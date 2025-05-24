Перечень локализованных автомобилей для такси составят до конца года

В Минпромторге опровергли сообщения СМИ об уже готовом списке машин

24 мая 2025, 09:40, ИА Амител

Автомобиль такси / Источник фото: amic.ru

Минпромторг РФ до конца 2025 года подготовит перечень автомобилей, соответствующих критериям законопроекта о локализации машин для работы в такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Проект подзаконного акта, содержащий сведения о моделях транспортных средств, подпадающих под сформированные разработчиками законопроекта критерии, будет подготовлен до конца текущего года (установленный регламентный срок – до конца февраля 2026 года)", – указали в министерстве.

При этом для документа будет предусмотрена возможность актуализации.

В Минпромторге также добавили, что появившаяся ранее в СМИ информация об утверждении данного перечня недостоверна.

Накануне президент Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, однако в Калининградской области и Сибири требования не будут действовать до 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке – до 1 марта 2030-го.

Требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до даты вступления закона, и на них можно будет возить пассажиров и после вступления документа в силу.

Ранее эксперты оценили эти изменения в российский закон "О такси".