Конкурс красоты, ради которого Соседов приехал в Нерюнгри, посвятят его памяти

Организаторы конкурса передали сотрудникам полиции записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент падения

24 сентября 2026, 09:30, ИА Амител

Сергей Соседов / Фото: соцсети критика

Конкурс красоты и моды "Жемчужина Дальнего Востока — 2026", ради которого Сергей Соседов приехал в Нерюнгри незадолго до смерти, все же состоится 25 сентября. Организаторы решили посвятить мероприятие памяти музыкального критика, но отказаться от развлекательной части программы, сообщает Baza.

В частности, на конкурсе не состоится запланированное выступление певицы Алисы Мон. Остальную развлекательную программу также отменят, сохранив сам конкурс и изменив его формат после трагедии.

По информации Baza, Соседов должен был возглавить жюри "Жемчужины Дальнего Востока — 2026". В Нерюнгри журналист приехал из Благовещенска, где находился перед поездкой в Якутию.

Однако принять участие в мероприятии не успел. 23 сентября в Нерюнгри он упал с лестницы и получил тяжелые травмы. Музыкальному критику вызвали скорую помощь. Медики вынесли его на носилках и доставили в больницу, однако спасти журналиста не удалось.

По данным Baza, Сергей Соседов скончался около 22:30 по московскому времени. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Организаторы конкурса передали сотрудникам полиции записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент падения или события непосредственно перед ним. По информации Telegram-канала, по факту произошедшего проводится проверка.

Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет. Широкую известность он получил как музыкальный критик и журналист, а также благодаря участию в телевизионных проектах и музыкальных шоу.