Быть может, здесь нужно было комитету не делать антирекламу участника СВО, а омчь примириться этим двум сторонам изначально. Человек имеет право, а комитет по образованию создал конфликт. Видно, что чиновники из комитета спровоцировали ситуацию. А учителя- поддержали провокацию. Обидно за нас, учителей....
16:06:40 27-12-2024
Татьяна (12:19:18 27-12-2024) Быть может, здесь нужно было комитету не делать антирекламу... А мне за детей обидно, что их "учат" такие, как Татьяна. Комитет правильно уволил руководителя, который создал обстановку склок в коллективе и подбил на забастовку соратниц. Не можешь наладить работу образовательного учреждения - иди за дверь!
12:24:13 27-12-2024
Гость (11:50:12 27-12-2024) Законы РФ обязательны к исполнению.директор слишком высоком... Всё верно. Однако, раздули конфликт из комитета. Могли бы т не делать всю эту антирекламу как учителям, так и участникам СВО.Больно
12:32:30 27-12-2024
Вашему читателю морду набить надо. Конечно это не по закону, но и он предлагает незаконно приплюснуть учителей.
13:31:25 27-12-2024
Гость (12:32:30 27-12-2024) Вашему читателю морду набить надо. Конечно это не по закону,... ...Не педагогично...но правильно)))
12:42:50 27-12-2024
И сразу повылазили "читатели " , которые поделились что про бедных детей никто не подумал. Лоол хороший наброс, но даже не зная всю историю , тут отличная демонстрация силы коллектива, который принуждают , да принуждалка сломалась, теперь детей вытащили на сцену ими прикрываться будут.
13:08:15 27-12-2024
гость (12:42:50 27-12-2024) И сразу повылазили "читатели " , которые поделились что про ... Так в чем проблема-то? Комитет берет этого охранника, делает его директором. Новый директор набирает себе учителей-участников СВО. И все довольны - и комитет, и участники СВО, и читатели-родители. Дети с учителями, участники СВО получили работу, у комитета закрыты вакансии и нет проблем.
16:06:14 27-12-2024
Гость (13:08:15 27-12-2024) Так в чем проблема-то? Комитет берет этого охранника, делает... Бравооо!!! Отличное, элегантное и тонкое решение)))) И все мы посмотрим кокой уровень воспитания и знаний будет в этой школе
12:44:46 27-12-2024
По закону они должны отработать 14 дней после написания заявления об увольнении. Это время дается работодателю на поиск нового сотрудника. Если они не выйдут на работу есть основание уволить за прогул по статье. А потом их навряд ли кто-то с этой статьей возьмет на работу. Так что это вброс. Если до 10 января они не будут ходить на работу их просто уволят и найдут других.
13:14:16 27-12-2024
Гость (12:44:46 27-12-2024) По закону они должны отработать 14 дней после написания заяв... По закону они могут написать заявление на отпуск с последующим увольнением, это раз. Два - нерабочие праздничные дни включаются в двухнедельный срок предупреждения об увольнении по собственному желанию на общих основаниях. Так что если они написали заявление до НГ, то после каникул уже могут не выходить. И вишенкой на торте - "привлечение к работе в праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. Если работник соглашается на работу, то он вправе получить двойной оклад (ставка) за этот день работы (не среднюю заработную плату!), либо другой день отдыха. Работа в праздничный день оформляется приказом по учреждению и с последующей отметкой в табеле учета рабочего времени. Это касается всех работников." Так что...
13:18:27 27-12-2024
Гость (12:44:46 27-12-2024) По закону они должны отработать 14 дней после написания заяв... Закон сначала изучите, а потом кукарекайте. По согласованию с работодателем можно и день в день уволиться
14:07:47 27-12-2024
Гость (12:44:46 27-12-2024) По закону они должны отработать 14 дней после написания заяв... Читайте закон внимательно. крепостное право отменили
14:54:26 27-12-2024
Гость (12:44:46 27-12-2024) По закону они должны отработать 14 дней после написания заяв... И по закону же: увольнение по соглашению сторон. В этом случае увольнение может произойти в день написания заявления. Если стороны придут к такому соглашению.
