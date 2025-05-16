Пассажиры заплатят за закон. Почему такси предрекают рост цен и аварий
Эксперт рассказал, как новый закон о локализации скажется на перевозках
16 мая 2025, 09:15, Ирина Киселева
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о локализации такси. С 1 марта 2026 года таксопарки, индивидуальные предприниматели и самозанятые смогут использовать для перевозок только машины, выпущенные по особым контрактам. Так депутаты решили поддержать отечественный автопром. Эксперты прогнозируют, что это спровоцирует бешеный рост цен на услуги такси и скажется на безопасности перевозок. Так ли все страшно на самом деле и чего ждать пассажирам в Алтайском крае? Об этом amic.ru побеседовал с представителем Общественного совета по развитию такси в регионе Анатолием Леоновым.
– Анатолий Васильевич, закон, принятый Госдумой, наделал много шума. Сразу пошли пугающие прогнозы: цены вырастут вдвое, таксисты уйдут в тень. Настолько ли все страшно?
– Сегодня строить прогнозы преждевременно, закон еще даже не подписал президент. В ближайший год в Алтайском крае точно ничего не изменится. Как мы ставили автомобили в реестр в Минтрансе, получали выписки в Госавтоинспекции, так и будем. Живем спокойно.
Дело в том, что закон заработает с 1 марта 2026 года, а Алтайскому краю, как и другим регионам Сибири, дали отсрочку – у нас новые правила начнут действовать только с 1 марта 2028 года.
– Что предполагают эти новые правила?
– Суть такая: большинство российских регионов с 1 марта 2026 года смогут внести в реестр ФГИС "Такси" только автомобили из определенного списка. Его утвердит правительство РФ. Войдут в него только те машины, которые выпускают производители – участники специального инвестпроекта, так называемого контракта СПИК. Это автопредприятия на территории России, заключившие договор с государством. Они обязаны с каждым годом увеличивать долю российских комплектующих и запчастей в своих машинах – то есть наращивать локализацию.
– Получается, ключевой момент – это сам список разрешенных моделей. Что вообще такое эта локализация применительно к автомобилю для такси?
– Локализация – это, по сути, процент отечественных запчастей и агрегатов в авто, из которых он собран. По официальным данным, у автомобилей "Лада" уровень локализации сейчас около 47,5% – даже меньше половины.
– Есть хоть какая-то ясность, какие машины точно попадут в этот список, а какие останутся за бортом?
– Изначально много говорилось, что под локализованные авто, которые подпадут под требования, подходят только "Лады". Тот же "Москвич" не подходил, потому что, по сути, это китайский автомобиль, который приходит к нам в виде набора запчастей, а здесь его только собирают. Уровень локализации там минимальный.
Но позже появилась информация, и мы очень надеемся, что она подтвердится, что "Москвич" и целый ряд других автомобилей, которые сейчас активно используются в отрасли и хорошо себя зарекомендовали, все-таки войдут в перечень. Речь идет о Chery, Exeed, Evolute, Changan, Omoda, Jetour, Kaiyi, BAIC, Haval Jolion. Последние несколько лет такси Алтайского края активно пополняли автопарк именно китайским автопромом. Эти машины более ресурсные, лучше приспособлены к интенсивной эксплуатации, чем тот же АвтоВАЗ.
– Если "китайцы" в список попадут, это снизит нагрузку на отрасль?
– Безусловно. Сейчас мы все в ожидании этого перечня, который должен опубликовать Минпромторг. Пока нет официального списка, есть только предварительные данные и надежда. Но если отбросить фантазии, которые рождаются от недостатка информации, ситуация пока не выглядит совсем катастрофической, именно потому что есть шанс включения в список тех машин, которыми мы уже пользуемся.
– Но все-таки основная цель закона – это поддержка отечественного автопрома.
– Вы абсолютно правы, и это неплохо. Но проблема в том, что мнения такси законодатели не спросили вообще. Перед голосованием по законопроекту о локализации эту проблему подтвердил и председатель Госдумы Вячеслав Володин, которому мы, Общественный совет по развитию такси, направили письмо. Он обратился к депутатам, "протянувшим" этот проект, с вопросом, почему они не посчитали нужным даже проконсультироваться с представителями отрасли такси – то есть с нами.
