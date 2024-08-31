НОВОСТИКультура

Концерт SHAMAN на Дне Ставрополя потребовали отменить из-за неадекватного гонорара

Помимо 15 млн рублей за концерт, потребуется еще 4,6 млн на расходы певца и его команды

31 августа 2024, 08:00, ИА Амител

SHAMAN / Фото: t.me/shaman_channel
SHAMAN / Фото: t.me/shaman_channel

Жители Ставрополья потребовали отменить концерт SHAMAN из-за неадекватного гонорара, который выделили через региональный бюджет, пишет Telegram-канал "Плохие новости 18+".

Информация о гонораре в размере 15 млн рублей за часовое выступление появилась на сайте госзакупок. Как пишут местные СМИ, помимо этих денег, еще 4,6 млн рублей уйдут на расходы певца и его команды.

"Выбор артиста на праздновании Дня Ставрополя и края связан с патриотичностью его репертуара, исполняемыми духоподъемными песнями, что имеет актуальное звучание в настоящее время", – пояснили власти.

Депутат Госдумы Нина Останина возмутилась размером гонорара SHAMAN и призвала губернатора Оренбургской области отказаться от выделения 16 млн рублей на концерт.

Микрофоны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1293398

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НОВОСТИКультура

культура скандалы

Комментарии 14

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Гость

08:17:28 31-08-2024

Дорогие нынче " патриоты". А просто в виде благотворительного выступления певуну нельзя спеть свои хиты?

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Гость

09:29:24 31-08-2024

Гость (08:17:28 31-08-2024) Дорогие нынче " патриоты". А просто в виде благотворительног... А просто в виде благотворительности ему аппаратуру бесплатно доставят, перелёт бесплатно, режиссёры, осветители, звукооператоры, подтанцовка, бэк - вокал - всё это вы оплатите? Всё это оплачивает шаман из своего гонорара

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dok_CФ

10:16:56 31-08-2024

Гость (08:17:28 31-08-2024) Дорогие нынче " патриоты". А просто в виде благотворительног... У нас рынок уже более 30 лет.. чему удивляться, если только на диване..

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Гость

12:08:48 31-08-2024

dok_CФ (10:16:56 31-08-2024) У нас рынок уже более 30 лет.. чему удивляться, если только ... т.е. этот шаман в рынке? А почему ему деньги из бюджета платят?

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dok_CФ

22:09:07 31-08-2024

Гость (12:08:48 31-08-2024) т.е. этот шаман в рынке? А почему ему деньги из бюджета плат... Бюджетные деньги собраны, так же из налогов рыночной экономики - противоречия нет. Сегодня колбаса по 3, налог один, завтра по 5 - налог также больше.. А уж как распределяют бюджет - вопрос к народным депутатам..

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Гость

08:53:38 31-08-2024

Работа у него такая. Петь патриотичные песни и быть патриотом на сцене. За работу обычно платят. Что в этом удивительного

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Гость

09:59:04 31-08-2024

Гость (08:53:38 31-08-2024) Работа у него такая. Петь патриотичные песни и быть патриото...
Не удивительно то, что люди тотатльно тупеют и ты не исключение.

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гость

10:49:48 31-08-2024

Гость (08:53:38 31-08-2024) Работа у него такая. Петь патриотичные песни и быть патриото... это выходит цена патриотизма,вот только не понятно почему у бойцов СВО ценник значительно меньше почему то

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Кхм...

09:29:27 31-08-2024

Ничего личного. Просто бизнес.

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Мимонепроходящий

09:42:40 31-08-2024

Патриотизм нынче в цене, пусть платят.

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из совхоза

10:38:10 31-08-2024

Шаман свое дело знает! Талант он и в Африке талант!

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Элен без ребят

11:00:02 31-08-2024

фу, какой же он... неприятный, что даже слышать о нем не хочется, не то что слушать.

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Гость

11:13:02 31-08-2024

Шаман деньги зарабатывает.Некоторые артисты (непатриоты) уехали в Израйль и тоже деньги зарабатывают,разъезжая.Может они там гопачка танцуют.Что в этом удивительного?

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Гость

12:10:47 31-08-2024

Гость (11:13:02 31-08-2024) Шаман деньги зарабатывает.Некоторые артисты (непатриоты) уех...
Они там могут хоть Яблочко отплясывать за деньги местных жителей, а этому крашеному Товарищу будут платить из бюджета, который по сути есть наши деньги, которые должны идти на образование, медицину и инфраструктуру.

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