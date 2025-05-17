Комплекс из нескольких магазинов планируют построить в Барнауле в перспективном районе

Проект рассмотрели на заседании градсовета

17 мая 2025, 08:10, ИА Амител

Проект магазина на улице Гоголя в Барнауле

Небольшой одноэтажный магазин планируют построить в Барнауле по адресу улица Гоголя, 100. В перспективе заказчик намерен освоить соседний участок и сделать комплекс из нескольких подобных объектов. Проект рассмотрели 15 мая на заседании градсовета.

Что известно о проекте?

Над ним работала "Мастерская Золотова". Участок под застройку площадью 573 квадратных метра расположен в зоне СОД1 (смешанной, общественно-деловой) и выходит на красную линию улицы Гоголя. Однако, по словам Золотова, существует перспектива расширения территории и увеличения объема строительства до двух- и трехэтажного здания.

Проблема в том, что ГПЗУ выдано только на эту небольшую площадку. Пока инвестор его не освоит – к соседнему участку "притрагиваться" нельзя. Владимир Золотов представил письмо от владельца смежного участка по адресу ул. Гоголя 98, который подтверждает, что эту территорию хотят присоединить и использовать в доработанном проекте, который планируют возвести на ул. Гоголя.

Что касается проекта магазина, то здание будет площадью 110 кв. м. При отделке фасадов планируют использовать композитные панели и витражи. Подразумеваются места для кондиционеров на фасаде, замаскированные щитом в цвет отделки фасада, и подсветка по верхней части здания. Рядом сделают парковку для автомобилей.

В будущем два участка объединят. Одноэтажный магазин станет частью торгового комплекса. Это позволит разместить здание ТЦ в шести метрах от красной линии, выполнить благоустройство и организовать пешеходные зоны. Пристройку можно будет сделать двух- или трехэтажной, с витражным остеклением и легкими колоннами, придающими строению воздушность.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом вопросов не было. В частности, директор ассоциации "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин рассказал, что данный участок очень проблемный и много лет никто не знал, что с ним делать. Теперь ситуация изменится.

"Учитывая недалекую перспективу, проект сразу привлекает внимание своим расположением. В дальнейшем здесь сформируется симпатичная площадка, которая благодаря тому, что здание будет отодвинуто от красной линии, акцентирует угол улиц Радищева и Гоголя. Переменное остекление с простенками и без них даст положительный эффект", – заявил Шадрин.

В итоге проект одобрили.