15:43:15 27-12-2024
Гость (12:44:46 27-12-2024) По закону они должны отработать 14 дней после написания заяв... Учителей-пенсионеров этим не испугаешь)
И в громкую школу вряд ли сейчас побегут устраиваться.
13:16:08 27-12-2024
В СОШ 53 тоже взяли моду выносить мощную аппаратуру на улицу и врубать на всю мощь. Для чего это делается? Или не видят того , что близко со школой расположены многоквартирные дома?!
Школа огромная, широкая, четыре этажа. Есть собственный актовый зал. Слушайте хоть до утра свою долбёжку только в здании самой школы.
Не мешайте нормальным людям жить!
15:18:44 27-12-2024
Гость. (13:16:08 27-12-2024) В СОШ 53 тоже взяли моду выносить мощную аппаратуру на улицу... а вы полицию им вызовите пару раз да и всё
15:25:14 27-12-2024
Гость. (13:16:08 27-12-2024) В СОШ 53 тоже взяли моду выносить мощную аппаратуру на улицу... в тамошний актовый зал не поместится и половина учеников,вы о чем. уличные линейки и те проводят в три смены
16:30:08 27-12-2024
Гость. (13:16:08 27-12-2024) В СОШ 53 тоже взяли моду выносить мощную аппаратуру на улицу... Вы ненавидите детей?
16:57:54 27-12-2024
Гость (16:30:08 27-12-2024) Вы ненавидите детей?... Мне нравятся дети. Особенно сильно свои.
А школа - это не клуб, ресторан или дискотека, где очень громко на три улицы, до 21:00 включительно, громыхает музло.
Хотят ночного веселья, пусть заходят в своё здание и беснуются там хоть до 7:00.
Здание школы огромное, поверьте, там можно знатно наораться и потанцевать.
А люди после рабочего дня вечером хотят немного отдохнуть в своих квартирах.
13:24:54 27-12-2024
одно не совсем понятно, когда нарушение порядка предоставления отпуска (по сути незначительное нарушение ТК) стало вдруг достаточно причиной увольнения, максимум административный штраф на руководителя? или дело в том, что об этом на прямой линии губернатора сказали и "сверху" проверят?
13:55:58 27-12-2024
предлагаю лишить статуса читатель это недалекое существо с "мнением"
14:25:21 27-12-2024
скажу вам вот что
когда мой дед пришел с войны с простреленной рукой и ногой в военкомат восстанавливать украденную у него на Барнаульском вокзале медаль За отвагу и документы знаете что ему там ни разу не воевавший майор сказал??? Ты мол врешь все что ты вообще воевал. Иди ищи совего командира который с тобой в окопах был и принеси от него мне справку и о том что ты ранен был из батальонного вашего хирурга справку что он тебя оперировал. Дед командира разыскал (что уже чудо так как из них мало в живых после обороны Москвы оставалось) и бумагу тот написал - медаль ему нехотя с документами восстановили а вот врача паренька того в живых уже не было - их медсанбат накрыло тогда. И представьте себе документы о ранении ему не дали. Дали уже при Горбачеве когда всем давали. А он 20 лет писал пытался справедливость восстановить но Барнаульские врачи грудью встали и ему отписки приходили. Он читал и плакал -руки не работали потом а не признавали
Так что в этом случае я вообще не удивлен. Барнаул это сплошная круговая порука и кумовство. Спасибо закону Москва видимо удовлетворила просьбу ветерана. Повезло
14:37:58 27-12-2024
Извините, я тут не просвещенный. А что, школьная охрана в ней же и устроена на работу? Не в ЧОП, не Росгвардия? А каке у нее полномочия, жалобы писать?
