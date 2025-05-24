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Перечень локализованных автомобилей для такси составят до конца года

В Минпромторге опровергли сообщения СМИ об уже готовом списке машин

24 мая 2025, 09:40, ИА Амител

Автомобиль такси / Источник фото: amic.ru
Автомобиль такси / Источник фото: amic.ru

Минпромторг РФ до конца 2025 года подготовит перечень автомобилей, соответствующих критериям законопроекта о локализации машин для работы в такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Проект подзаконного акта, содержащий сведения о моделях транспортных средств, подпадающих под сформированные разработчиками законопроекта критерии, будет подготовлен до конца текущего года (установленный регламентный срок – до конца февраля 2026 года)", – указали в министерстве.

При этом для документа будет предусмотрена возможность актуализации.

В Минпромторге также добавили, что появившаяся ранее в СМИ информация об утверждении данного перечня недостоверна.

Накануне президент Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, однако в Калининградской области и Сибири требования не будут действовать до 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке – до 1 марта 2030-го.

Требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до даты вступления закона, и на них можно будет возить пассажиров и после вступления документа в силу.

Ранее эксперты оценили эти изменения в российский закон "О такси".

Авто Такси законы

Комментарии 7

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ВВП

10:01:41 24-05-2025

Наклеивание шильдика на Москвич 3 будет считаться локализацией?

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ЦУМ ЖИВ!

11:41:34 24-05-2025

ВВП (10:01:41 24-05-2025) Наклеивание шильдика на Москвич 3 будет считаться локализаци... Всенеприменно.
Однозначно.
Тродицыонно.

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Гость

12:26:39 24-05-2025

ВВП (10:01:41 24-05-2025) Наклеивание шильдика на Москвич 3 будет считаться локализаци... Плохую импортную машину, Москвичом не назовут

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Шинник

10:18:30 24-05-2025

Можно ли это считать смертью "таксомоторного" бизнеса ?

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ВВП

12:08:56 24-05-2025

Шинник (10:18:30 24-05-2025) Можно ли это считать смертью "таксомоторного" бизнеса ?... Случай из жизни. Три не мелких мужика летят по делам, у каждого по стандартному чемодану в багаж. Вызвали такси приехала Гранта. Два чемодана вошли в багажник, кое как запихали, а третий? На крышу? Отказались, знакомый на Ипсоне отвёз, свободно разместились.

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Кхм...

10:29:44 24-05-2025

"Уазик-буханку" не забудьте!

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Гость из будущего

16:10:46 24-05-2025

Кхм... (10:29:44 24-05-2025) "Уазик-буханку" не забудьте!...
Это категория эконом или комфорт?

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