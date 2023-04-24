Стало известно, будет ли рабочая пятница перед первыми майскими выходными сокращённой

24 апреля 2023, 13:13, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com

В этом году часть нерабочих дней, приуроченных к майским праздникам, придётся на субботы и воскресенья.

На этой неделе им предшествует рабочая пятница, 28 апреля. Будет ли она сокращённой – читайте на amic.ru.

И всё же, майские праздничные выходные – это какие дни недели?

29, 30 апреля и 1 мая – это суббота, воскресенье и понедельник. А нерабочие 6-9 мая придутся на дни с субботы по вторник.

Такой график отдыха относится к тем, кто работает на пятидневке.

Пятница, 28 апреля, будет сокращённым рабочим днём?

Увы, нет. Пятница 28 апреля не будет сокращённым рабочим днём, так как не предшествует официальному празднику 1 мая.

Правда ли, что майские выходные предлагают сделать длинными?

Да, правда. Депутаты Госдумы от "Новых людей" предлагают сделать майские выходные длинными – с 1 по 9 мая ежегодно.

Но при этом, считают они, нужно укоротить новогоднюю неделю и оставить нерабочими только 1-3 января.