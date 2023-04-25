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Кому положен выходной в праздничный нерабочий день 29 апреля 2023 года?

Суббота, 29 апреля, — нерабочий день. Но, к сожалению, этот выходной положен не всем россиянам

25 апреля 2023, 15:52, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В этом году нерабочие дни, связанные с майскими праздниками, выпадают на 29-30 апреля и 1 мая, а также 6-9 мая. Самое время поехать на дачу или отправиться в мини-путешествие на три дня.

Однако у некоторых отдых, увы, продлится меньше из-за особого рабочего графика – и субботы "выпадут". Что это значит, кому положен выходной в субботу, 29 апреля, 2023-го, а кому – нет, разобрался amic.ru.

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Кому положен выходной 29 апреля?

Выходной 29 апреля положен только тем, кто работает по пятидневке. Этот день выпадает на субботу. Так что вперёд, навстречу отдыху!
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Ну а кому 29 апреля придётся работать?

Работать 29 апреля всё-таки придётся тем, у кого шестидневный график.

В таком случае нерабочими будут только 30 апреля и 1 мая. Но не отчаивайтесь: за это время тоже можно хорошо и качественно отдохнуть.

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Какие дни – рабочие?

Рабочими для всех россиян будут дни между выходными, связанными с Праздником Весны и Труда и Днём Победы, – с 2 по 5 мая.
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Чем заняться на майские праздники?

Это зависит от вас и ваших увлечений. Можно съездить на дачу и оценить масштаб предстоящих работ, погулять, навестить друзей или родственников, а также просто посидеть дома. Да и ещё много чего, стоит лишь проявить фантазию.

Как весело и с пользой провести майские праздники — в подборке amic.ru.

Фото: pixabay.com

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