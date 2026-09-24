Конкурс красоты, ради которого Соседов приехал в Нерюнгри, посвятят его памяти
Организаторы конкурса передали сотрудникам полиции записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент падения
24 сентября 2026, 09:30, ИА Амител
Конкурс красоты и моды "Жемчужина Дальнего Востока — 2026", ради которого Сергей Соседов приехал в Нерюнгри незадолго до смерти, все же состоится 25 сентября. Организаторы решили посвятить мероприятие памяти музыкального критика, но отказаться от развлекательной части программы, сообщает Baza.
В частности, на конкурсе не состоится запланированное выступление певицы Алисы Мон. Остальную развлекательную программу также отменят, сохранив сам конкурс и изменив его формат после трагедии.
По информации Baza, Соседов должен был возглавить жюри "Жемчужины Дальнего Востока — 2026". В Нерюнгри журналист приехал из Благовещенска, где находился перед поездкой в Якутию.
Однако принять участие в мероприятии не успел. 23 сентября в Нерюнгри он упал с лестницы и получил тяжелые травмы. Музыкальному критику вызвали скорую помощь. Медики вынесли его на носилках и доставили в больницу, однако спасти журналиста не удалось.
По данным Baza, Сергей Соседов скончался около 22:30 по московскому времени. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Организаторы конкурса передали сотрудникам полиции записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент падения или события непосредственно перед ним. По информации Telegram-канала, по факту произошедшего проводится проверка.
Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет. Широкую известность он получил как музыкальный критик и журналист, а также благодаря участию в телевизионных проектах и музыкальных шоу.
09:49:00 24-09-2026
Конкурс красоты и моды состоится.но музыкальным шоу не продолжится...
09:54:32 24-09-2026
хоть он этих бездарностей критиковал.... Жалко
10:25:21 24-09-2026
Гость (09:54:32 24-09-2026) хоть он этих бездарностей критиковал.... Жалко... Будучи сам бездарностью. Причем завистливой и хабальной.
13:55:38 24-09-2026
Если я не ошибаюсь первый раз я его увидел на ютубе он на украине с потапом и настей ве шоу "украина мы ищем таланты". Вел себя как то манерно всегда. И потом в России эта манерность не пропала.
13:57:41 25-09-2026
Гость (13:55:38 24-09-2026) Если я не ошибаюсь первый раз я его увидел на ютубе он на ук... =Акулы пера= - там он появился первый раз. думала сначала, что это женщина (по голосу), потом увидела каре. и подумала что ли этот самый. а зачем его на тв такого... но всегда с интересом слушала, что он говорил. хоть и отталкивала эта манерность. а сейчас таких (да и всяких разных) - пруд пруди, никого уже и не удивить.