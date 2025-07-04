"Конский ценник". Как бизнес на Алтае готовится к закону о локализации автомобилей такси

Пока от иномарок избавляться не спешат

04 июля 2025, 08:30, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru

В России таксопарки массово избавляются от иномарок на фоне принятия закона о локализации такси. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, такой вывод сделали эксперты агрегатора по поиску машин Likvi. По их подсчетам за три месяца количество объявлений о продаже автомобилей, которые ранее были такси, выросло на 157%.

Так, на 1 июля 25 года в России на продажу было выставлено почти 36 тысяч Kia Rio, чуть меньше - Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Эти марки чаще всего используют в эконом- классе.

Сейчас под требования к уровню локализации подходят лишь несколько отечественных марок: Lada, Москвич, Evolute и XCITE. При этом, по словам представителей сферы, сегодня примерно половина из машин такси – иностранные. И больше всего их среди машин бизнес-класса, которыми преимущественно пользуются состоятельные лица. Владелец бийского таксопарка Василий Федотов вотметил, что ни он сам, ни его коллеги не торопятся продавать иномарки.

"Куда же денутся автомобили бизнес-класса? Toyota Camry, Mercedes, BMW. Будут ездить на "Москвичах", возить тех же депутатов на каких-то Lada Granta? Мне кажется, так не будет. Но без потерь не получится, потому что русские автомобили стоят много. Те же самые Lada Granta - у них конский ценник. Оптимальная цена такому автомобилю, я считаю, 500-600 тысяч", — заявил Федотов.

Некоторые владельцы бизнеса в сфере такси, напротив, стараются успеть приобрести иностранные автомобили, поскольку закон распространится только на вновь купленные автомобили. Закон вступит в силу в марте 2026-го, и все действующие такси внесут в региональные реестры, а значит – требования по локализации на эти авто распространяться не будут. Отметим, для субъектов Сибири и Калининградской области предусмотрена отсрочка до 1 марта 2028 года, а для Дальневосточного федерального округа — до 1 марта 2030 года.