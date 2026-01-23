Компания "Пилар" показала рекорд строительства инфраструктуры для телеком-рынка

Организация фокусируется на расширении географии и увеличении количества собственных бригад

В 2025 году коммерческая башенная компания "Пилар" (входит в группу компаний Т2) продемонстрировала рекордные темпы строительства антенно-мачтовых сооружений (АМС). Количество объектов увеличилось на 6,4 тысячи, что вывело "Пилар" в одну из лидерских позиций на рынке инфраструктурных операторов. Сегодня компания управляет 35,5 тыс. АМС (+ 22% к позапрошлому году).

Расширение географии присутствия

Основное внимание в прошлом году компания направила на возведение новых антенно-мачтовых сооружений по всей стране. Так, в новом для себя Ставропольском крае ввели в эксплуатацию почти 800 опор. Увеличение числа объектов (Т2 и "Ростелеком") позволило "Пилару" добиться значительного роста и укрепить позиции на рынке.

Компания также сделала акцент на развитие собственных бригад, что способствовало повышению контроля за качеством выполнения работ. Сегодня в регионах присутствия работает 37 бригад строительно-монтажного управления (СМУ). За прошедший год они выполнили более трех тысяч работ как для Т2, так и для внешних заказчиков.

В 2026 году "Пилар" планирует удвоить количество СМУ и расширить деятельность на новые регионы. Это позволит улучшить качество обслуживания и увеличить перечень предоставляемых услуг.

Личный кабинет для отслеживания запросов

Кроме того, "Пилар" внедрил удобный личный кабинет на сайте, который упростил процесс отслеживания запросов на размещение оборудования на АМС. Все операторы телеком-рынка, включая "большую тройку", уже получили доступ к инструменту. В 2025 году 98% запросов от операторов были обработаны через личный кабинет, что сократило время на обработку данных.

В 2025 году "Пилар" также уделил особое внимание безопасной эксплуатации антенно-мачтовых сооружений. Компания обслужила более 26 тыс. АМС, отремонтировав при этом свыше четырех тысяч объектов. Эти действия позволили укрепить доверие партнеров и обеспечить надежную работу инфраструктуры.

Компания достигла значительных успехов в расширении парка АМС, отметил генеральный директор "Пилара" Алексей Крушинин.

«Количество АМС в управлении выросло на 6,4 тысячи – это абсолютно рекордные для телекома темпы. Башенная компания "Пилар" вышла в лидеры рынка инфраструктурных операторов. В нашей стратегии развития – активное наращивание партнерств с коммерческим и государственным секторами. Собственные бригады строительно-монтажного управления предлагают комплексные решения по установке и модернизации оборудования на опорах, что является существенным преимуществом при заключении коммерческих контрактов», – пояснил топ-менеджер.

И уточнил, что в следующем году увеличение числа бригад и расширение зоны работы СМУ поможет компании предоставлять еще более качественные услуги для партнеров.

