Рабочий в Новосибирске получил компенсацию в 700 тысяч рублей после травмы на заводе

У мужчины произошли отслойка и разрыв сетчатки глаза

21 января 2026, 11:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирской области суд увеличил компенсацию механику, потерявшему зрение после травмы на производстве. Речь идет о ЧП, которое произошло в октябре 2021 года на одном из предприятий региона.

Во время ремонта гидравлического молота механик Егор* откручивал ворот, пока напарник бил по нему кувалдой. От удара отскочила окалина и попала мужчине в глаз. Пострадавшего экстренно доставили в ГКБ № 1, где врачи диагностировали проникающее ранение роговицы. Мужчину прооперировали, однако зрение в левом глазу восстановить не удалось.

«Я почувствовал боль, не мог открыть левый глаз. Меня положили в больницу, ежедневно я терпел боль, делали уколы, потом операцию. После выписки я еще и ковидом заболел», – рассказал Егор изданию "КП-Новосибирск".

Позже у мужчины произошли отслойка и разрыв сетчатки. Для операции требовалась квота, но получить ее не удалось. По словам Егора, в мае 2022 года он направил работодателю счет на оплату лечения, но получил отказ и был вынужден оформить кредит на 250 тысяч рублей.

Восемь месяцев мужчина был нетрудоспособен, однако вред здоровью сначала квалифицировали как легкий. Работодатель компенсировал лишь 11 тысяч рублей на лекарства, а выплаты по больничному шли через Фонд социального страхования. Спустя два с половиной года после травмы Егор был вынужден уволиться.

В 2024 году он обратился в суд, потребовав компенсацию вреда здоровью, морального вреда, расходов на лечение и утраченного заработка – всего более 800 тысяч рублей.

Как сообщил адвокат Александр Жуков, представляющий интересы пострадавшего, в ходе разбирательства выяснилось, что задание не входило в должностные обязанности Егора, а выданные средства защиты не обеспечивали необходимый уровень безопасности.

«Мы изначально настаивали на тяжком вреде здоровью. Уже в суде экспертиза установила вред средней тяжести», – пояснил юрист.

Работодатель отрицал вину, утверждая, что травма произошла по вине самого работника. В июне 2025 года Заельцовский районный суд частично удовлетворил иск, присудив около 600 тысяч рублей, существенно сократив сумму утраченного заработка.

Решение было обжаловано. Новосибирский областной суд увеличил размер компенсации до 700 тысяч рублей, оставив сумму утраченного заработка без изменений.

«Эксперт в суде подтвердил, что ошибся и вред здоровью был тяжким, но решение все равно вынесли по документам экспертизы. Мы будем добиваться пересмотра утраченного заработка», – отметил Александр Жуков.

Сам пострадавший заявил, что намерен продолжать судебные разбирательства.

«Я перенес шесть операций, сейчас работаю разнорабочим, потеряв профессию механика. Тяжело обеспечивать семью», – рассказал Егор.

*Имя изменено