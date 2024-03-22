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В Барнауле отправили в СИЗО бизнесмена, строившего проблемный долгострой

По договорам долевого участия было привлечено более 780 млн рублей, из которых на строительство израсходовано 557 млн

22 марта 2024, 14:00, ИА Амител

Долгострой / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Долгострой / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Центральный районный суд Барнаула отправил под стражу известного бизнесмена Евгения Клейнатовского, который проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, пишет "Толк" со ссылкой на источник.

"Суд постановил определить предпринимателя в СИЗО до 20 мая", – рассказал собеседник.

Напомним, компания бизнесмена "Монтажная компания ПР-Холдинг" возводила многоквартирный дом на ул. Партизанской, 76 (ЖК "Жемчужина"). Уголовное дело возбудили после того, как на ситуацию обратил внимание замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

В управлении Генпрокуратуры по СФО сообщили, что срок ввода дома в эксплуатацию неоднократно переносился с 2017 года из-за отсутствия у застройщика денег (начали строить в 2015-м). Однако по договорам долевого участия было привлечено более 780 млн рублей, из которых на строительство израсходовано 557 млн. В прокуратуре подчеркнули, что "остальные денежные средства похищены".

Накануне власти Алтайского края приняли решение достраивать "Жемчужину" за счет государства. Кстати, с этим ЖК связана и другая проблема: из-за слишком близкого строительства потрескался двухэтажный жилой дом (Партизанская, 70б), который в итоге пришлось расселить и отправить под снос.

Стоит отметить, что другая компания бизнесмена занималась еще одним проблемным ЖК: "Полярной звездой" на улице Папанинцев, 143 и 145. Этот комплекс планировали достроить в 2020 году, но позже сроки перенесли на 2021-й, а потом – на 2023-й.

Строительство возле жилого дома / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле возбудили дело из-за стройки вплотную, приведшей к растрескиванию дома

Застройщик начал строительство многоквартирника с объектами инфраструктуры рядом с двухэтажным жилым домом
НОВОСТИОбщество
Барнаул недвижимость Мошенники долгострой

Комментарии 5

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Гость

15:20:09 22-03-2024

Ну ведь есть же хорошие новости!

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Гость

15:21:05 22-03-2024

Устроили антисемитизм

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Гость

15:43:34 22-03-2024

Это тот ужас наискосок от налоговой? Там не только исполнителей этой жести, там бы еще тех. кто дал разрешение на это убожество, посадить. И да, помнится, мне тут в комментариях рассказывали, как там все зашибись и прекрасно с этим домом. Ну-ну. А на Партизанской еще участочек под стройку стоит за забором. Там вроде собирались возводить самый высокий дом в городе. Но после известных событий что-то только забор виден.

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Гость

16:24:56 22-03-2024

О, это тот из-за которого треснул дом, это хорошая новость, ещё бы наказали по всей строгости закона, а то у нас могут только пожурить.

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Гость

17:09:05 22-03-2024

Как говорил один мой знакомый, покойник, я строил долгострой... ©

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