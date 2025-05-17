Комплекс из нескольких магазинов планируют построить в Барнауле в перспективном районе
Проект рассмотрели на заседании градсовета
17 мая 2025, 08:10, ИА Амител
Небольшой одноэтажный магазин планируют построить в Барнауле по адресу улица Гоголя, 100. В перспективе заказчик намерен освоить соседний участок и сделать комплекс из нескольких подобных объектов. Проект рассмотрели 15 мая на заседании градсовета.
Что известно о проекте?
Над ним работала "Мастерская Золотова". Участок под застройку площадью 573 квадратных метра расположен в зоне СОД1 (смешанной, общественно-деловой) и выходит на красную линию улицы Гоголя. Однако, по словам Золотова, существует перспектива расширения территории и увеличения объема строительства до двух- и трехэтажного здания.
Проблема в том, что ГПЗУ выдано только на эту небольшую площадку. Пока инвестор его не освоит – к соседнему участку "притрагиваться" нельзя. Владимир Золотов представил письмо от владельца смежного участка по адресу ул. Гоголя 98, который подтверждает, что эту территорию хотят присоединить и использовать в доработанном проекте, который планируют возвести на ул. Гоголя.
Что касается проекта магазина, то здание будет площадью 110 кв. м. При отделке фасадов планируют использовать композитные панели и витражи. Подразумеваются места для кондиционеров на фасаде, замаскированные щитом в цвет отделки фасада, и подсветка по верхней части здания. Рядом сделают парковку для автомобилей.
В будущем два участка объединят. Одноэтажный магазин станет частью торгового комплекса. Это позволит разместить здание ТЦ в шести метрах от красной линии, выполнить благоустройство и организовать пешеходные зоны. Пристройку можно будет сделать двух- или трехэтажной, с витражным остеклением и легкими колоннами, придающими строению воздушность.
Что сказали о проекте эксперты?
В целом вопросов не было. В частности, директор ассоциации "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин рассказал, что данный участок очень проблемный и много лет никто не знал, что с ним делать. Теперь ситуация изменится.
"Учитывая недалекую перспективу, проект сразу привлекает внимание своим расположением. В дальнейшем здесь сформируется симпатичная площадка, которая благодаря тому, что здание будет отодвинуто от красной линии, акцентирует угол улиц Радищева и Гоголя. Переменное остекление с простенками и без них даст положительный эффект", – заявил Шадрин.
В итоге проект одобрили.
08:22:34 17-05-2025
Необходимая инфраструктура! Потом школы, садики, спортплощадки и гаражи..
13:08:42 17-05-2025
dok_СФ (08:22:34 17-05-2025) Необходимая инфраструктура! Потом школы, садики, спортплощад...
Так часто читаешь про стройку всяких торговых центров в городе!!!Зачем так много магазинов???
Эту землю не вернуть потом! Очень хочется прочитать, что рядом началась стройка поликлиники, школы. Но вы сами в это верите?!
09:18:09 17-05-2025
СТРОЯТ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ГОРОДА?
А в городе строят приюты для бездомных, хосписы, дома детского творчества, технопарки, приюты для животных, библиотеки и многое другое?
Я так понимаю, в городе хватает поликлиник, они все с качественным ремонтом?
10:12:18 17-05-2025
Гость (09:18:09 17-05-2025) СТРОЯТ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ГОРОДА? А в городе строят п... Строй. Никто не мешает. Данный магазин - частное вложение средств в надежде на прибыль.
14:06:10 17-05-2025
Гость (09:18:09 17-05-2025) СТРОЯТ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ГОРОДА? А в городе строят п... Почему я, на своем собственном участке, за свои собственные деньги, должке удовлетворять твои хотелки? Покупай участок, бери кредит и вперед! Строй приюты для бездомных, хосписы, дома детского творчества, технопарки, приюты для животных, библиотеки и многое другое? Удачи!
10:46:19 17-05-2025
Это нога у кого надо нога
14:43:28 17-05-2025
Гость (10:46:19 17-05-2025) Это нога у кого надо нога... Причем тут нога? Купи участок, согласуй проект и строй. Слабо?