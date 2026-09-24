Музыкальный критик Сергей Соседов погиб во время поездки в Якутию

Одним из первых о смерти Соседова сообщил его коллега по проекту "Суперстар!" Вадим Такменев

24 сентября 2026, 07:38, ИА Амител

Сергей Соседов / Фото: соцсети критика

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет во время поездки в Якутию. Трагедия произошла в Нерюнгри, куда журналист приехал для участия в жюри международного конкурса "Жемчужина Дальнего Востока", пишет "Газета.ru".

Одним из первых о смерти Соседова сообщил его коллега по проекту "Суперстар!" Вадим Такменев.

"Мы все в шоке. Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта "Суперстар!" Сергея Соседова", — написал телеведущий.

По данным Telegram-канала Shot, критик приехал в Нерюнгри накануне. Финал конкурса, в жюри которого он должен был работать, был запланирован на 25 сентября.

Мать телеведущего Антонина Соседова рассказала РЕН ТВ, что несчастный случай произошел в гостинице. По ее словам, сын упал с лестницы и получил серьезную травму головы.

"Вот он спускался в отеле по лестнице и вот упал. Упал и повредил голову. Вызывали скорую. Тут же в больницу, но спасти не смогли", — рассказала Антонина Соседова.

Женщина призналась, что сначала не могла поверить в случившееся.

"Я думала, это все неправда", — сказала она.

По информации Shot, после падения Соседова госпитализировали и прооперировали, однако спасти его не удалось.

При этом в СМИ появились разные версии обстоятельств произошедшего. Mash сообщил, что причиной падения якобы мог стать оторвавшийся тромб. По информации издания, примерно за неделю до смерти телеведущий жаловался близким на плохое самочувствие и имел проблемы с сердцем.

Продюсер Сергей Дворцов также говорил о возможных проблемах со здоровьем.

"Умер он скоропостижно, насколько я знаю: пришел со съемок, стало плохо, врачи скорой не спасли", — рассказал Дворцов.

В то же время источник РИА Новости из окружения Соседова эту версию не подтвердил. По его словам, до происшествия журналист чувствовал себя нормально.

"Все было хорошо. Он ни на что не жаловался. Это несчастный случай, он поскользнулся на лестнице", — рассказал источник РИА Новости.

Друзья телеведущего сообщили StarHit, что после падения у него развился отек мозга. В ближайшие дни тело Соседова планируют доставить из Якутии в Москву, где пройдет церемония прощания.

Смерть критика произошла за несколько дней до премьеры нового сезона шоу "ВИА Суперстар!". Первый выпуск запланирован на 26 сентября. Соседов входил в состав жюри вместе с Лерой Кудрявцевой, Стасом Пьехой и Ириной Понаровской.

По словам Вадима Такменева, состоявшиеся съемки стали последними для его коллеги.

"Это была его последняя съемка. Теперь мы будем вглядываться в каждый кадр, чтобы запомнить последние минуты, дни и недели, проведенные вместе", — написал Такменев.

Он также сообщил, что новый сезон проекта посвятят памяти Сергея Соседова.

На смерть телеведущего отреагировал и продюсер Иосиф Пригожин, который рассказал, что знал критика еще со времен его работы на ТВ-6.

"Жизнь может оборваться, как тонкая нить, в любой момент", — сказал Пригожин.

Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Журналистскую карьеру начал в конце 1980-х годов, а одной из его первых заметных работ стало интервью с Эдитой Пьехой. В 1996 году Соседов с красным дипломом окончил факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Широкую известность ему принесла программа "Акулы пера" на ТВ-6. В разные годы он сотрудничал с изданиями "Российские вести", "Среда", "Лига наций", "Рок Держава" и "Хит-парад", а с 2010 по 2015 год работал в жюри шоу "Х-Фактор".

С 2021 года Соседов вел на НТВ ток-шоу "За гранью". В конце 2023 года телеканал сменил ведущего, и его место занял актер Тимур Еремеев. Сам критик впоследствии говорил, что тяжело воспринял это решение.

"Меня просто убрали по факту, просто выгнали из программы. Давайте называть вещи своими именами", — говорил критик.

После ухода из "За гранью" Соседов продолжил работать на телевидении и оставался постоянным участником музыкальных проектов НТВ, в том числе шоу "Суперстар!".