Но и не принять законопроект не могли. Иначе АвтоВАЗ в ближайшее время, скорее всего, остановился бы. Автопрому действительно нужна поддержка. Но вопрос в том, какой ценой.
– А что вы имеете в виду?
– Проблема в том, что большинство российских автомобилей не приспособлено для работы в такси. Линейка "Лады" – это все-таки семейные авто.
Иностранные машины, в том числе "китайцы", о которых мы говорили, гораздо более ресурсные. У них срок эксплуатации в режиме такси дольше, они требуют меньше вложений на ремонт. Например, китайский автомобиль в парке может работать в среднем пять лет при минимальных затратах на внеплановые ремонты. После этого его еще можно выгодно продать.
– Чем российские авто хуже?
– Наши автомобили не рассчитаны на такие нагрузки. Даже в первый гарантийный год таксопарк в среднем закладывает до 70 тысяч рублей дополнительных расходов на запчасти и ремонты сверх гарантийного обслуживания на одну машину. И это при том, что запчасти еще нужно дождаться, что часто выводит машину из строя на дни, а то и на недели.
Мы регулярно собираемся с таксопарками, анализируем цифры, все просчитываем. Возьмем, к примеру, самую дешевую у АвтоВАЗа "Ладу Гранту". Сейчас по программе "Автофлот" в лизинг ее можно взять примерно за миллион рублей. Чтобы просто отбить эти лизинговые платежи, машина должна ежедневно работать на протяжении минимум трех лет. Но это невозможно.
– А почему невозможно? Что с ними происходит в реальности?
– За эти три года из десяти таких "Грант", работающих в такси, три попадают в серьезные ДТП, после которых восстановление просто невозможно или экономически нецелесообразно. Еще две машины постоянно стоят в ремонтах, не принося дохода.
Даже если машина "выживет" и проработает в такси три года, от нее уже, по сути, ничего не останется. Продать ее хоть за какие-нибудь приличные деньги не получится. Повторюсь, это семейный автомобиль, он не создан для такой интенсивности.
Мы считаем, что адекватная стоимость для такого отечественного авто, при которой его было бы экономически целесообразно использовать в такси, – это 500 тысяч рублей, не больше. Дороже парки бы его просто не взяли. Поэтому мы и говорим: сама по себе инициатива поддержать отечественного производителя – она, возможно, и хорошая. Но не за счет парков и не такими мерами, которые делают бизнес нерентабельным.
Парки становятся заложниками ситуации: продукцию АвтоВАЗа, по логике закона, придется покупать, а цены уже начали расти. Как только закон приняли, АвтоВАЗ объявил о повышении.
– Но во многих странах такси используют именно отечественные автомобили, чтобы поддержать свой авторынок. Что предлагаете вы?
– Все просто. Сделайте линейку автомобилей специально для такси. Сделайте их качественно, с учетом всех специфических требований этой работы. И не нужно будет никого принуждать, это же бизнес. Появится спрос, парки сами будут их покупать, потому что это станет экономически выгодно и надежно.
Сделайте программу, как в Германии, например. Там "Мерседесы" для такси закупают по специальной программе. У этих машин доработанная конструкция: больше багажник, чуть больше места на заднем сиденье. И при этом государство предоставляет отличные льготы на покупку таких автомобилей. В итоге все ездят на "Мерседесах", потому что государство создало условия, при которых это выгодно и удобно. А у нас, наоборот, создали ситуацию, при которой мы вынуждены покупать то, что нам, по большому счету, не подходит.
И предстоит не просто купить новые автомобили. Нужно полностью перестроить бизнес-процессы, закупить другое оборудование для ремонта, переоснастить склады запчастей. Условно говоря, если парк работал на "китайцах" или "корейцах", у них были свои поставщики запчастей, своя ремонтная база, обученные под эти машины специалисты. Переход на другую линейку – это не просто замена машин, это перестройка всей внутренней логистики и технической поддержки. Это требует времени, денег и, опять же, какой-то государственной поддержки или хотя бы понимания.
