Конфликт на Украине может продлиться до 2032 года, заявил немецкий генерал
По словам Кристиана Фрейдинга, власти Германии "готовы к длительной войне"
11 сентября 2023, 11:43, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Немецкий генерал Кристиан Фрейдинг допустил, что конфликт между Россией и Украиной может продлиться еще долго. Об этом пишет "МК".
"Мы готовы к длительной войне. Помощь Украине уже финансово обеспечена к 2032 году", – заявил военный во время визита на Украину.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным заявил, что никаких перспектив для достижения мира на Украине пока не просматривается.
12:01:48 11-09-2023
власти Германии "готовы к длительной войне" --- немцы опять готовы к войне