Квартал на окраине и общежитие на Потоке. Какие дома разрешили строить в Барнауле

Застройщики города снизили активность и пока редко начинают новые проекты

23 августа 2024, 08:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Антона Петрова, 210б и 210в / Фото: ООО "Графит"

С начала лета в Барнауле выдали шесть разрешений на строительство многоквартирных домов, а с января – восемь. Это один из самых низких показателей за последние годы. В числе проектов, которые получили "добро" от мэрии с июня по август, – первые дома в "золотом" квартале 2012, ЖК на ул. Антона Петрова, ул. Юрина, ул. Сизова.

Дом-общежитие

Проект общежитий ул. Чеглецова, 25а / Фото: "Алтайгражданпроект"

На месте снесенного административно-производственного здания на Потоке (ул. Чеглецова, 25а) возведут два общежития. Их построит компания "Жилищная инициатива" для своих сотрудников. Проект зданий успешно прошел градсовет в ноябре 2023 года, в марте 2024-го экспертиза выдала положительное заключение на документацию, а 7 июня компания получила разрешение на строительство первого здания. Его должны ввести в эксплуатацию не позднее 7 июня 2027 года.

Согласно проекту, оба корпуса возведут из силикатного кирпича, который затем покрасят. "Украшением" фасадов станут декоративные карнизы. Общее количество квартир секционного типа в обоих зданиях – 328. В каждой квартире есть свои кухонные зоны, балконы и санузлы. На дворовой территории между корпусами предусмотрят площадки для игр детей и отдыха взрослых. Здесь же оборудуют 173 машино-места.

ЖК с соседским центром

Проект ЖК на ул. Сизова, 20 в Барнауле / Фото: Бюро "Салют"

На ул. Сизова, 20, разрешили строить П-образный дом на 238 квартир. Одна из главных особенностей здания – безрамные стеклянные перегородки на балконах. Они могут складываться как гармошка, и жильцы квартир сами решают, когда закрывать или открывать окна.

Первые этажи ЖК займут помещения общественного назначения. Часть площадей застройщик оставит себе для офисов, а часть отдадут жильцам для создания соседского центра: здесь могут быть детские развивающие комнаты, зоны отдыха для взрослых, залы для просмотра фильмов. Под двором запроектирован паркинг на 59 машино-мест. Согласно разрешению на строительство, сдать ЖК девелопер должен до 25 октября 2026 года.

Дома в поле

Проекты домов в квартале 2012 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

Первые два многоквартирника скоро начнут возводить в квартале 2012. Его в марте 2024 года на торгах приобрела компания СЗ "Сибирской уют" (входит в ГК "Союз" семьи Отмашкиных). Уже в июне девелопер презентовал проекты зданий.

Оба дома 16-этажные, один расположен в центре квартала, рядом с планируемыми поликлиникой, школой, общественно-деловой зоной. Эта многоэтажка спроектирована двухподъездной, рассчитанной на 190 квартир и 470 жителей.

Второй дом меньше, он одноподъездный, в нем проектом предусмотрено 95 квартир.

Под двором зданий заложен паркинг на 100 машино-мест, еще 90 мест оборудуют во дворе.

Фасады многоквартирников будут навесными с фактурой под камень белого, графитового цветов, а также оттенка "слоновая кость". Здания должны построить к лету 2026 года.

"Парковый" ЖК

Проект ЖК на ул. Антона Петрова, 210б и 210в / Фото: ООО "Графит"

На ул. Антона Петрова, 210б и 210в (на пересечении с ул. Островского, рядом с парком Целинников) скоро приступят к возведению ЖК в 17 и 25 этажей. В двух высотных зданиях предусмотрели 462 квартиры (весь набор вариантов, включая "четырешки"), в которых по расчетам смогут проживать 685 человек. Под всем ЖК будет парковка на 179 машино-мест, 51 место для автомобилей предусмотрят на территории двора.

Одна из особенностей проекта – наличие четырехэтажного корпуса между двумя высотками, в котором разместятся предприятия общественного питания и центр дополнительного образования. Разрешение на строительство ЖК действует до 8 октября 2029 года.

Со "спортивной" кровлей

Проект дома на ул. Юрина, 118д / Фото: "Мастерская Золотова", "Архи-Групп"

ЖК на 128 квартир возведут в Барнауле на ул. Юрина, 118д (пересечение с ул. Новороссийской), на месте частных домов. Дом рассчитан на проживание 206 человек. Большинство квартир (51) – студии по 29 квадратных метров.

Первый и второй уровни ЖК по проекту отданы под объекты общественного назначения. Последний этаж – технический. Под всем двором предусмотрен паркинг на 55 машино-мест.

Дополнительно машино-места разместят на участке и вдоль улиц. Места для отдыха взрослых во дворе вообще не нашли: эту зону оборудуют на крыше пристроенного двухэтажного магазина. Завершить проект должны до января 2027 года.

Комфорт в центре

Проект ЖК на ул. Пролетарской, 99 / Фото: ООО "Структура"

Восьмиэтажный ЖК повышенного класса комфорта возведут на ул. Пролетарской, 99. В доме будет 52 квартиры.

На первом этаже ЖК проектом предусмотрены два офисных помещения, кладовая для уборочного инвентаря. В подземном паркинге есть места для 17 автомобилей. Со второго по седьмой этажи дома, согласно проекту, находятся одно-двух- и трехкомнатные квартиры. На восьмом уровне предусмотрена пятикомнатная квартира, которая занимает почти половину всего этажа.

Во дворе появится пространство для игр, спорта, пикниковая зона, озеленение. У тротуара в границах участка сделают подогрев. Разращение на строительство дома действует до 19 августа 2027 года.