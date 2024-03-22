В Барнауле отправили в СИЗО бизнесмена, строившего проблемный долгострой
По договорам долевого участия было привлечено более 780 млн рублей, из которых на строительство израсходовано 557 млн
22 марта 2024, 14:00, ИА Амител
Центральный районный суд Барнаула отправил под стражу известного бизнесмена Евгения Клейнатовского, который проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, пишет "Толк" со ссылкой на источник.
"Суд постановил определить предпринимателя в СИЗО до 20 мая", – рассказал собеседник.
Напомним, компания бизнесмена "Монтажная компания ПР-Холдинг" возводила многоквартирный дом на ул. Партизанской, 76 (ЖК "Жемчужина"). Уголовное дело возбудили после того, как на ситуацию обратил внимание замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.
В управлении Генпрокуратуры по СФО сообщили, что срок ввода дома в эксплуатацию неоднократно переносился с 2017 года из-за отсутствия у застройщика денег (начали строить в 2015-м). Однако по договорам долевого участия было привлечено более 780 млн рублей, из которых на строительство израсходовано 557 млн. В прокуратуре подчеркнули, что "остальные денежные средства похищены".
Накануне власти Алтайского края приняли решение достраивать "Жемчужину" за счет государства. Кстати, с этим ЖК связана и другая проблема: из-за слишком близкого строительства потрескался двухэтажный жилой дом (Партизанская, 70б), который в итоге пришлось расселить и отправить под снос.
Стоит отметить, что другая компания бизнесмена занималась еще одним проблемным ЖК: "Полярной звездой" на улице Папанинцев, 143 и 145. Этот комплекс планировали достроить в 2020 году, но позже сроки перенесли на 2021-й, а потом – на 2023-й.
15:20:09 22-03-2024
Ну ведь есть же хорошие новости!
15:21:05 22-03-2024
Устроили антисемитизм
15:43:34 22-03-2024
Это тот ужас наискосок от налоговой? Там не только исполнителей этой жести, там бы еще тех. кто дал разрешение на это убожество, посадить. И да, помнится, мне тут в комментариях рассказывали, как там все зашибись и прекрасно с этим домом. Ну-ну. А на Партизанской еще участочек под стройку стоит за забором. Там вроде собирались возводить самый высокий дом в городе. Но после известных событий что-то только забор виден.
16:24:56 22-03-2024
О, это тот из-за которого треснул дом, это хорошая новость, ещё бы наказали по всей строгости закона, а то у нас могут только пожурить.
17:09:05 22-03-2024
Как говорил один мой знакомый, покойник, я строил долгострой... ©