В Госдуме предложили дать военным пенсионерам полную страховую пенсию по старости

Александр Аксененко считает несправедливым, что бывшие военнослужащие с длительным гражданским стажем лишены фиксированной выплаты, в отличие от других граждан

15 мая 2026, 11:33, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Аксененко направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением изменить правила назначения страховой пенсии по старости для военных пенсионеров, которые после увольнения со службы приобрели длительный гражданский стаж. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По действующему законодательству военный пенсионер может выполнить все условия для назначения страховой пенсии по старости (пенсионный возраст, необходимый гражданский стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент), но при этом не получает фиксированную выплату.

Причина — часть 1 статьи 16 закона "О страховых пенсиях", которая исключает из числа получателей фиксированной выплаты лиц, уже получающих пенсию за выслугу лет или по инвалидности по военному закону.

Аксененко приводит разъяснение Соцфонда РФ: для назначения страховой пенсии военному пенсионеру учитывается только гражданский стаж, в период которого уплачивались страховые взносы. Периоды службы, уже учтенные в военной пенсии, не включаются.

По мнению депутата, это ограничение несправедливо по отношению к тем, кто после увольнения проработал в гражданской сфере 25 и более лет, фактически заново сформировал пенсионные права и наравне с другими работниками участвовал в финансировании пенсионной системы.

Парламентарий предлагает внести изменения в статью 16 закона "О страховых пенсиях", чтобы исключение из фиксированной выплаты не распространялось на военных пенсионеров с длительным гражданским стажем (не учтенным при назначении военной пенсии).

Реализация инициативы, уверен Аксененко, устранит социальную несправедливость, когда человек сначала служит, затем десятилетиями работает в гражданской сфере, а на пенсии получает усеченную выплату.

Кроме того, поправка будет стимулировать официальную занятость бывших военнослужащих — длительная легальная работа после увольнения станет реально увеличивать объем пенсионных прав.