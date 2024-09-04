Пятиэтажку на 137 квартир начал возводить в Белокурихе барнаульский застройщик

Дом построят быстро, в течение года

04 сентября 2024, 10:15, ИА Амител

Проект ЖК на Змеиногорском тракте / Фото: "Созидание", "Дом.рф"

В городе-курорте скоро станет на одну новостройку больше: недалеко от автовокзала начали возводить пятиэтажный дом. Работает на площадке барнаульская компания, которая ранее уже сдала несколько домов в Белокурихе. Новый проект расположен на ул. Набережной, 36, рядом с автовокзалом, горбольницей, частным сектором и административными зданиями. Площадь участка – 78 соток.

В ЖК предусмотрено три подъезда, в каждом – грузопассажирский лифт. На каждом этаже появятся кладовые, а на первом этаже – колясочные. Дом рассчитан на 137 квартир площадью от 26 до 57 квадратных метров. Здание построят по монолитной технологии с заполнением стен блоками. Объект, согласно информации института жилищного строительства "Дом.рф", относится к классу "комфорт".

На участке запроектирована парковка на девять машино-мест, детские, игровые и спортивные площадки. Возвести дом планируют за год: сдать его в эксплуатацию застройщик рассчитывает до 30 сентября 2025 года.

Захлестнувшая стройка

Возводить многоквартирные дома в городах Алтайского края стали все чаще. В той же Белокурихе сейчас строят два таунхауса. Это еще один проект компании "Созидание", к которому она приступила в апреле 2024 года.

Ранее amic.ru писал, что в Бийске начали строить сразу два дома. Один ЖК расположен на ул. Привокзальной, 1/1, рядом с железнодорожным и автовокзалом. Дом будет 12-этажным, рассчитанным на 154 квартиры. На территории ЖК предусмотрена парковка на 44 машино-места. Сейчас это самый высокий объект в городе.

Вторая новостройка, к возведению которой приступили летом, – шестиэтажный дом в пер. Торцевом, 2. Здание строят из кирпича, запроектировано всего 60 квартир площадью от 24 до 76 квадратных метров.

В Новоалтайске вообще наблюдают строительный бум: здесь одновременно возводят 11 многоквартирных домов, в том числе на землях несостоявшегося проекта "Демидов парк".