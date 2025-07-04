"Конский ценник". Как бизнес на Алтае готовится к закону о локализации автомобилей такси
Пока от иномарок избавляться не спешат
04 июля 2025, 08:30, ИА Амител
В России таксопарки массово избавляются от иномарок на фоне принятия закона о локализации такси. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, такой вывод сделали эксперты агрегатора по поиску машин Likvi. По их подсчетам за три месяца количество объявлений о продаже автомобилей, которые ранее были такси, выросло на 157%.
Так, на 1 июля 25 года в России на продажу было выставлено почти 36 тысяч Kia Rio, чуть меньше - Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Эти марки чаще всего используют в эконом- классе.
Сейчас под требования к уровню локализации подходят лишь несколько отечественных марок: Lada, Москвич, Evolute и XCITE. При этом, по словам представителей сферы, сегодня примерно половина из машин такси – иностранные. И больше всего их среди машин бизнес-класса, которыми преимущественно пользуются состоятельные лица. Владелец бийского таксопарка Василий Федотов вотметил, что ни он сам, ни его коллеги не торопятся продавать иномарки.
"Куда же денутся автомобили бизнес-класса? Toyota Camry, Mercedes, BMW. Будут ездить на "Москвичах", возить тех же депутатов на каких-то Lada Granta? Мне кажется, так не будет. Но без потерь не получится, потому что русские автомобили стоят много. Те же самые Lada Granta - у них конский ценник. Оптимальная цена такому автомобилю, я считаю, 500-600 тысяч", — заявил Федотов.
Некоторые владельцы бизнеса в сфере такси, напротив, стараются успеть приобрести иностранные автомобили, поскольку закон распространится только на вновь купленные автомобили. Закон вступит в силу в марте 2026-го, и все действующие такси внесут в региональные реестры, а значит – требования по локализации на эти авто распространяться не будут. Отметим, для субъектов Сибири и Калининградской области предусмотрена отсрочка до 1 марта 2028 года, а для Дальневосточного федерального округа — до 1 марта 2030 года.
08:45:43 04-07-2025
До 1 марта 2028 года дотянет белый хёндай Солярис, 2012 года выпуска! Корея центр Барнаул нас спасёт!!!
09:14:45 04-07-2025
Приход Яндекс-такси в конечном итоге сделал ценник на такси конским - сначала демпинговал, убивая всех частиков и мелкие компании, а теперь ценник взвинтил. Утром уехать из спальных районов до центра стоит 700-800 рублей в сухую, ясную погоду. Надо ли говорить, как цена вырастает, когда идет дождь?
09:22:40 04-07-2025
ыть (09:14:45 04-07-2025) Приход Яндекс-такси в конечном итоге сделал ценник на такси ... видимо не надо строить метро, а надо рыть гребной канал?
я вас правильно понял?
10:16:21 04-07-2025
ыть (09:14:45 04-07-2025) Приход Яндекс-такси в конечном итоге сделал ценник на такси ... Сказали что уже 24% от цены поездки забирает себе
18:17:02 04-07-2025
ыть (09:14:45 04-07-2025) Приход Яндекс-такси в конечном итоге сделал ценник на такси ... Также будет и с маркетплейсами. Но наш народ это понимать не хочет
00:49:39 05-07-2025
ыть (09:14:45 04-07-2025) Приход Яндекс-такси в конечном итоге сделал ценник на такси ... в смысле? едешь 8 км с комфортом 600 р. это конское? ну ...вы тогда на трамвайчик!
16:34:06 05-07-2025
ыть (09:14:45 04-07-2025) Приход Яндекс-такси в конечном итоге сделал ценник на такси ... Просто монстр этот Яндекс! Они ещё и цены на бензин поднимают постоянно, и цены на автомобили в разы подняли, цены на мойку, на запчасти, на ремонт автомобилей, на еду, на квартиры и ещё много на что... А могли бы оставить старые цены по 200₽ и водитель бы зарабатывал бы свою 1000₽ в день и жил бы счастливо!
А если честно - работаю в такси в Екатеринбурге, За 700₽ делаю 1, если сильно повезёт то 2 поездки за смену (12 часов). Остальные поездки 200-300₽. 400 если через полгорода. Зарабатываю грязными в среднем 7 тысяч. Из них 2500 аренда авто, 1500 бензин, 300 мойка (мою сам) и привожу домой около примерно 2,5 тысячи за 12 часов. Если работать 30 дней в месяц (без выходных )по 12 часов, то выходит 75000₽. Все цифры естественно не постоянные, зимой заработок меньше, максимум "грязных" у меня получалось накатывать 10000₽ за 14 часов, такое было раз 10 последний год.
10:03:39 04-07-2025
Да боже мой. Вернется рынок бомбил, и вся недолга. Что жаль. Ну и "подходящие" машины еще подрастут в цене. И да, а с каких пор у нас Москвич стал российским-то? Или по шильдику считается?
10:13:18 04-07-2025
Такие прям деловые, куда деваться. Возят на ушатайках 20-летних, по конскому ценнику, "иномарки" блин, так называемые.
10:40:48 04-07-2025
Гость (10:13:18 04-07-2025) Такие прям деловые, куда деваться. Возят на ушатайках 20-лет... Эти ушатайки в разы лучше жопорукого автодроме РФ
11:32:51 04-07-2025
Гость (10:40:48 04-07-2025) Эти ушатайки в разы лучше жопорукого автодроме РФ... кому лучше? не вижу лучшестей передвигаясь на этих обрыганых солярисах 15 летних, без подвески
11:50:48 04-07-2025
Гость (11:32:51 04-07-2025) кому лучше? не вижу лучшестей передвигаясь на этих обрыганых... Они лучше сами себе. Независимо от возраста. А зависимо от качества.
17:23:41 04-07-2025
Гость (11:50:48 04-07-2025) Они лучше сами себе. Независимо от возраста. А зависимо от к... Нет, не лучше. Старая шушлайка она и есть старая шушлайка, хоть как она называется. А уж убогие Солярисы, которые сыпятся постоянно - это вообще не машина, точно не лучше ВАЗовских поделок и тех же китайцев.
21:52:51 04-07-2025
Гость (17:23:41 04-07-2025) Нет, не лучше. Старая шушлайка она и есть старая шушлайка, х... Не, ну базара нет, если каждый год менять машину из салона на новую из салона, то можно и на китайце поездить.
10:31:47 04-07-2025
Конский ценник, и арба на ишаках.
11:47:33 04-07-2025
Рост народной благодарности за всё уже в телевизор не помещается
11:09:36 05-07-2025
Гость (00:49:39 05-07-2025) в смысле? едешь 8 км с комфортом 600 р. это конское? ну ...в... С каким комфортом. Все машины конченые в щи. Все гремит и т.д.
14:53:24 05-07-2025
Ненада суититься ранге времени вот трамп с путином поделять европу до вступления всилу закона .кореецы быстро депутататов прод...х уговорят и будете ездит как обычно на кореецах + несколько миллиардеров впридачу