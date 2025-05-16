Эксперт рассказал, как новый закон о локализации скажется на перевозках

16 мая 2025, 09:15, Ирина Киселева

Такси / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о локализации такси. С 1 марта 2026 года таксопарки, индивидуальные предприниматели и самозанятые смогут использовать для перевозок только машины, выпущенные по особым контрактам. Так депутаты решили поддержать отечественный автопром. Эксперты прогнозируют, что это спровоцирует бешеный рост цен на услуги такси и скажется на безопасности перевозок. Так ли все страшно на самом деле и чего ждать пассажирам в Алтайском крае? Об этом amic.ru побеседовал с представителем Общественного совета по развитию такси в регионе Анатолием Леоновым.

– Анатолий Васильевич, закон, принятый Госдумой, наделал много шума. Сразу пошли пугающие прогнозы: цены вырастут вдвое, таксисты уйдут в тень. Настолько ли все страшно?

– Сегодня строить прогнозы преждевременно, закон еще даже не подписал президент. В ближайший год в Алтайском крае точно ничего не изменится. Как мы ставили автомобили в реестр в Минтрансе, получали выписки в Госавтоинспекции, так и будем. Живем спокойно.

Дело в том, что закон заработает с 1 марта 2026 года, а Алтайскому краю, как и другим регионам Сибири, дали отсрочку – у нас новые правила начнут действовать только с 1 марта 2028 года.

– Что предполагают эти новые правила?

– Суть такая: большинство российских регионов с 1 марта 2026 года смогут внести в реестр ФГИС "Такси" только автомобили из определенного списка. Его утвердит правительство РФ. Войдут в него только те машины, которые выпускают производители – участники специального инвестпроекта, так называемого контракта СПИК. Это автопредприятия на территории России, заключившие договор с государством. Они обязаны с каждым годом увеличивать долю российских комплектующих и запчастей в своих машинах – то есть наращивать локализацию.

– Получается, ключевой момент – это сам список разрешенных моделей. Что вообще такое эта локализация применительно к автомобилю для такси?

– Локализация – это, по сути, процент отечественных запчастей и агрегатов в авто, из которых он собран. По официальным данным, у автомобилей "Лада" уровень локализации сейчас около 47,5% – даже меньше половины.

– Есть хоть какая-то ясность, какие машины точно попадут в этот список, а какие останутся за бортом?

– Изначально много говорилось, что под локализованные авто, которые подпадут под требования, подходят только "Лады". Тот же "Москвич" не подходил, потому что, по сути, это китайский автомобиль, который приходит к нам в виде набора запчастей, а здесь его только собирают. Уровень локализации там минимальный.

Но позже появилась информация, и мы очень надеемся, что она подтвердится, что "Москвич" и целый ряд других автомобилей, которые сейчас активно используются в отрасли и хорошо себя зарекомендовали, все-таки войдут в перечень. Речь идет о Chery, Exeed, Evolute, Changan, Omoda, Jetour, Kaiyi, BAIC, Haval Jolion. Последние несколько лет такси Алтайского края активно пополняли автопарк именно китайским автопромом. Эти машины более ресурсные, лучше приспособлены к интенсивной эксплуатации, чем тот же АвтоВАЗ.

– Если "китайцы" в список попадут, это снизит нагрузку на отрасль?

– Безусловно. Сейчас мы все в ожидании этого перечня, который должен опубликовать Минпромторг. Пока нет официального списка, есть только предварительные данные и надежда. Но если отбросить фантазии, которые рождаются от недостатка информации, ситуация пока не выглядит совсем катастрофической, именно потому что есть шанс включения в список тех машин, которыми мы уже пользуемся.

– Но все-таки основная цель закона – это поддержка отечественного автопрома.

– Вы абсолютно правы, и это неплохо. Но проблема в том, что мнения такси законодатели не спросили вообще. Перед голосованием по законопроекту о локализации эту проблему подтвердил и председатель Госдумы Вячеслав Володин, которому мы, Общественный совет по развитию такси, направили письмо. Он обратился к депутатам, "протянувшим" этот проект, с вопросом, почему они не посчитали нужным даже проконсультироваться с представителями отрасли такси – то есть с нами.

Но и не принять законопроект не могли. Иначе АвтоВАЗ в ближайшее время, скорее всего, остановился бы. Автопрому действительно нужна поддержка. Но вопрос в том, какой ценой.

– А что вы имеете в виду?

– Проблема в том, что большинство российских автомобилей не приспособлено для работы в такси. Линейка "Лады" – это все-таки семейные авто.

Иностранные машины, в том числе "китайцы", о которых мы говорили, гораздо более ресурсные. У них срок эксплуатации в режиме такси дольше, они требуют меньше вложений на ремонт. Например, китайский автомобиль в парке может работать в среднем пять лет при минимальных затратах на внеплановые ремонты. После этого его еще можно выгодно продать.

– Чем российские авто хуже?

– Наши автомобили не рассчитаны на такие нагрузки. Даже в первый гарантийный год таксопарк в среднем закладывает до 70 тысяч рублей дополнительных расходов на запчасти и ремонты сверх гарантийного обслуживания на одну машину. И это при том, что запчасти еще нужно дождаться, что часто выводит машину из строя на дни, а то и на недели.

Мы регулярно собираемся с таксопарками, анализируем цифры, все просчитываем. Возьмем, к примеру, самую дешевую у АвтоВАЗа "Ладу Гранту". Сейчас по программе "Автофлот" в лизинг ее можно взять примерно за миллион рублей. Чтобы просто отбить эти лизинговые платежи, машина должна ежедневно работать на протяжении минимум трех лет. Но это невозможно.

