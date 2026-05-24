Кому и на сколько повысят пенсию с 1 июня 2026 года?
Категорий-счастливчиков в этот раз будет не так много, как в мае
24 мая 2026, 07:08, ИА Амител
Российские деньги, рубли / Фото: amic.ru
В июне, как это и происходит каждый месяц, определенные категории пенсионеров начнут получать больше денег. Впрочем, для этого гражданину нужно соответствовать определенным условиям.
О том, кому и на сколько повысят пенсию с 1 июня 2026 года, — в материале amic.ru.
1
Пенсионеры, отметившие 80-летие
Гражданам, которые получают страховую пенсию по старости, по достижении 80-летнего возраста положена прибавка. Им государство удваивает размер фиксированной выплаты — это сумма, которая уже "зашита" в структуре ежемесячной пенсии. В 2026-м эта выплата составляет 9584,69 рубля — на столько и увеличится размер пенсии. Но 80-летним положена также еще и надбавка за уход — 1413,86 рубля.
Такое повышение в июне ждет пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в мае 2026 года.
2
Пенсионеры с первой группой инвалидности
Такое же повышение проводят и для пенсионеров, которые оформили I группу инвалидности. Как и 80-летним, им удваивают размер фиксированной выплаты.
Так что размер прибавки для пенсионеров, оформивших инвалидность в мае, с 1 июня составит 9584,69 рубля.
Важно учитывать, что гражданину РФ могут удвоить фиксированную ставку только один раз. Так что пенсионеры, уже перешагнувшие 80-летний порог, в случае оформления инвалидности второй прибавки не получат. Как и пенсионеры с I группой инвалидности, которым исполнилось 80 лет.
3
Пенсионеры, уволившиеся с работы
Работающим пенсионерам сейчас индексируют размер ежемесячных выплат так же, как и неработающим. Но на протяжении долгого времени эта индексация была заморожена, из-за чего между размерами выплат для двух категорий образовался разрыв.
Чтобы пенсию пересчитали с учетом всех пропущенных индексаций, пенсионеру надо официально закончить свою трудовую деятельность. Так что с 1 июня повышение пенсии положено тем, кто уволился в мае.
07:32:32 24-05-2026
Пенсионеры!!! В воскресенье, 24 мая 17-00, на стадионе Динамо, наши футболисты проводят игру с гостями из Челябинска! Несмотря на то, что наши находятся на последнем месте в турнирной таблице на 12 месте (в прошло году в середине таблицы, шестые), приходи и пенсионер и кто помоложе поддержать наших! Поднимем моральный дух и займём 1 место!)
Ещё не так давно, на стадион шли люди как на демонстрацию, перекрывая проспект Ленина.
Пенсионеры, хватит быть пассивными, приходите. С собой берите тёплые куртки и шапки, в воскресенье ещё тепла не будет.
Билет стоит недорого, мест на трибуне полно. Возьмите простой пакет, постелить на лавочку. Туалеты на стадионе есть.
Кстати, на Динамо уложили новый искусственный газон, ранее был натуральный, но куцый).
08:51:14 24-05-2026
Гость (07:32:32 24-05-2026) Пенсионеры!!! В воскресенье, 24 мая 17-00, на стадионе Динам... Смотреть на Динамо,занимающую последнее место в 5 по уровню лиги???!!!!
Они ещё должны болельщикам доплачивать,что отважатся смотреть на "убожество".По другому это действие на поле назвать нельзя!
07:43:22 24-05-2026
Достали уже с повышениями пенсий! Уже фантазии не хватет на что и куда потратить, пачки денег дома складывать некуда! Ну сколько можно?!
08:56:29 24-05-2026
Мои молодые родственники читают только заголовки и думают, что мне каждый месяц повышают пенсию. И многие так думают и злятся
13:44:23 24-05-2026
Все одно и тоже а реально пенсия только меньше т.к цены повышаются больше чем индексация надо уже выходить на улицы скоро вообще ничего позволить не сможем если будем дальше молчать
15:26:47 24-05-2026
Не нойте! Пенсию повышают ежегодно! Спасибо.
У меня,к примеру,за 10 лет на пенсии достигла аж 21 тыс.!!!
А вот про своих работодателей,начальников ни разу не читала,что им повысили что-то. Какого им?! Да вообще мало про кого пишут!