– А те машины, которые уже внесены в реестр "Такси", они смогут выходить на линию?
– Все машины, которые уже были зарегистрированы и включены в региональные реестры, смогут продолжать работать легально. Пока не выйдут из строя или пока собственник не решит их продать. Главное – ежегодно проходить техосмотр для авто старше трех лет.
Но у нас есть опасения, что это приведет к тому, что парки будут до последнего держаться за старые машины, чтобы не покупать новые по невыгодным условиям.
– А сегодня как часто обновляют парк такси?
– Сейчас автомобили в такси обновляются в среднем раз в три-пять лет. Это нормальный цикл для интенсивной эксплуатации. Если из-за новых правил и отсутствия поддержки парки будут вынуждены держать машины дольше, возраст автопарка может вырасти вдвое, а то и втрое.
А с возрастом машины растет и количество поломок, выше риски для безопасности пассажиров, падает общий уровень сервиса. Мы очень опасаемся, что если не будет адекватной государственной поддержки, закон приведет не к обновлению автопарка, к чему он формально стремится, а, наоборот, – к его устареванию. А это отразится на всех: и на пассажирах, и на водителях, и, конечно, на качестве и безопасности перевозок в целом.
– И все-таки как это в итоге отразится на стоимости поездок для пассажиров? Эксперты пугают ростом цен на 50–200%. Насколько реальны такие прогнозы в Алтайском крае?
– Есть очень важный нюанс, который многие упускают из виду: таксопарки никак не влияют напрямую на цену поездки. Тарифы устанавливают агрегаторы. Возьмем, к примеру, "Яндекс" или "Максим" – у них ведь нет своих машин в собственности в регионах. Машины приобретают владельцы таксопарков или сами водители.
Сегодня я купил машину за два миллиона, а завтра она уже стоит два с половиной. Естественно, чтобы бизнес оставался на плаву, эту машину придется сдавать водителям в аренду дороже. Это увеличивает расходы водителя и парка. Но тариф для клиента из-за этого автоматически не меняется.
Все крупные агрегаторы такси очень клиентоориентированы. Просто так задрать цену в полтора-два раза они не могут – люди просто перестанут ими пользоваться, вернутся к "серым" такси или общественному транспорту. Агрегаторы уже сейчас компенсируют водителям часть затрат бонусами из своей прибыли. То есть они доплачивают, чтобы было кому возить пассажиров, но цену на проезд при этом напрямую не повышают.
Да, сейчас некоторые эксперты высказываются, чтобы цены поднять в полтора-два раза. Я думаю, такого резкого скачка не будет. Но что стоимость поездок вырастет – это неизбежно. Это произойдет не потому, что парки или водители захотят больше заработать, а потому что объективно вырастут затраты на покупку, содержание и ремонт автомобилей. Вероятно, рост будет более плавным и поэтапным, распределенным на несколько лет, а не одномоментным скачком на 50–100%.
09:50:00 16-05-2025
"Сделайте линейку автомобилей специально для такси. Сделайте их качественно..." проще телепорт изобрести.
09:59:50 16-05-2025
Зачем эти сложности-рикша решение проблем
10:57:48 16-05-2025
Гость (09:59:50 16-05-2025) Зачем эти сложности-рикша решение проблем... Рикша, весь в поту, крутил педали
Я восседал с тюками позади.
"Вы хоть в телегу лошадь запрягали б!
Прощай, китайский друг, за всё прости..."
10:15:07 16-05-2025
поддержка отечественного автопрома идёт как минимум с 2000-х годов.
И деньгами их поддерживали и хотели чиновников на "Отечественные" пересадить....
Теперь такси - "Отечественные" решили сделать .....
