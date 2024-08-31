Концерт SHAMAN на Дне Ставрополя потребовали отменить из-за неадекватного гонорара

Помимо 15 млн рублей за концерт, потребуется еще 4,6 млн на расходы певца и его команды

31 августа 2024, 08:00, ИА Амител

SHAMAN / Фото: t.me/shaman_channel

Жители Ставрополья потребовали отменить концерт SHAMAN из-за неадекватного гонорара, который выделили через региональный бюджет, пишет Telegram-канал "Плохие новости 18+".

Информация о гонораре в размере 15 млн рублей за часовое выступление появилась на сайте госзакупок. Как пишут местные СМИ, помимо этих денег, еще 4,6 млн рублей уйдут на расходы певца и его команды.

"Выбор артиста на праздновании Дня Ставрополя и края связан с патриотичностью его репертуара, исполняемыми духоподъемными песнями, что имеет актуальное звучание в настоящее время", – пояснили власти.

Депутат Госдумы Нина Останина возмутилась размером гонорара SHAMAN и призвала губернатора Оренбургской области отказаться от выделения 16 млн рублей на концерт.