Число подтопленных населенных пунктов растет на Алтае. Что известно на данный момент

02 апреля 2024, 12:05, ИА Амител

Эвакуация жителей. Фото: МЧС России по Алтайскому краю

Масштабы паводка нарастают в Алтайском крае: вода уже зашла в 51 населенный пункт, подтопив 1192 приусадебных участка. Напомним, утром 1 апреля таких участков было 943. При этом есть и хорошие новости, отмечают в МЧС: число подтопленных домов в регионе с 478 сократилось до 418. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Михайловском и Первомайском районах. В регионе перекрыты семь дорог. Продолжает действовать режим ЧС. Как на Алтае борются со стихией, читайте на amic.ru.

Какая обстановка в Михайловском районе?

В Михайловском районе, в сёлах Михайловское и Ракиты, обстановка по-прежнему напряженная. Здесь подтоплено 363 жилых дома, 523 приусадебных участка. В двух пунктах временного размещения остаются 68 человек, включая 19 детей.

Чтобы остановить воду, в Михайловском районе установили водоналивные дамбы протяженностью 125 метров. Вместе с местным пожарно-спасательным гарнизоном работает оперативная группа ГУ МЧС России по Алтайскому краю, бойцы аэромобильной группировки, спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. В.В. Зюкова. Идет работа по ликвидации подтоплений. Спасатели обходят в каждый дом, чтобы выяснить нужна ли сельчанам помощь. Они помогают покинуть жильё пожилым и маломобильным гражданам.

Что сейчас происходит в Санниково?

Уровень воды в реке Лосиха немного снизился по сравнению с 1 апреля. Это произошло благодаря работам с привлечением тяжелой техники, которые сотрудники МЧС проводят с местными жителями. Там, где работал экскаватор, река вскрылась, но лишь частично, сообщила amic.ru глава Санниковского сельсовета (Первомайский район) Елена Кудашкина.

"На подтопленных улицах вода по-прежнему стоит, все также, как было 1 апреля. Но мы очень переживаем за дальнейшее развитие ситуации. Если пройдет ливень и вода с полей начнет поступать, всё может усугубиться", – говорит Елена Кудашкина.

Как ранее сообщал с места происшествия amic.ru, от разлива реки Лосихи пострадал микрорайон Лосихин остров в Санниково. Паводок затронул три улицы населенного пункта — это больше сотни жилых домов. В некоторых только недавно закончили ремонт. Кое-где вода уже преодолела крыльцо и поднялась до входной двери. Местные жители опасаются, что скоро стихия "войдёт" к ним в жилища, и готовятся эвакуироваться.

В целом ситуация в Первомайском районе на данный момент непростая: подтоплено 14 населенных пунктов. Вода зашла на 174 приусадебных участка и в три жилых дома, уточняют в МЧС. Больше всего воды сейчас в Зудилово: здесь подтопило 74 приусадебных участка.

Где ещё в Алтайском крае напряженная ситуация с паводком?

В селе Белоглазово 1 апреля на реке Чарыш образовался затор: вода начала резко прибывать и превысила отметку подтопления на 13 сантиметров. К утру 2 апреля обстановка стабилизировалась: уровень упал до 499 см при критической 520. Об этом рассказала amic.ru ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

А в Алейске вода продолжает прибывать: во вторник к 08.00 Алей "вырос" до 826 сантиметров при критической отметке 805. Вода вышла на пойму, еще 1 апреля здесь произошло подтопление улицы Степной. Данных о подтоплении на дату 2 апреля пока еще нет.

На контроле также остаётся обстановка в Славгороде, в Немецком, Романовском, Завьяловском районах. Здесь осуществляется постоянный контроль ситуации, в том числе, с помощью беспилотников. Делается всё, чтобы минимизировать последствия прихода талых вод. Всего в работах задействовано: 2568 человек,1107 единиц техники, в том числе от МЧС 325 человек, 116 единиц техники.

Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров 1 апреля на оперативном совещании правительства региона докладывал, всего в регионе прокопали более 30 км водоотводных траншей, низменные участки местности отсыпали землей, возвели пять временных дамб общей протяженностью более одного км. Кроме того, каждый день идет откачка воды с придомовых территорий.

На базе ГУ МЧС России по Алтайскому краю действует оперативный штаб. Оборудованы 32 пункта временного размещения людей на 3700 мест. Сейчас задействованы два из них.

Какую помощь получают пострадавшие?

Для пострадавших от паводка работает "горячая линия", на которой можно получить помощь психолога: (8-3852-20-21-87).

Кроме того, люди получат денежные выплаты. Но речь идет только о населенных пунктах, которые попадут в границы действия ЧС. В домах, куда зашла вода, владельцам выплатят по 30 тысяч рублей. Тем, у кого подтопило приусадебные участки, получат по 10 тысяч. Об этом 1 апреля заявил на оперативном совещании губернатор Виктор Томенко.

Глава региона добавил, что погибших или травмированных людей нет, как и полной потери имущества. Об этом Томенко рассказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".

Когда улучшится обстановка с паводком в Алтайском крае?

В связи с тем, что в регионе до 9 апреля установились плюсовые температуры, таяние снега будет проходить очень интенсивно, отметили amic.ru в Алтайском ЦГМС. Приточность в пониженные места рельефа ожидается повышенная, а инфильтрация почвы, которая еще не оттаяла, пока минимальная.

"В период с 5 по 9 апреля даже ночью температуры будут положительные. А днем, предварительно, ожидается от +13 до +18°С, а в предгорьях – от +19 до +22°С. Есть большая вероятность, что 8 апреля по краю пройдут дожди. Все это ускорит снеготаяние, а на паводковой ситуации может сказаться негативно", – рассказали в алтайском ЦГМС.

Какие дороги сейчас перекрыты в Алтайском крае из-за паводка?

Последним ввели ограничение проезда по дороге "Рубцовск - Угловское - Михайловское" в Михайловском районе на участке между населенными пунктами Михайловское и Малиновое Озеро.

Также по-прежнему остаются закрытыми следующие участки трасс:

– "Алейск-Безголосово" на участке от Алейска до Безголосово произошло затопление низководного моста. Альтернативный проезд осуществляется через автомобильные дороги "Алейск-Петропавловское-Смоленское" и "Подъезд к селу Безголосово";

– "Ключи-Петухи-Каип-Ащегуль-Назаровка-Михайловское" между селами Ащегуль и Каип. На участке произошло разрушение насыпи земляного полотна. Альтернативный проезд по направлению Каип – Петухи - Ключи действует через "Ащегуль – Полуямки – Назаровка – Михайловка";

– "Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка" между селами Гилевка и Завьялово произошло разрушение насыпи земляного полотна. Альтернативный проезд до села Гонохово осуществляется по направлению "Овечкино–Гонохово";

– "Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" между Бор-Форпост и Михайловское. Затопление участка дороги в границах Волчихинского района. Между селами Михайловское и Ракиты произошло разрушение насыпи земляного полотна;

– "Поспелиха – Новичиха – Волчиха" на участке между Селиверстово и Солоновкой образовался перелив;

– "Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловка - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области" в селе Волчиха в районе моста. И в Славгородском районе между Славгородом и Бурсолью. Есть альтернативные проезды по улично-дорожной сети в селе Волчиха, и по трассам "Бурла -Новопесчанное-Устьянка-Подсосново-Нововознесенка" и "Бурла Притыка-Орехово-Новоандреевка"

Реверсивное движение осуществляется по федеральной трассе А-321 перед населенным пунктом Кулунда, км 372 и км 378.