10:21:12 16-05-2025
Лучше принять закон, чтоб каждый работающий платил тысячу в месяц на поддержку АвтоВАЗ. И отменить все заградительные пошлины и налоги. Люди хоть вздохнут спокойно
10:26:46 16-05-2025
Гость (10:21:12 16-05-2025) Лучше принять закон, чтоб каждый работающий платил тысячу в ... чёта мало. лучше 2.
12:11:40 16-05-2025
Гость (10:21:12 16-05-2025) Лучше принять закон, чтоб каждый работающий платил тысячу в ... а ничего не треснет? вы в себе вообще?
20:11:36 16-05-2025
Гость (12:11:40 16-05-2025) а ничего не треснет? вы в себе вообще?... это вы не в себе. "сарказм" погугли
10:41:23 16-05-2025
Ох и прелукавый этот представитель общественного совета по развитию такси в регионе, ох и прелукавый. В Сибири не с 2026 года начнется внедрение отечественных автомобилей а с 2028. Запчасти для китайских авто получить гораздо проблематичнее, чем для отечественных, а не наоборот. Несколько раз по вызову приезжали водители на отечественной Ладе. Намного удобнее, чем праворульные японские, где пассажир сидит слева, и не хуже корейских или тем более китайских. Специально расспрашивал водителей - никто не пожаловался на качество машин. Ну а главное в росте цен на такси - несусветная жадность агрегаторов.
11:40:43 16-05-2025
Гость (10:41:23 16-05-2025) Ох и прелукавый этот представитель общественного совета по р... Абсолютно верно, запчасти на китайцев идут месяцами, кое-что полгода. На ВАЗ тот же запчастей полно, везде. И сказки про ресурсность китайцев пусть кому-то другому рассказывает, этот сыпящийся хлам уже всех достал. А та же Веста в конторе нашей бегает и проблем не создает. И для такси она вполне подойдет, т.к сейчас часто при вызовах приезжает такой хлам, что думаешь не развалится ли он по дороге. И заказываешь уровень комфорт, а приезжает Ниссан Санни или Солярис, какой это блин комфорт, там на заднем сиденье поместиться то сложно.
20:13:04 16-05-2025
Гость (10:41:23 16-05-2025) Ох и прелукавый этот представитель общественного совета по р... поддержу. зачем-то раздувает кто-то проблему, раскачивает, вбрасывает. Очень странно. Езжу часто и на российских тм такси, всегда удобно комфортно
10:46:50 16-05-2025
Вся эта история с поддержкой автоваза напоминает басню Крылова "Квартет" - "А вы, друзья, как ни садитесь , всё в музыканты не годитесь.."
11:03:50 16-05-2025
Зачем? ЗАЧЕМ??? "Поддерживать" этот АвтоВАЗ??? Сколько можно? Лошадь давным давно сдохла!
11:47:13 16-05-2025
Гость (11:03:50 16-05-2025) Зачем? ЗАЧЕМ??? "Поддерживать" этот АвтоВАЗ??? Сколько можно... Лошадь-то, может, и сдохла. Но начальник конюшни ещё жив. И хочет кушать. И дети его, и внуки, и, возможно, правнуки...
20:13:49 16-05-2025
Кхм... (11:47:13 16-05-2025) Лошадь-то, может, и сдохла. Но начальник конюшни ещё жив. И ... вы лично знакомы, в курсе чо-как, да? брехун
11:06:29 16-05-2025
По-моему, мы и так платим за все нововведения в законах...........
11:16:51 16-05-2025
В совке так то все такси были отечественные, какие были проблемы?
11:33:39 16-05-2025
dok_СФ (11:16:51 16-05-2025) В совке так то все такси были отечественные, какие были проб... В совке не было проблем. Проблема что сейчас не совок, и не будет.
12:16:29 16-05-2025
Гость (11:33:39 16-05-2025) В совке не было проблем. Проблема что сейчас не совок, и не ... Мы возвращаемся, да совок будет исправленный , технологии меняются, запад остался прежним, Россия так же в прежних границах.
13:17:52 16-05-2025
dok_СФ (12:16:29 16-05-2025) Мы возвращаемся, да совок будет исправленный , технологии ме... Совок будет не исправленный, а усугубленный
11:30:01 16-05-2025
Таксистам лишь бы поорать погромче и раздуть проблему из ничего ...