16:21:46 27-12-2024
Гость (14:37:58 27-12-2024) Извините, я тут не просвещенный. А что, школьная охрана в не... Днем караулит ЧОП, ночью сотрудники школы
14:58:34 27-12-2024
Гость (13:18:27 27-12-2024) Закон сначала изучите, а потом кукарекайте. По согласованию ... Вы еще не родились или в детский сад ходили, а я уже эти законы на практике применял. Так что пусть кукарекает жена Ваша на кухне. Работодателем является не директор школы в данном случае а Администрация района и не факт, что согласия эти горе учителя получат уйти без отработки. А нарушения всегда у них можно найти. Пусть идут на СВО если детей кидают на произвол судьбы во время учебного года. Тоже мне шайка лейка нашлась. Как стайка подростков. Один ступил и остальные за ним. Чему могут такие учителя научить. Гнать таких нужно из школы поганой метлой. Какой пример они подают детям?
15:39:04 27-12-2024
Гость (14:58:34 27-12-2024) Вы еще не родились или в детский сад ходили, а я уже эти зак... Какой грозный... Вы уж определитесь - их гнать надо или надо не давать уволиться? И да, вы не поверите, но нарушения всегда легче найти у работодателя, нежели у работника. Что-то мне подсказывает, что, например, на работу на каникулах их выгоняют явочным порядком безо всяких документов. И уж точно без письменного согласия. Скинутся всем миром во главе с бывшим директором на грамотного юриста по трудовым спорам, и Администрация узнает о себе много нового.
13:11:44 30-12-2024
Гость (14:58:34 27-12-2024) Вы еще не родились или в детский сад ходили, а я уже эти зак...
Ага, а тебя заставить в школе работать по 45 часов в неделю за 17 тыс. А за отказ сразу ружье в руки и на СВО. Сразу вся спесь слетит.
15:18:21 27-12-2024
Не может быть такого ,когда один прав ,а все не правы.Что то тут нечисто.Хорошо ,что оживили закон -один за всех и все за одного.Не всё меряется деньгами,правда дороже.Ну и это событие лишний раз характеризует неумный стиль работы чиновников.
15:21:09 27-12-2024
нормально так, взять и детей бросить! ну писали бы жалобу на министерство Губернатору или в Москву, отыгрались на самых слабых - учениках. бессовестные....никакой защиты детства нет
15:30:32 27-12-2024
Гость (15:21:09 27-12-2024) нормально так, взять и детей бросить! ну писали бы жалобу на... Всм "бросить"?) Всм "отыгрались"?) Открою вам страшную тайну - если человека не устраивают условия работы, он увольняется. И неважно, кто он - учитель, врач, сантехник или лесоруб. Или, по вашей логике, лесоруб может уволиться, а учитель обязан терпеть все? И это, "отыгрались" - это когда учителя над детьми издеваются, поощряют травлю или оценки несправедливо занижают. А увольнение - это право любого человека. Даже если этот человек учитель.
16:24:28 27-12-2024
Гость (15:30:32 27-12-2024) Всм "бросить"?) Всм "отыгрались"?) Открою вам страшную тайну... не пытайтесь оправдаться. поступок мерзкий
17:31:49 27-12-2024
Гость (16:24:28 27-12-2024) не пытайтесь оправдаться. поступок мерзкий... Эм.. Чиво? Я не учитель и к этой или какой-либо другой школе отношения не имею никакого. При чем здесь какие-то оправдания?
15:21:59 27-12-2024
с таким трепетным отношением к детям и к своему делу хочется побежать и поднять рождаемость в поселке Лесной
17:19:59 27-12-2024
Гость (15:21:59 27-12-2024) с таким трепетным отношением к детям и к своему делу хочется... А что вас зовут, а вы все думаете?)
15:39:06 27-12-2024
Похоже у министерства будет проблема. Сформировать коллектив учителей, который согласится работать в поселке Лесной, учитывая транспортную доступность этой территории, будет непросто.
16:20:29 27-12-2024
Гость (15:39:06 27-12-2024) Похоже у министерства будет проблема. Сформировать коллектив... Ерунда как-нибудь может быть само разрулится, бывший работник школы им дороже
07:32:40 21-01-2025
Владимир (15:18:09 27-12-2024) Кто нибудь из выше написавших подумал ,где здесь учителя .Уч... Какая услуга, вы о чем? Хотите прировнять педагога к официанту? Да вы не в себе...Учить и давать образование обществу, которое желает оставаться на уровне потребленца- та еще задачка...