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Кондуктор с надписью на футболке "Привет, уроды" возмутила жителей Алтая

Впрочем, как отметили некоторые, дресс-кода для кондукторов нет

30 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Кондуктор / Фото: t.me/solundar04
Кондуктор / Фото: t.me/solundar04

В Республике Алтай пассажиров автобуса № 100 возмутило приветствие от кондуктора в футболке с надписью "Привет, уроды", сообщает канал "Республика Алтай в Telegram"

"На замечания еще и огрызалась", – рассказали жители.

В комментариях к сообщению отметили, что дресс-кода для кондукторов нет, поэтому может приходить и в одежде с вызывающими надписями. С другой стороны, добавили другие, если бы она пришла в такой футболке, например, в церковь, то "было бы шуму и пыли до небес".

Комментарий Минтранса Республики Алтай
Человека, выполнявшего функции кондуктора, отстранили от работы. Как пояснили в Союзе автопредпринимателей, это была замена действующего кондуктора.Ранее в Барнауле кондуктор трамвая отругал и ударил женщину.

Виктория Гальцева / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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общественный транспорт Республика Алтай

Комментарии 18

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Гость

14:04:25 30-05-2025

Походу возмутились только те, кто себя считает таковыми

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Мимопроходящий

14:12:07 30-05-2025

Так это про Республику Алтай история?? Ну а что не так, очень правильный принт..

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Гость

14:23:42 30-05-2025

Плохо с юмором и с самооценкой у населения, я бы только улыбнулась увидев такую надпись.

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Гость

14:28:12 30-05-2025

Сразу видно, доброжелательная женщина, даже уродов приветствует.

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Musik

14:46:25 30-05-2025

Гость (14:28:12 30-05-2025) Сразу видно, доброжелательная женщина, даже уродов приветств... а как вы отреагируете если вам памперс использованный на голову наденут?
строго взглянете на наглеца?
штош, вы на правильном пути к званию заслуженный куколд!

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Кхм...

17:07:56 30-05-2025

Musik (14:46:25 30-05-2025) а как вы отреагируете если вам памперс использованный на гол... Не стоит принимать близко к сердцу. Кондуктор вас даже не знает.
😁

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ППШариков

14:47:48 30-05-2025

Всем не угодишь...

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Гость

14:57:52 30-05-2025

Так это же на болгарском: красавчики!!! Журнал был в советское время, так и назывался: УРОДА, дефицитный.

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Гость

16:18:17 30-05-2025

Гость (14:57:52 30-05-2025) Так это же на болгарском: красавчики!!! Журнал был в советск... УРОДА -польский журнал был

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Элен без ребят

17:42:39 30-05-2025

Гость (14:57:52 30-05-2025) Так это же на болгарском: красавчики!!! Журнал был в советск... урода- это красота на польском

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Гость

16:46:16 30-05-2025

Во времена пейджеров оператор вместо сообщения "Мы у Родины"(кинотеатр) иногда передавала "Мы уродины")

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Гость

17:51:06 30-05-2025

Гость (16:46:16 30-05-2025) Во времена пейджеров оператор вместо сообщения "Мы у Родины"... Училась там дано.. выходя из автобуса спрашивали: ,,вы уродины выходите?,,))

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Гость

16:47:57 30-05-2025

Психические уроды наверное считают каждую надпись направленную на них и к ним!?...

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Элен без ребят

17:49:04 30-05-2025

возмущающиеся граждане - очень странные. зачем они все встречные надписи на себя примеряют?
пс. на работу я в такой футболке не пошла бы, но мне такую надо. я буду в ней навстречу самокатчикам ходить. пока с рогаткой.

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Гость

17:56:22 30-05-2025

Элен без ребят (17:49:04 30-05-2025)я буду в ней навстречу самокатчикам ходить. пока с рогаткой. Купите вилы. Они действеннее останавливают балбесов.

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гость

19:40:49 30-05-2025

Гость (17:56:22 30-05-2025) Купите вилы. Они действеннее останавливают балбесов.... И не только, они и умного запросто остановят, а при навыках работы можно и собак на ноль умножать. Еще пару серпов за пояс и вас вообще все объезжать будут)))

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Элен без ребят

20:55:47 30-05-2025

Гость (17:56:22 30-05-2025) Купите вилы. Они действеннее останавливают балбесов.... не, вилы как- то не эстетично. #яжедевочка

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Гость

11:47:34 01-06-2025

Да так оно и есть.

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