Конфликт на Украине может продлиться до 2032 года, заявил немецкий генерал

По словам Кристиана Фрейдинга, власти Германии "готовы к длительной войне"

11 сентября 2023, 11:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Немецкий генерал Кристиан Фрейдинг допустил, что конфликт между Россией и Украиной может продлиться еще долго. Об этом пишет "МК".

"Мы готовы к длительной войне. Помощь Украине уже финансово обеспечена к 2032 году", – заявил военный во время визита на Украину.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным заявил, что никаких перспектив для достижения мира на Украине пока не просматривается.