Кондуктор с надписью на футболке "Привет, уроды" возмутила жителей Алтая

Впрочем, как отметили некоторые, дресс-кода для кондукторов нет

30 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Кондуктор / Фото: t.me/solundar04

В Республике Алтай пассажиров автобуса № 100 возмутило приветствие от кондуктора в футболке с надписью "Привет, уроды", сообщает канал "Республика Алтай в Telegram".

"На замечания еще и огрызалась", – рассказали жители.

В комментариях к сообщению отметили, что дресс-кода для кондукторов нет, поэтому может приходить и в одежде с вызывающими надписями. С другой стороны, добавили другие, если бы она пришла в такой футболке, например, в церковь, то "было бы шуму и пыли до небес".

Комментарий Минтранса Республики Алтай

Человека, выполнявшего функции кондуктора, отстранили от работы. Как пояснили в Союзе автопредпринимателей, это была замена действующего кондуктора.Ранее в Барнауле кондуктор трамвая отругал и ударил женщину.