11:31:53 16-05-2025
Ну вот и будем скоро ездить не только в автобусах с дырами в полу, но и таком же такси. Будут катать на том, что успели зарегистрировать во ФГИС «такси»
11:42:16 16-05-2025
Гость (11:31:53 16-05-2025) Ну вот и будем скоро ездить не только в автобусах с дырами в... Дак сейчас такие такси ушатанные и ездят, хлам откровенный, убитые шушлайки. А так хоть поновее машины будут
20:59:26 16-05-2025
Гость (11:31:53 16-05-2025) Ну вот и будем скоро ездить не только в автобусах с дырами в... А сейчас вызывайте, Максим-поехали -омега к вам в большей половине случаев приедет ржавое гнилое вонючее ведро с водилой у Которого есстесственно свой бизЬнис.
12:06:55 16-05-2025
"... а не будут брать - отключим газ!"
12:40:59 16-05-2025
Есть старая индейская поговорка: "Если лошадь сдохла - слезь с неё"
Но у нас эта лошадь кого надо лошадь.
16:09:39 16-05-2025
Гость (10:41:23 16-05-2025) Ох и прелукавый этот представитель общественного совета по р... Ты чё несёшь лада лучше праворульных машин))) дуру не гони! Япониц он и в Африке япониц а лада это ведро. Даже двадцати летний японец куда лучше и надёжней лады в 100 раз. Походу ты владелец тазика)))
18:07:49 16-05-2025
Гость (16:09:39 16-05-2025) Ты чё несёшь лада лучше праворульных машин))) дуру не гони! ... Правый руль предпосылка к ДТП, это о том кто дуру гонит.
16:14:56 16-05-2025
Я смотрю тут желающие хотят за 100р чтоб заними бентли приезжало)))) какие цены на такси такие и машины приезжают. Да старые япошки вразы лучше ваших лада и китайцев. Акститесь люди. Стрёмно на старом японце от точки до точки доехать?! Купите себе автотазик( ладу) и будет вам счастье))))
17:42:04 16-05-2025
Батя (16:14:56 16-05-2025) Я смотрю тут желающие хотят за 100р чтоб заними бентли приез... Сдается мне что батя и гость выше одно лицо. Судя по аватарке.
20:55:13 16-05-2025
Гость (17:42:04 16-05-2025) Сдается мне что батя и гость выше одно лицо. Судя по аватарк... Совершенно верно)) Этим АвтоНекрофилам лучше 30 летняя тАйОта и каждый месяц с ЗП что-то ремонтируют. А потом до пустой бошки доходит что за пару лет вложили в свою мертвую любовь столько за сколько никогда не продадут.))
20:04:50 16-05-2025
Батя (16:14:56 16-05-2025) Я смотрю тут желающие хотят за 100р чтоб заними бентли приез... Не может 20 летняя колымага быть лучше 20летнего автомобиля
20:15:46 16-05-2025
Батя (16:14:56 16-05-2025) Я смотрю тут желающие хотят за 100р чтоб заними бентли приез... на комфорт и к+ (от 600 р) приходят российские тм, очень классные, поездки всегда на "5"
17:53:20 16-05-2025
Ну не рикша... Так на ешаках ездить будем
20:10:51 16-05-2025
а разве российские машины - российские? они же на 90 проц сделаны в Китае! что за профанация?? тое закупают запчасти за 3 копейки и в составе среднекачества в конструкторе продают дороже раз в 10? Ловко. Социальный взрыв не за горами? Хотя вот я часто езжу - я только комфорт и к+ беру, так подают в 80 процентах москвичи и лады новые, очень комфортные... к тому же в Сибири до 2028 года не будет внедряться закон, а к 2028 году еще сто раз всё передумают! поэтому зря вы тут все воете. нк у если только как психотерапия вам
15:23:24 17-05-2025
Сесть таксистом на русскую машину- все равно, что себе в колено выстрелить. Нельзя быть такими безжалостными.