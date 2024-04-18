Компанию скандального барнаульского девелопера включили в "черный список"

Последний срок постройки ФОК в Горно-Алтайске истек в конце февраля 2024 года, однако фирма выполнила обязательства лишь на 72%

18 апреля 2024, 20:36, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Антимонопольщики включили в реестр недобросовестных поставщиков компанию "ГазТеплоСнаб", которая не смогла построить спорткомплекс в Горно-Алтайске в рамках нацпроекта. Об этом сообщает пресс-служба управления ФАС по Республике Алтай.

"ГазТеплоСнаб" принадлежит скандально известному девелоперу Евгению Клейтановскому. Он находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, связанном с возведением многоэтажного дома в Барнауле. Речь идет о здании на ул. Партизанской, 76 (ЖК "Жемчужина"). Уголовное дело возбудили после того, как на ситуацию обратил внимание замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

В республиканскую ФАС обратилось управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства мэрии Горно-Алтайска. Выяснилось, что в 2021 году компания Клейтановского получила контракт почти на 260 млн рублей на постройку ФОК. За два года по подряду заключили 13 допсоглашений, что увеличило стоимость объекта до 380 млн рублей.

Последний срок истек в конце февраля 2024 года, однако фирма выполнила обязательства лишь на 72%. В результате компанию, ее директора и учредителя внесли в реестр недобросовестных поставщиков на два года.