– А почему невозможно? Что с ними происходит в реальности?

– За эти три года из десяти таких "Грант", работающих в такси, три попадают в серьезные ДТП, после которых восстановление просто невозможно или экономически нецелесообразно. Еще две машины постоянно стоят в ремонтах, не принося дохода.

Даже если машина "выживет" и проработает в такси три года, от нее уже, по сути, ничего не останется. Продать ее хоть за какие-нибудь приличные деньги не получится. Повторюсь, это семейный автомобиль, он не создан для такой интенсивности.

Мы считаем, что адекватная стоимость для такого отечественного авто, при которой его было бы экономически целесообразно использовать в такси, – это 500 тысяч рублей, не больше. Дороже парки бы его просто не взяли. Поэтому мы и говорим: сама по себе инициатива поддержать отечественного производителя – она, возможно, и хорошая. Но не за счет парков и не такими мерами, которые делают бизнес нерентабельным.

Парки становятся заложниками ситуации: продукцию АвтоВАЗа, по логике закона, придется покупать, а цены уже начали расти. Как только закон приняли, АвтоВАЗ объявил о повышении.

– Но во многих странах такси используют именно отечественные автомобили, чтобы поддержать свой авторынок. Что предлагаете вы?

– Все просто. Сделайте линейку автомобилей специально для такси. Сделайте их качественно, с учетом всех специфических требований этой работы. И не нужно будет никого принуждать, это же бизнес. Появится спрос, парки сами будут их покупать, потому что это станет экономически выгодно и надежно.

Сделайте программу, как в Германии, например. Там "Мерседесы" для такси закупают по специальной программе. У этих машин доработанная конструкция: больше багажник, чуть больше места на заднем сиденье. И при этом государство предоставляет отличные льготы на покупку таких автомобилей. В итоге все ездят на "Мерседесах", потому что государство создало условия, при которых это выгодно и удобно. А у нас, наоборот, создали ситуацию, при которой мы вынуждены покупать то, что нам, по большому счету, не подходит.

И предстоит не просто купить новые автомобили. Нужно полностью перестроить бизнес-процессы, закупить другое оборудование для ремонта, переоснастить склады запчастей. Условно говоря, если парк работал на "китайцах" или "корейцах", у них были свои поставщики запчастей, своя ремонтная база, обученные под эти машины специалисты. Переход на другую линейку – это не просто замена машин, это перестройка всей внутренней логистики и технической поддержки. Это требует времени, денег и, опять же, какой-то государственной поддержки или хотя бы понимания.

– А те машины, которые уже внесены в реестр "Такси", они смогут выходить на линию?

– Все машины, которые уже были зарегистрированы и включены в региональные реестры, смогут продолжать работать легально. Пока не выйдут из строя или пока собственник не решит их продать. Главное – ежегодно проходить техосмотр для авто старше трех лет.

Но у нас есть опасения, что это приведет к тому, что парки будут до последнего держаться за старые машины, чтобы не покупать новые по невыгодным условиям.

– А сегодня как часто обновляют парк такси?

– Сейчас автомобили в такси обновляются в среднем раз в три-пять лет. Это нормальный цикл для интенсивной эксплуатации. Если из-за новых правил и отсутствия поддержки парки будут вынуждены держать машины дольше, возраст автопарка может вырасти вдвое, а то и втрое.

А с возрастом машины растет и количество поломок, выше риски для безопасности пассажиров, падает общий уровень сервиса. Мы очень опасаемся, что если не будет адекватной государственной поддержки, закон приведет не к обновлению автопарка, к чему он формально стремится, а, наоборот, – к его устареванию. А это отразится на всех: и на пассажирах, и на водителях, и, конечно, на качестве и безопасности перевозок в целом.

– И все-таки как это в итоге отразится на стоимости поездок для пассажиров? Эксперты пугают ростом цен на 50–200%. Насколько реальны такие прогнозы в Алтайском крае?

– Есть очень важный нюанс, который многие упускают из виду: таксопарки никак не влияют напрямую на цену поездки. Тарифы устанавливают агрегаторы. Возьмем, к примеру, "Яндекс" или "Максим" – у них ведь нет своих машин в собственности в регионах. Машины приобретают владельцы таксопарков или сами водители.

Сегодня я купил машину за два миллиона, а завтра она уже стоит два с половиной. Естественно, чтобы бизнес оставался на плаву, эту машину придется сдавать водителям в аренду дороже. Это увеличивает расходы водителя и парка. Но тариф для клиента из-за этого автоматически не меняется.

Все крупные агрегаторы такси очень клиентоориентированы. Просто так задрать цену в полтора-два раза они не могут – люди просто перестанут ими пользоваться, вернутся к "серым" такси или общественному транспорту. Агрегаторы уже сейчас компенсируют водителям часть затрат бонусами из своей прибыли. То есть они доплачивают, чтобы было кому возить пассажиров, но цену на проезд при этом напрямую не повышают.

Да, сейчас некоторые эксперты высказываются, чтобы цены поднять в полтора-два раза. Я думаю, такого резкого скачка не будет. Но что стоимость поездок вырастет – это неизбежно. Это произойдет не потому, что парки или водители захотят больше заработать, а потому что объективно вырастут затраты на покупку, содержание и ремонт автомобилей. Вероятно, рост будет более плавным и поэтапным, распределенным на несколько лет, а не одномоментным скачком на 50–100%.