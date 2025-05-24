Перечень локализованных автомобилей для такси составят до конца года
В Минпромторге опровергли сообщения СМИ об уже готовом списке машин
24 мая 2025, 09:40, ИА Амител
Минпромторг РФ до конца 2025 года подготовит перечень автомобилей, соответствующих критериям законопроекта о локализации машин для работы в такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Проект подзаконного акта, содержащий сведения о моделях транспортных средств, подпадающих под сформированные разработчиками законопроекта критерии, будет подготовлен до конца текущего года (установленный регламентный срок – до конца февраля 2026 года)", – указали в министерстве.
При этом для документа будет предусмотрена возможность актуализации.
В Минпромторге также добавили, что появившаяся ранее в СМИ информация об утверждении данного перечня недостоверна.
Накануне президент Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, однако в Калининградской области и Сибири требования не будут действовать до 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке – до 1 марта 2030-го.
Требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до даты вступления закона, и на них можно будет возить пассажиров и после вступления документа в силу.
Ранее эксперты оценили эти изменения в российский закон "О такси".
10:01:41 24-05-2025
Наклеивание шильдика на Москвич 3 будет считаться локализацией?
11:41:34 24-05-2025
ВВП (10:01:41 24-05-2025) Наклеивание шильдика на Москвич 3 будет считаться локализаци... Всенеприменно.
Однозначно.
Тродицыонно.
12:26:39 24-05-2025
ВВП (10:01:41 24-05-2025) Наклеивание шильдика на Москвич 3 будет считаться локализаци... Плохую импортную машину, Москвичом не назовут
10:18:30 24-05-2025
Можно ли это считать смертью "таксомоторного" бизнеса ?
12:08:56 24-05-2025
Шинник (10:18:30 24-05-2025) Можно ли это считать смертью "таксомоторного" бизнеса ?... Случай из жизни. Три не мелких мужика летят по делам, у каждого по стандартному чемодану в багаж. Вызвали такси приехала Гранта. Два чемодана вошли в багажник, кое как запихали, а третий? На крышу? Отказались, знакомый на Ипсоне отвёз, свободно разместились.
10:29:44 24-05-2025
"Уазик-буханку" не забудьте!
16:10:46 24-05-2025
Кхм... (10:29:44 24-05-2025) "Уазик-буханку" не забудьте!...
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