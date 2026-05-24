Категорий-счастливчиков в этот раз будет не так много, как в мае

24 мая 2026, 07:08, ИА Амител

Российские деньги, рубли / Фото: amic.ru

В июне, как это и происходит каждый месяц, определенные категории пенсионеров начнут получать больше денег. Впрочем, для этого гражданину нужно соответствовать определенным условиям.

О том, кому и на сколько повысят пенсию с 1 июня 2026 года, — в материале amic.ru.

1 Пенсионеры, отметившие 80-летие Гражданам, которые получают страховую пенсию по старости, по достижении 80-летнего возраста положена прибавка. Им государство удваивает размер фиксированной выплаты — это сумма, которая уже "зашита" в структуре ежемесячной пенсии. В 2026-м эта выплата составляет 9584,69 рубля — на столько и увеличится размер пенсии. Но 80-летним положена также еще и надбавка за уход — 1413,86 рубля. Такое повышение в июне ждет пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в мае 2026 года.

2 Пенсионеры с первой группой инвалидности Такое же повышение проводят и для пенсионеров, которые оформили I группу инвалидности. Как и 80-летним, им удваивают размер фиксированной выплаты. Так что размер прибавки для пенсионеров, оформивших инвалидность в мае, с 1 июня составит 9584,69 рубля. Важно учитывать, что гражданину РФ могут удвоить фиксированную ставку только один раз. Так что пенсионеры, уже перешагнувшие 80-летний порог, в случае оформления инвалидности второй прибавки не получат. Как и пенсионеры с I группой инвалидности, которым исполнилось 80 лет.