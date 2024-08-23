Квартал на окраине и общежитие на Потоке. Какие дома разрешили строить в Барнауле
Застройщики города снизили активность и пока редко начинают новые проекты
23 августа 2024, 08:15, ИА Амител
С начала лета в Барнауле выдали шесть разрешений на строительство многоквартирных домов, а с января – восемь. Это один из самых низких показателей за последние годы. В числе проектов, которые получили "добро" от мэрии с июня по август, – первые дома в "золотом" квартале 2012, ЖК на ул. Антона Петрова, ул. Юрина, ул. Сизова.
Дом-общежитие
Проект общежитий ул. Чеглецова, 25а / Фото: "Алтайгражданпроект"
На месте снесенного административно-производственного здания на Потоке (ул. Чеглецова, 25а) возведут два общежития. Их построит компания "Жилищная инициатива" для своих сотрудников. Проект зданий успешно прошел градсовет в ноябре 2023 года, в марте 2024-го экспертиза выдала положительное заключение на документацию, а 7 июня компания получила разрешение на строительство первого здания. Его должны ввести в эксплуатацию не позднее 7 июня 2027 года.
Согласно проекту, оба корпуса возведут из силикатного кирпича, который затем покрасят. "Украшением" фасадов станут декоративные карнизы. Общее количество квартир секционного типа в обоих зданиях – 328. В каждой квартире есть свои кухонные зоны, балконы и санузлы. На дворовой территории между корпусами предусмотрят площадки для игр детей и отдыха взрослых. Здесь же оборудуют 173 машино-места.
ЖК с соседским центром
Проект ЖК на ул. Сизова, 20 в Барнауле / Фото: Бюро "Салют"
На ул. Сизова, 20, разрешили строить П-образный дом на 238 квартир. Одна из главных особенностей здания – безрамные стеклянные перегородки на балконах. Они могут складываться как гармошка, и жильцы квартир сами решают, когда закрывать или открывать окна.
Первые этажи ЖК займут помещения общественного назначения. Часть площадей застройщик оставит себе для офисов, а часть отдадут жильцам для создания соседского центра: здесь могут быть детские развивающие комнаты, зоны отдыха для взрослых, залы для просмотра фильмов. Под двором запроектирован паркинг на 59 машино-мест. Согласно разрешению на строительство, сдать ЖК девелопер должен до 25 октября 2026 года.
Дома в поле
Проекты домов в квартале 2012 / Фото: "Барнаулгражданпроект"
Первые два многоквартирника скоро начнут возводить в квартале 2012. Его в марте 2024 года на торгах приобрела компания СЗ "Сибирской уют" (входит в ГК "Союз" семьи Отмашкиных). Уже в июне девелопер презентовал проекты зданий.
Оба дома 16-этажные, один расположен в центре квартала, рядом с планируемыми поликлиникой, школой, общественно-деловой зоной. Эта многоэтажка спроектирована двухподъездной, рассчитанной на 190 квартир и 470 жителей.
Второй дом меньше, он одноподъездный, в нем проектом предусмотрено 95 квартир.
Под двором зданий заложен паркинг на 100 машино-мест, еще 90 мест оборудуют во дворе.
Фасады многоквартирников будут навесными с фактурой под камень белого, графитового цветов, а также оттенка "слоновая кость". Здания должны построить к лету 2026 года.
"Парковый" ЖК
Проект ЖК на ул. Антона Петрова, 210б и 210в / Фото: ООО "Графит"
На ул. Антона Петрова, 210б и 210в (на пересечении с ул. Островского, рядом с парком Целинников) скоро приступят к возведению ЖК в 17 и 25 этажей. В двух высотных зданиях предусмотрели 462 квартиры (весь набор вариантов, включая "четырешки"), в которых по расчетам смогут проживать 685 человек. Под всем ЖК будет парковка на 179 машино-мест, 51 место для автомобилей предусмотрят на территории двора.
Одна из особенностей проекта – наличие четырехэтажного корпуса между двумя высотками, в котором разместятся предприятия общественного питания и центр дополнительного образования. Разрешение на строительство ЖК действует до 8 октября 2029 года.
Со "спортивной" кровлей
Проект дома на ул. Юрина, 118д / Фото: "Мастерская Золотова", "Архи-Групп"
ЖК на 128 квартир возведут в Барнауле на ул. Юрина, 118д (пересечение с ул. Новороссийской), на месте частных домов. Дом рассчитан на проживание 206 человек. Большинство квартир (51) – студии по 29 квадратных метров.
Первый и второй уровни ЖК по проекту отданы под объекты общественного назначения. Последний этаж – технический. Под всем двором предусмотрен паркинг на 55 машино-мест.
Дополнительно машино-места разместят на участке и вдоль улиц. Места для отдыха взрослых во дворе вообще не нашли: эту зону оборудуют на крыше пристроенного двухэтажного магазина. Завершить проект должны до января 2027 года.
Комфорт в центре
Проект ЖК на ул. Пролетарской, 99 / Фото: ООО "Структура"
Восьмиэтажный ЖК повышенного класса комфорта возведут на ул. Пролетарской, 99. В доме будет 52 квартиры.
На первом этаже ЖК проектом предусмотрены два офисных помещения, кладовая для уборочного инвентаря. В подземном паркинге есть места для 17 автомобилей. Со второго по седьмой этажи дома, согласно проекту, находятся одно-двух- и трехкомнатные квартиры. На восьмом уровне предусмотрена пятикомнатная квартира, которая занимает почти половину всего этажа.
Во дворе появится пространство для игр, спорта, пикниковая зона, озеленение. У тротуара в границах участка сделают подогрев. Разращение на строительство дома действует до 19 августа 2027 года.
10:03:20 23-08-2024
элитная общага на потоке - зона барбеку, подземная парковка и бассейн на крыше.
на экскурсии студентам - скидка 3%
13:24:36 23-08-2024
Мусик (10:03:20 23-08-2024) элитная общага на потоке - зона барбеку, подземная парковка ... Читай же: для своих сотрудников. То есть для мигрантов. Их там в одном месте будет проще контролировать и проще выселять за ненадобностью.
11:42:49 24-08-2024
кто бы их там контролировал. А вот что в округе три колледжа , три школы никого не волнует.
23:07:34 30-08-2024
а как после такой застройки ездить по Юрина? Пробка обеспечена. утром Северо-западная стоит. Теперь Юрина встанет.