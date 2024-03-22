В Барнауле отправили в СИЗО бизнесмена, строившего проблемный долгострой

По договорам долевого участия было привлечено более 780 млн рублей, из которых на строительство израсходовано 557 млн

22 марта 2024, 14:00, ИА Амител

Долгострой / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Центральный районный суд Барнаула отправил под стражу известного бизнесмена Евгения Клейнатовского, который проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, пишет "Толк" со ссылкой на источник.

"Суд постановил определить предпринимателя в СИЗО до 20 мая", – рассказал собеседник.

Напомним, компания бизнесмена "Монтажная компания ПР-Холдинг" возводила многоквартирный дом на ул. Партизанской, 76 (ЖК "Жемчужина"). Уголовное дело возбудили после того, как на ситуацию обратил внимание замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

В управлении Генпрокуратуры по СФО сообщили, что срок ввода дома в эксплуатацию неоднократно переносился с 2017 года из-за отсутствия у застройщика денег (начали строить в 2015-м). Однако по договорам долевого участия было привлечено более 780 млн рублей, из которых на строительство израсходовано 557 млн. В прокуратуре подчеркнули, что "остальные денежные средства похищены".

Накануне власти Алтайского края приняли решение достраивать "Жемчужину" за счет государства. Кстати, с этим ЖК связана и другая проблема: из-за слишком близкого строительства потрескался двухэтажный жилой дом (Партизанская, 70б), который в итоге пришлось расселить и отправить под снос.

Стоит отметить, что другая компания бизнесмена занималась еще одним проблемным ЖК: "Полярной звездой" на улице Папанинцев, 143 и 145. Этот комплекс планировали достроить в 2020 году, но позже сроки перенесли на 2021-й, а потом – на 2023-й.