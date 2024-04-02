Рассказываем, как пострадавшим от стихийного бедствия жителям Алтайского края получить выплату

02 апреля 2024, 15:48, ИА Амител

Паводок. Фото: Chris Gallagher/unsplash.com

Пострадавшим в Алтайском крае от паводка выплатят материальную помощь. Но далеко не всем, кого коснулось стихийное бедствие. Кто именно получит маткомпенсацию и в каком размере — в материале amic.ru.

Кому из пострадавших от паводка положена выплата?

На денежные компенсации могут рассчитывать жители домов и участков, которые пострадали в результате паводка-2024. Важное условие: владельцы этой недвижимости должны постоянно проживать в ней.

Если вода зашла в дом и поднялась выше уровня пола, размер поддержки составит 30 тысяч рублей. Если подтопило земельный участок, а доступ в жилье отрезало, сумма выплаты – 10 тысяч рублей.

В пресс-службе регионального правительства уточняют: прежде чем назначить выплату, каждое домовладение проверят и по результатам этого обследования составят акт . Этим вопросом займутся комиссии муниципальных образований.

Но уже сейчас ясно, что для дачников, которые приезжают в село на несколько месяцев, выплаты не предусмотрены.

Тем, кто постоянно проживает на селе, но талые воды больше напугали, чем навредили, скорее всего, в выплате тоже откажут. Например, если подтоплен был только огород.

Какие конкретно населенные пункты вошли в зону действия ЧС?

Пресс-службе правительства сообщает, что в границы пострадавших районов вошли отдельные населенные пункты в Благовещенском, Бурлинском, Волчихинском, Каменском, Немецком национальном, Михайловском, Первомайском и Романовском районах, а также Славгород.

Как следует из указа губернатора от 30 марта, в границы зоны ЧС входят населенные пункты:

- Михайловское, Ракиты, Назаровка, Ащегуль (Михайловский район);

- Новоандреевка и Новопесчаное (Бурлинский район);

- Благовещенка, Леньки, Орлеан, Николаевка, Глядень-2 (Благовещенский район);

- Гальбштадт, Дегтярка, Николаевка, Камыши, Шумановка, Орлово, Кусак, Редкая Дубрава, Гришковка, Подсосново, Александровка (Немецкий национальный район);

- Березовка, Жилино, Зудилово, Повалиха, Санниково, Фирсово, Сибирский, Солнечное, Бобровка, Новый, Баюновские Ключи, Казачий, Боровиха, Бажово (Первомайский район);

- Волчиха (Волчихинский район);

- Казанцево (Романовский район);

- г. Камень-на-Оби;

- г. Славгород.

Куда нужно обратиться, чтобы получить выплату?

Для начала нужно попасть в список граждан, пострадавших в результате ЧС. Их на местах сейчас составляют специалисты управления социальной защиты Алтайского края. От людей они принимают заявления на оказание матпомощи.

Ведомство также будет осуществлять выплаты. Ожидается, что это будет сделано в кротчайшие сроки.