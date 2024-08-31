Концерт SHAMAN на Дне Ставрополя потребовали отменить из-за неадекватного гонорара
Помимо 15 млн рублей за концерт, потребуется еще 4,6 млн на расходы певца и его команды
31 августа 2024, 08:00, ИА Амител
Жители Ставрополья потребовали отменить концерт SHAMAN из-за неадекватного гонорара, который выделили через региональный бюджет, пишет Telegram-канал "Плохие новости 18+".
Информация о гонораре в размере 15 млн рублей за часовое выступление появилась на сайте госзакупок. Как пишут местные СМИ, помимо этих денег, еще 4,6 млн рублей уйдут на расходы певца и его команды.
"Выбор артиста на праздновании Дня Ставрополя и края связан с патриотичностью его репертуара, исполняемыми духоподъемными песнями, что имеет актуальное звучание в настоящее время", – пояснили власти.
Депутат Госдумы Нина Останина возмутилась размером гонорара SHAMAN и призвала губернатора Оренбургской области отказаться от выделения 16 млн рублей на концерт.
08:17:28 31-08-2024
Дорогие нынче " патриоты". А просто в виде благотворительного выступления певуну нельзя спеть свои хиты?
09:29:24 31-08-2024
Гость (08:17:28 31-08-2024) Дорогие нынче " патриоты". А просто в виде благотворительног... А просто в виде благотворительности ему аппаратуру бесплатно доставят, перелёт бесплатно, режиссёры, осветители, звукооператоры, подтанцовка, бэк - вокал - всё это вы оплатите? Всё это оплачивает шаман из своего гонорара
10:16:56 31-08-2024
Гость (08:17:28 31-08-2024) Дорогие нынче " патриоты". А просто в виде благотворительног... У нас рынок уже более 30 лет.. чему удивляться, если только на диване..
12:08:48 31-08-2024
dok_CФ (10:16:56 31-08-2024) У нас рынок уже более 30 лет.. чему удивляться, если только ... т.е. этот шаман в рынке? А почему ему деньги из бюджета платят?
22:09:07 31-08-2024
Гость (12:08:48 31-08-2024) т.е. этот шаман в рынке? А почему ему деньги из бюджета плат... Бюджетные деньги собраны, так же из налогов рыночной экономики - противоречия нет. Сегодня колбаса по 3, налог один, завтра по 5 - налог также больше.. А уж как распределяют бюджет - вопрос к народным депутатам..
08:53:38 31-08-2024
Работа у него такая. Петь патриотичные песни и быть патриотом на сцене. За работу обычно платят. Что в этом удивительного
09:59:04 31-08-2024
Гость (08:53:38 31-08-2024) Работа у него такая. Петь патриотичные песни и быть патриото...
Не удивительно то, что люди тотатльно тупеют и ты не исключение.
10:49:48 31-08-2024
Гость (08:53:38 31-08-2024) Работа у него такая. Петь патриотичные песни и быть патриото... это выходит цена патриотизма,вот только не понятно почему у бойцов СВО ценник значительно меньше почему то
09:29:27 31-08-2024
Ничего личного. Просто бизнес.
09:42:40 31-08-2024
Патриотизм нынче в цене, пусть платят.
10:38:10 31-08-2024
Шаман свое дело знает! Талант он и в Африке талант!
11:00:02 31-08-2024
фу, какой же он... неприятный, что даже слышать о нем не хочется, не то что слушать.
11:13:02 31-08-2024
Шаман деньги зарабатывает.Некоторые артисты (непатриоты) уехали в Израйль и тоже деньги зарабатывают,разъезжая.Может они там гопачка танцуют.Что в этом удивительного?
12:10:47 31-08-2024
Гость (11:13:02 31-08-2024) Шаман деньги зарабатывает.Некоторые артисты (непатриоты) уех...
Они там могут хоть Яблочко отплясывать за деньги местных жителей, а этому крашеному Товарищу будут платить из бюджета, который по сути есть наши деньги, которые должны идти на образование, медицину и инфраструктуру.